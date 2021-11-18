Жители Крыма в соцсетях активно комментируют информацию о следственных действиях, которые проводятся в отношении министра культуры Республики Крым Арины Новосельской.

Иван Шилов ИА REGNUM Арина Новосельская

«Проводятся следственные мероприятия в отношении министра культуры Республики Крым Арины Вадимовны Новосельской. Это часть системной работы по контролю за деятельностью должностных лиц всех уровней», — сообщил в соцсетях глава Крыма Сергей Аксёнов, не уточнив между тем, о каких именно претензиях со стороны правоохранителей идёт речь.

Как позже уточнил СК, Новосельская обвиняется в получении 25 млн рублей от представителя компании-подрядчика. Министр задержана, следствие намерено добиваться ее ареста.

Об этом: Министр культуры Крыма обвиняется в получении взятки в 25 млн рублей

Новость о задержании Новосельской особенно резонансно прозвучала на фоне целого ряда громких задержаний чиновников за последние недели — экс-зампреда правительства Евгения Кабанова, экс-главы минтранса Михаила Храмова, главы администрации Белогорска.

Пользователи соцсетей, активно откликнувшиеся на сообщение главы Крыма, уверены — Новосельская далеко не последняя из чиновников, попавших в сферу интересов правоохранителей.

«Следственные действия не могут производиться без надлежащей объективной оперативной информации, которая, соответственно, имеется…» — уверен Asanbay A.

Rk.gov.ru Бывший вице-премьер Крыма Евгений Кабанов

«Наконец-то. Началось. Давно пора. И остальной власти надо чёрную метку выписать», — написал Виктор Г.

«Тов. С. Аксенов, Вам не стыдно писать, что это часть системной работы? Невольно приходишь к выводу, что у Вас системный талант собирать в свою команду одних проходимцев…» — предположил Александр Е.

«Да можно любого чиновника брать — и точно что-то найдётся. Не верится, что невозможно пошерстить родню (родители, дети, братья/сёстры и т. п.) и выяснить, что в семье имущества гораздо больше, чем позволяет з/п», — пишет Julia M.

«Системной работы не было и нет. Восемь лет одно и то же», — пишет Илья Б.

«Что-то с кадрами не так! Откуда их берут, с канавы, что ли?» — спрашивает Нина Н.

«Каков поп, таков и приход», — вспомнил поговорку Юрий М.

«Это не та ли, которая грифона «орлольвом» нарекла?» — напомнил Sergey K.

«Ей на стройке прорабом работать, а не в министерстве культуры», — намекнул на лексикон министра Леонид З.

«Что ж это такое, все воруют?» — вопрошает Irina F.

Rk.gov.ru Министр культуры Крыма Арина Новосельская

«Кто следующий? Да не ждите, пока обыск начнется. Заявление по собственному, возможно, пронесёт…» — обращается Надежда Л.

«Дождались! Кто следующий?» — спрашивает Наталья Н.

«Божечки, шо делается! Вы ее так защищали после скандала с матами! Это что значит, подбираются к вам?» — спрашивает Татьяна Н.

«После Кабанова я вам сразу написал, какой будет следующий министр… который подпортит репутацию руководству… Как они себя ведут в жизни — так и на своем посту… осмотритесь по сторонам…» — предлагает главе Крыма Александр Ю.