Новый созыв Госсовета Чувашии, отличающийся рекордной многопартийностью (представлены шесть партий), за два месяца работы успел неоднократно удивить не только общественность, но и, похоже, самих депутатов. Парламент превращается в «место для дискуссий» в худшем его варианте — для сведения личных счётов и подковырок с выяснением, кто является «проходимцем», кто умнее и почему творится «чудовищное безобразие». Спикер Леонид Черкесов («Единая Россия»), имеющий опыт руководства собранием депутатов Чебоксар, а также депутатской работы в Госдуме, собирает под свои знамёна весь партхозактив, дипломатично балансируя между «протестующими» и борцами-смутьянами.

Наталия Николаева ИА REGNUM Перед новым зданием Дома правительства Чувашии

В повестку прошедшей 16 ноября сессии парламента включили вопрос о законопроекте бюджета на 2022 год в первом чтении. Его обсуждали около двух часов с переходом на дискуссии о бюджете фонда обязательного соцстрахования и зацепив ситуацию с коронавирусом. Сложилось мнение, что если бы депутатам разрешили безлимитно задавать вопросы, как в случае с бюджетом, то временной рекорд мог бы побить «Правительственный час» с министром транспорта Владимиром Осиповым: парламентарии, ограниченные собственным регламентом, чуть не переругались.

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А началось заседание по-боевому. Ещё до обсуждения финансов накалил обстановку Сергей Семенов («Справедливая Россия»), который выступил первым и не по повестке дня. После вручения удостоверения депутата и нагрудного знака он по-хозяйски двинул к трибуне. Парламентарий напомнил о выборах и заявил, что это удостоверение «особенно» ему досталось «с трудом».

По принципу выступлений при вручении «Оскара» он стал выражать благодарности — в первую очередь коллегам из прошлого созыва, которые с ним работали, и персонально — депутату Госдумы Анатолию Аксакову, перефразируя слова Бисмарка, что «гении делают политику».

«Политику делают такие великие люди, как у нас в Чувашии Анатолий Геннадьевич Аксаков, мой учитель», — сказал справоросс.

Cap.ru Сергей Семенов

И тут же высказал мнение, что есть депутаты, которые «становятся депутатами незаслуженно», так как они «занимались грязью, очень нехорошими делами»:

«Можно назвать их даже, извините меня заранее, что позволю себе, проходимцами».

«Сергей Павлович…» — по-дружески одёрнул депутата спикер Леонид Черкесов и, удачно прокашлявшись, свернул обсуждение к повестке сессии.

Cap.ru Леонид Черкесов

Примечательно, что больше никто из депутатов на это публично не отреагировал и, видимо, не оскорбился. И даже те, чьи фамилии назвал Сергей Семенов. Комиссия по этике промолчала. Хотя ещё в предыдущем созыве это могло караться разбирательствами на комиссии по этике и судебными репрессиями, как это было каких-то два года назад. К примеру, тогда под горячую депутатскую руку за слово «упырь» попал бывший премьер-министр Иван Моторин, на которого подал в суд и выиграл оскорблённый справоросс Сергей Семенов, который сегодня сам обзывался.

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Разбирательствами с переходом на личности фактически и завершилась сессия. Бучу поднял опытный боец, лидер чувашских справороссов Игорь Моляков на «Правительственном часе» с главой минтранса Владимиром Осиповым. Он обратил внимание на нарушение регламента, согласно которому каждая фракция может задать министру не более трёх вопросов. Но единороссы увлеклись и сыпали вопрос за вопросом. И тут вскипел даже директор федерального оборонного предприятия, в недавнем прошлом вице-премьер Чувашии Михаил Резников.

Cap.ru Однопартийцы Владислав Солдатов и Игорь Моляков

Cap.ru Михаил Резников

Резников. Леонид Ильич, у нас председатель Моляков или Черкесов? Я не могу понять.

Моляков. По поведению.

Резников. Вот именно, по поведению тут вопрос уже.

Моляков. Что это такое?

Резников. Успокойтесь, пожалуйста.

Моляков. И вы успокойтесь.

Резников. И не мешайте работать депутатам.

Моляков. Прекратите мне указывать, что мне делать.

Резников. Не перебивайте меня, я вас старше, между прочим, на два года.

[Оппонент пробубнил что-то про ум, вызвав хихиканье в зале].

Резников. Да, вы кандидат философских наук, а я технических и в дорогах больше вас понимаю.

Черкесов. Пожалуйста, Константин Олегович [лидер чувашского отделения ЛДПР Константин Степанов].

