Президент России Владимир Путин этой осенью заявил о том, что в России к 2024 году планируется создать не менее 23 новых охраняемых природных территорий. Речь идёт, главным образом, о национальных парках и заказниках. На данный момент в нашей стране насчитывается 109 заповедников, 64 национальных парка и 62 заказника. В общей сложности более 25% территории России (не считая морских акваторий) составляют особо охраняемые природные территории регионального и местного значения. Эксперты также отмечают, что Россия активно участвует в создании геопарков — уникальных ландшафтных территорий, которые позволяют проследить геологическую историю Земли. Однако создание и развитие природных парков сталкивается и с определёнными трудностями, в том числе административного характера.

Иван Шилов ИА REGNUM Туризм

Геопарки не приживаются?

Развитие национальных парков в России должно привести к увеличению их числа — к 2024 году в стране будет уже более 80-и таких территорий. Ключевой идеей государства является прежде всего сохранение природных территорий. Выступая онлайн на саммите об изменении климата (COP26), который прошёл в шотландском Глазго в начале ноября, Владимир Путин назвал лесные массивы России уникальным ресурсом страны. С целью их сохранения и планируется развитие системы природоохранных территорий. Одним из новшеств в этом отношении является создание геопарков. Их создание активно продвигает ЮНЕСКО. С 2002 года существует специальная программа этой организации по поддержке всемирной сети национальных геопарков. С 2004 года при поддержке ЮНЕСКО развивается так называемый «геотуризм», служащий как просветительским, так и социо-экологическим целям. В России первый геопарк («Янган-Тау») был открыт только в 2017 году в Башкирии. Но нельзя сказать, что после этого дело пошло быстрее — пока башкирский геопарк единственный в России из числа вошедших в список геопарков ЮНЕСКО.

Между тем, по мнению экспертов, развитие национальных парков различного формата сегодня актуально как никогда. Как отмечает директор экспертно-аналитического центра «Северо-Запад» Екатерина Колесникова, в нынешних условиях они приобретают колоссальное значение.

Екатерина Колесникова «В условиях мировой пандемии и перманентных ограничений на выезд в иностранные государства, устойчивое развитие национальных и геопарков и сохранение особо охраняемых природных территорий в России приобретает колоссальное значение. По большому счёту, как и для любой другой богатой природными ресурсами страны. Внутренний туризм в нашей стране сейчас может и должен обрести второе дыхание. В этом может помочь обновление специальных программ, использование лучших мировых практик и межрегиональный обмен опытом».

Mnr.gov.ru Геопарк Янган-Тау (Башкортостан)

При этом глава аналитического центра «Акценты» Антон Чаблин полагает, что формат геопарков в России ещё не прижился.

Антон Чаблин «Создание геологических парков — это прекрасная инициатива ЮНЕСКО. Но, как видно, она в России ещё почти не прижилась. На мой взгляд, эту инициативу должны очень активно поддерживать губернаторы. Россия, и Поволжье в том числе, имеет огромное разнообразие природных красот, и они требуют жёсткой государственной защиты. Так что расширение сети особо охраняемых природных территорий можно только приветствовать. Уровень правовой и экологической культуры в России, к сожалению, всё ещё низок, и пока что государство должно брать на себя функцию по сохранению природного наследия. Но, конечно, мы можем, например, всю Волгу «накрыть» особым правовым статусом, но сохранению реки это вряд ли поспособствует. Пока будут недобросовестные бизнесмены, да и обычные граждане, которые мусор в реку сбрасывают, уследить за соблюдением всех ограничительных мер невозможно. Столько инспекторов в стране нет».

В том, что развитие национальных парков отнюдь не частный вопрос, убеждён главный редактор сайта InFocus. рress, руководитель мониторингово-экспертного центра «Группа 32» Роман Коломойцев.

Роман Коломойцев «Вопрос о важности внимания в регионах развитию национальных парков, заказников и геопарков никогда не утратит своей актуальности. Он связан со здоровьем и нравственным воспитанием граждан и является прививкой любви и восхищения родным краем. Это не пафосные слова. Природа — незаменимый фактор в развитии полноценной и многогранной личности. Кроме того, невозможно не учитывать и то, насколько активно «зеленая» тема ныне обсуждается в мире. Из последних примеров глобального обсуждения экологической проблематики назову двухнедельную конференцию ООН по климату, только что закончившуюся в Глазго, в которой приняли участие представители 200 стран, включая их лидеров, и где выступал президент России, как раз говоривший о значении российских лесов. К сожалению, наши связанные с экологией организации недостаточно активно знакомят с идеями этого форума широкую общественность. СМИ сосредоточились на темах, связанных с энергопереходом и его экономическими выгодами и затратами».

