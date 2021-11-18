Национальные парки России: туризм, экология или PR?
Президент России Владимир Путин этой осенью заявил о том, что в России к 2024 году планируется создать не менее 23 новых охраняемых природных территорий. Речь идёт, главным образом, о национальных парках и заказниках. На данный момент в нашей стране насчитывается 109 заповедников, 64 национальных парка и 62 заказника. В общей сложности более 25% территории России (не считая морских акваторий) составляют особо охраняемые природные территории регионального и местного значения. Эксперты также отмечают, что Россия активно участвует в создании геопарков — уникальных ландшафтных территорий, которые позволяют проследить геологическую историю Земли. Однако создание и развитие природных парков сталкивается и с определёнными трудностями, в том числе административного характера.
Геопарки не приживаются?
Развитие национальных парков в России должно привести к увеличению их числа — к 2024 году в стране будет уже более 80-и таких территорий. Ключевой идеей государства является прежде всего сохранение природных территорий. Выступая онлайн на саммите об изменении климата (COP26), который прошёл в шотландском Глазго в начале ноября, Владимир Путин назвал лесные массивы России уникальным ресурсом страны. С целью их сохранения и планируется развитие системы природоохранных территорий. Одним из новшеств в этом отношении является создание геопарков. Их создание активно продвигает ЮНЕСКО. С 2002 года существует специальная программа этой организации по поддержке всемирной сети национальных геопарков. С 2004 года при поддержке ЮНЕСКО развивается так называемый «геотуризм», служащий как просветительским, так и социо-экологическим целям. В России первый геопарк («Янган-Тау») был открыт только в 2017 году в Башкирии. Но нельзя сказать, что после этого дело пошло быстрее — пока башкирский геопарк единственный в России из числа вошедших в список геопарков ЮНЕСКО.
Между тем, по мнению экспертов, развитие национальных парков различного формата сегодня актуально как никогда. Как отмечает директор экспертно-аналитического центра «Северо-Запад» Екатерина Колесникова, в нынешних условиях они приобретают колоссальное значение.
При этом глава аналитического центра «Акценты» Антон Чаблин полагает, что формат геопарков в России ещё не прижился.
В том, что развитие национальных парков отнюдь не частный вопрос, убеждён главный редактор сайта InFocus. рress, руководитель мониторингово-экспертного центра «Группа 32» Роман Коломойцев.
«Зеленое» богатство требует заботы и приумножения
Потенциал развития национальных парков в регионах Поволжья достаточно высок. Это признает большинство экспертов. Делая ставку в пандемийный период на стимулирование внутреннего туризма, региональные руководители обратили внимание в том числе и на развитие охраняемых природных территорий. Так, в Башкирии подготовлена дорожная карта развития геопарков «Янган-тау» и «Тротау». Возле шихана Тротау благоустраивается прилегающая территория, планируется установка этнокомплекса. На завершающей стадии — работы по строительству лестницы на гору. Её будут устанавливать в ручном режиме, без использования строительной техники. Общая же протяжённость всех экотроп вокруг горы составит 5,5 км. В 2021 году геопарк «Тротау» последовал примеру первого российского геопарка «Янган-тау» и подал заявку на то, чтобы быть включённым в число геопарков ЮНЕСКО.
В Самарской области значительное внимание уделяется развитию национального парка «Самарская лука». Парк уже давно стал местом притяжения туристов из многих регионов. В 2020 году он стал победителем всероссийского конкурса по развитию экотуризма. В ближайшее время региональная власть планирует повысить туристический поток до 1,6 млн человек в год, при этом сохранив первозданную природу Самарской луки. На территории парка расположены сотни километров оборудованных пеших маршрутов, тянущихся вдоль берегов Волги. В Оренбургской области планируется организовать железнодорожный тур в национальный парк «Бузулукский бор». Туристы смогут посетить не только экологические тропы парка, но и другие достопримечательности Оренбуржья.
В целом эксперты отмечают значительный потенциал регионов ПФО в этой сфере. Екатерина Колесникова отмечает, что крупнейшими парками на Средней Волге являются «Самарская лука», «Хвалынский» в Саратовской области, «Бузулукский» в Самарской и Оренбургской областях, «Смольный» в Мордовии, «Марий Чодра» в Марий Эл, а также национальный парк «Башкирия». Все эти территории сейчас достаточно хорошо развиты и являются очень привлекательными как для российских, так и для иностранных туристов. По ее словам, характерной особенностью нацпарков является то, что они «вне времени и политики». А экотуризм является единственным видом туризма, который не причиняет вреда окружающей среде, а также благотворно влияет на социально-экономическое благополучие тех регионов, где такие парки и заповедники расположены.
Роман Коломойцев замечает, что в одной только Нижегородской области 14 заповедников с достопримечательностями.
Казалось бы, национальные парки в ПФО представлены в разных по своему социально-экономическому статусу регионах, как в относительно успешных Башкирии или Самарской области, так и в проблемных Марий Эл или Мордовии. Но уровень их известности, количество привлекаемых туристов и возможности рекреации наглядно демонстрируют, что развитие есть только там, где существует эффективное управление.