Степанов. Игоря Юрьевича я хочу поддержать по ведению. Действительно, мы выбиваемся из регламента. Сами действительно приняли и на президиуме обсуждали. Регламентная группа, может, что-то скажет?

Cap.ru Константин Степанов

Черкесов. Хорошо, давайте Михаила Сергеевича [Резникова] послушаем, а дальше не будем давать.

Регламентная группа не сдавалась и продолжила хранить молчание.

Лишённый возможности задать вопрос Игорь Моляков обрушился после обсуждения на Леонида Черкесова:

«На площадке Государственного совета договорённости можно спокойно нарушать, они, может быть, будут нарушаться и дальше. Это чудовищное безобразие, что сегодня здесь произошло, и то, что было совершено с вашим участием».

Масла в огонь подлил другой мастодонт чувашской политики Петр Краснов («Единая Россия»).

«Дорогой Леонид Ильич, я считаю, что президиум Госсовета существенно и очень серьёзно ущемил мои гражданские права. Нас 30 депутатов от фракции «Единой России». […] 30 человек задают три вопроса, и один человек задаёт тоже три вопроса. 30 раз ущемили мои права, а я хотел тоже спросить», — возмущался депутат, потребовав показать документ, на основании которого всем фракциям даётся право только на три вопроса.

Cap.ru Петр Краснов

«Пётр Степанович, на фракции [«Единой России»] это обсуждалось, жалко, что вас там не было», — вставил реплику Николай Николаев («Единая Россия»).

Сессия также показала, что раскол в стане КПРФ становится глубже. Трещать по швам политический каркас стал с кончиной лидера чувашских коммунистов и депутата Госдумы нескольких созывов Валентина Шурчанова, который более 20 лет руководил отделением и не сдал поста никому. Раскол, вероятно подстёгиваемый чувашскими властями, выливается в итоги голосования и публичную борьбу двух разномастных лидеров.

Руководителю регионального отделения КПРФ Александру Андрееву приходится быть в оппозиции не только местным чиновникам, но и «родной» фракции: он оказался единственным из семи депутатов-коммунистов (да и вообще в Госсовете), кто проголосовал против законопроекта бюджета-2022. И своим протестным мнением по ряду проблем в республике, особенно в части «добровольно-принудительной вакцинации», вызывает политическую мигрень у администрации главы Чувашии. И на него вынужден отвлекаться от государственных забот сам руководитель администрации Вячеслав Борисов, строча обращения в парламент.

Cap.ru На первом плане — Александр Андреев

Ещё одно «шило» из КПРФ плюсом к Андрееву — депутат Госдумы Ирина Филатова, которая является советником Геннадия Зюганова. Достаточно сказать только, что её не пригласили в числе избранных «госдумовцев» от Чувашии на встречу с руководителем республики Олегом Николаевым.

Можно сказать, что раскольником в компартии в Чувашии выступает лидер фракции КПРФ в республиканском парламенте Алексей Шурчанов (сын Валентина Шурчанова), который получил зарплатную должность в Госсовете. На своей странице в «Фейсбуке» по итогам голосования по главному финансовому документу он заявил, что «фракция КПРФ при голосовании за проект бюджета в первом чтении воздержалась», так как «мы считаем, что некоторые пункты нужно доработать».

Cap.ru Алексей Шурчанов

Вообще, Шурчанов-младший нашёл подход к власти, что подтверждается каждым новым его заявлением в соцсетях. Одно из последних, к примеру:

«Прочитал интервью, которое дал председатель Государственного Совета Чувашской Республики Леонид Ильич Черкесов. Интересно было узнать спикера парламента еще и как человека. По работе парламента со многим согласен. Действительно, в состав Госсовета сегодня входят представители шести партий. И всем нам надо найти точки соприкосновения для того, чтобы эффективно работать в интересах жителей республики, приносить наибольшую пользу».

Cap.ru Сессия Госсовета Чувашии

Cap.ru Глава Чувашии Олег Николаев на сессии Госсовета

И в заключение нельзя не отметить, что обычно обсуждение главного финансового документа проходит в расширенном составе и с последующим многодневным шлейфом комментариев. В этот раз из федеральных участников в нём засветился только новоиспечённый сенатор-единоросс Николай Владимиров (в недавнем прошлом — зампредседателя горсобрания депутатов Чебоксар). И очень пристально наблюдал за бюджетными баталиями глава Чувашии Олег Николаев, который уже вторую сессию подряд хранит молчание.