Anastasia Zlobina Геологический разрез Мечетлино. Геопарк Янган-Тау

«Зеленое» богатство требует заботы и приумножения

Потенциал развития национальных парков в регионах Поволжья достаточно высок. Это признает большинство экспертов. Делая ставку в пандемийный период на стимулирование внутреннего туризма, региональные руководители обратили внимание в том числе и на развитие охраняемых природных территорий. Так, в Башкирии подготовлена дорожная карта развития геопарков «Янган-тау» и «Тротау». Возле шихана Тротау благоустраивается прилегающая территория, планируется установка этнокомплекса. На завершающей стадии — работы по строительству лестницы на гору. Её будут устанавливать в ручном режиме, без использования строительной техники. Общая же протяжённость всех экотроп вокруг горы составит 5,5 км. В 2021 году геопарк «Тротау» последовал примеру первого российского геопарка «Янган-тау» и подал заявку на то, чтобы быть включённым в число геопарков ЮНЕСКО.

В Самарской области значительное внимание уделяется развитию национального парка «Самарская лука». Парк уже давно стал местом притяжения туристов из многих регионов. В 2020 году он стал победителем всероссийского конкурса по развитию экотуризма. В ближайшее время региональная власть планирует повысить туристический поток до 1,6 млн человек в год, при этом сохранив первозданную природу Самарской луки. На территории парка расположены сотни километров оборудованных пеших маршрутов, тянущихся вдоль берегов Волги. В Оренбургской области планируется организовать железнодорожный тур в национальный парк «Бузулукский бор». Туристы смогут посетить не только экологические тропы парка, но и другие достопримечательности Оренбуржья.

В целом эксперты отмечают значительный потенциал регионов ПФО в этой сфере. Екатерина Колесникова отмечает, что крупнейшими парками на Средней Волге являются «Самарская лука», «Хвалынский» в Саратовской области, «Бузулукский» в Самарской и Оренбургской областях, «Смольный» в Мордовии, «Марий Чодра» в Марий Эл, а также национальный парк «Башкирия». Все эти территории сейчас достаточно хорошо развиты и являются очень привлекательными как для российских, так и для иностранных туристов. По ее словам, характерной особенностью нацпарков является то, что они «вне времени и политики». А экотуризм является единственным видом туризма, который не причиняет вреда окружающей среде, а также благотворно влияет на социально-экономическое благополучие тех регионов, где такие парки и заповедники расположены.

Екатерина Колесникова «Вместе с этим говорить о том, что губернаторы в ПФО уделяют должное внимание в публичном пространстве PR-продвижению нацпарков, не приходится. Значение им придается «по умолчанию» и полностью отдано на откуп профильных департаментов и министерств. Широкий резонанс нацпарки сейчас получают преимущественно из-за возникновения больших коррупционных и экологических скандалов (как, например, в «Самарской Луке» или вокруг шиханов в Башкирии), когда тему охраны природных территорий на копья поднимают эко-активисты. Но и в этих случаях региональные руководители иногда демонстративно остаются в стороне, а в глазах населения это выглядит так, что губернатор молчаливо соглашается с позициями промышленников, имеющих свои интересы на территории».

Вадим Кондратьев Самарская Лука

Роман Коломойцев замечает, что в одной только Нижегородской области 14 заповедников с достопримечательностями.

Роман Коломойцев «Столь же известны «Самарская лука», оренбургский «Бузулукский бор», «Марийский лес», Мордовский национальный парк, «Хвалынский» — национальный парк в Саратовской области, нацпарк «Башкирия», «Нижняя Кама» в Татарии, чувашский «Чуваш Вармане». И это далеко не все «зеленое» богатство, которое требует заботы и приумножения. Потенциал в этом плане в ПФО еще далеко не исчерпан. Поэтому необходимо активное пиар-продвижение властями на федеральный и даже международный уровень местных геопарков, целенаправленное привлечение инвестиций в их обновление и обеспечение природоохраны. По-моему, совершенно не важно, чего будет больше в стремлении сохранить леса, нацпарки, заказники — реальной заботы о природе, усилий активистов или PR-активности губернаторов, прагматики или мечты о чистом зеленом мире. Главное — достичь цели: оставить будущим поколениям цветущую землю с чистой водой, а не уродливые вырубки или застроенные «человейниками» ради сиюминутной прибыли пространства».

Казалось бы, национальные парки в ПФО представлены в разных по своему социально-экономическому статусу регионах, как в относительно успешных Башкирии или Самарской области, так и в проблемных Марий Эл или Мордовии. Но уровень их известности, количество привлекаемых туристов и возможности рекреации наглядно демонстрируют, что развитие есть только там, где существует эффективное управление.