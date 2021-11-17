Наконец-то слова мэра Москвы Сергея Собянина порадовали российский сегмент Telegram. Поддержку среди телеграм-каналов снискало заявление главы столицы о планах по замене иностранцев на городских стройках гражданами России.

Дарья Антонова ИА REGNUM Мэр Москвы Сергей Собянин

Радоваться импортозамещению на столичном рынке труда логичнее было бы, когда столичные власти перейдут от слов к делу. Но пока, за неимением реальных подвижек в части отказа от мигрантов, общество, в том числе в мессенджере, с воодушевлением отреагировало даже на одни заявления. Это, к слову сказать, лишь очередной раз доказывает, насколько остро в столичном регионе стоит проблема избытка иностранных трудовых ресурсов.

«Другого качества люди (нужны), с другой зарплатой, меньше мигрантов, которых у вас достаточно много на сегодняшний день. Больше привлекайте россиян из ближайших регионов, повышайте заработную плату, создавайте условия работы», — процитировал мэра Москвы телеграм-канал «Раньше всех. Ну почти».

Заявление это тут же разнеслось по телеграм-каналам. Причем высказывание Собянина везде сопровождалось положительными отзывами.

«Если мэр Москвы С. С. Собянин и зампред Мосгордумы А. А. Медведев постоянно говорят о том, что ситуацию с миграционной политикой в Москве надо менять, а рабочие места вместо мигрантов предоставлять россиянам, то, может, наконец, и исполнители на местах поймут, что это не просто слова, а руководство к действию?» — написал ТГ-канал «Старше Эдды».

Телеграм-канал «Временное правительство» напомнил, что ранее схожие мысли уже высказывал заместитель мэра Москвы Андрей Бочкарев. Тогда многие восприняли его слова о необходимости замены на стройках трудовых мигрантов гражданами России как личное мнение или попытку удовлетворить общественный запрос, уставший от постоянных конфликтов с участием иностранных «специалистов». Однако заявление Собянина указывает на то, что подобные взгляды являются частью новой стратегии столичных властей.

«Свое ультрапатриотичное заявление Собянин сделал не на ровном месте, ранее аналогичную мысль уже выразил его зам Андрей Бочкарев. Правда, желание Собянина прихорошить Москву людьми «другого качества» идет в разрез с его недавней риторикой, когда он хотел заткнуть мигрантами все кадровые дыры на стройках и даже пугал москвичей ростом цен без новых гастарбайтеров. Но ветер переменился, и теперь в защитниках мигрантов остались только вице-премьер Марат Хуснуллин, его протеже Ирек Файзуллин, да глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев», — написал автор публикации.

Дарья Антонова ИА REGNUM Стройка

В том, что «ветер переменился», телеграм-канал «Мадам секретарь» увидел отражение запросов общества. По мнению автора, именно благодаря тому, что активная часть населения смогла убедить власть в пагубности замены отечественной трудовой силы иностранной, мэрия Москвы и решила задать новый тренд в области кадровой политики строительного комплекса.

«А всё знаете почему? Потому что общество и эксперты перестали молчать и начали системно отстаивать свою позицию по вопросам миграции. У власти много порядочных людей, которым нужна наша поддержка в таких вопросах. Надо понимать», — объяснил своим читателям причины происходящих метаморфоз «Мадам Секретарь».

О том, что отказ от иностранцев не приведет к дефициту трудовых ресурсов на стройках, указал телеграм-канал «Русское будущее». Мнение обосновано статистическими данными, согласно которым на территории России свыше 75 млн трудоспособного населения. Оскорбительные обвинения же, что граждане РФ не хотят работать, ТГ-канал отверг на корню, указав, что дело здесь не в желании, проблем с которым нет, а в уровне оплаты труда.

«Но русские не будут работать за копейки! А они и не должны работать за копейки. Собственно, сегодняшнее засилье мигрантов в строительстве и ЖКХ — следствие коррупционных схем, позволяющих платить бесправным рабочим копейки (а то и не платить вовсе)», — написал канал «Русское будущее».

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Рабочие на стройке

Однако без привлечения рабочих ресурсов извне Москве не обойтись, пишет телеграм-канал «Fantastic Plastic Machine». Авторы считают, что трудовая миграция необходима столице как воздух, ведь без нее не бывает экономического роста, а без роста Москва не хорошеет. Но это вовсе не значит, что нужно завозить иностранных работников.

«Завоз рабсилы из сопредельных республик — не единственный путь. У нас огромная страна и куча бедных регионов, в которых живут неглупые люди, достойные лучшей жизни, да вдобавок еще с российскими паспортами и говорящие по-русски. Отчего бы не дать заработать сначала им, а уж потом — остальным?» — задается вопросом ТГ-канал.

Наряду с восторженными отзывами в Telegram звучат и опасения. Уж слишком неправдоподобными кажутся некоторым слова Собянина о намерении заменить иностранных рабочих на российских строителей после того, как столичные власти многие годы придерживались противоположной политики в области управления трудовыми ресурсами.

«Мэрия Москвы ранее неоднократно публично выступала за максимальную либерализацию режима для мигрантов и была готова завозить их в неограниченных количествах. В притоке мигрантов крайне заинтересован стройкомплекс Москвы. Но, как назло, случился ряд резонансных инцидентов с участием мигрантов, и высшее политическое руководство страны заняло по этому вопросу более жёсткую позицию», — напомнил телеграм-канал «Землянка».

Дарья Антонова ИА REGNUM Трудовые мигранты

Только после того, как на проблему обратило внимание руководство страны, мэрия Москвы дала «задний ход», и вице-мэр по вопросам строительства Бочкарев объявил о подготовке плана по постепенному отказу от использования мигрантов на стройках. Кроме того, в последнее время возросли издержки их привлечения для стройкомплекса: труд мигрантов и их завоз стал дороже, что недавно отметил компетентный в вопросах крупного строительства глава Crocus Group Арас Агаларов, пишет ТГ-канал.

«Теперь же поручение сократить число мигрантов на стройках дал и мэр Сергей Собянин, призвав привлекать работников из ближайших регионов. Решение конструктивное, однако пока нет уверенности, насколько слова и заявления представителей мэрии Москвы соответствуют реальным намерениям. Существует соблазн спустить эту ситуацию на тормозах, вернувшись к традиционным практикам тогда, когда медийная волна негатива к мигрантам уляжется. Кроме того, сокращение числа мигрантов в строительстве не уменьшит потребность в мигрантах и их количество в столице: радикально возросшая в связи с эпидемией COVID-19 потребность в курьерах закрывается в основном ими. Кроме того, мигранты при условии легального проживания могут принимать участие в муниципальных выборах, которые в Москве предстоят в следующем, 2022 году», — предостерегает телеграм-канал «Землянка».