Главный редактор ведущей газеты Италии La Repubblica Маурицио Молинари написал статью об отношениях Евросоюза с Россией, в которой увязал «танки на границе с Украиной», мигрантов на границе Белоруссии и Польши и зависимость ЕС от российского газа.

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По логике статьи, страны Евросоюза должны сплотиться и единым строем противостоять намерению президента России вносить разлад и разброд в жизнь НАТО и ЕС и получать при этом деньги от Евросоюза же — за газ.

В МИД России приняли статью очень близко к сердцу: официальный представитель ведомства Мария Захарова написала развернутый ответ, тут же переведенный на итальянский язык, и в этом ответе напомнила некоторое количество прописных истин.

В их числе — нахождение России рядом с Украиной и законность перемещения российских войск по российской территории; двуличие Евросоюза по проблеме мигрантов — в зависимости от того, кто, когда и через какую границу едет; безупречность России в исполнении газовых контрактов.

Есть, однако, большие сомнения в том, что редактор La Repubblica или кто-то из его коллег не знает хотя бы одну из вышеперечисленных истин. Просто редактор La Repubblica, как и La Repubblica в целом, не занимается журналистикой. У него и у них совсем другая работа.

Дарья Антонова ИА REGNUM Мария Захарова

Да, пропаганда ведущих СМИ Италии по украинской проблематике («Киев хочет свободы, Москва не пускает») отвратительна и презрением к живым людям Донбасса, и лицемерием — своих политических врагов они смешали бы с грязью за долю процента практикуемого Киевом.

Да, столь же двулична и позиция по проблеме миграции: когда едут правильные мигранты, вовремя и в правильном направлении, то они все как один беременные и плачут, когда неправильные — они «инструмент внешней политики» (цитата премьера Италии Марио Драги).

Да, столь же мошеннической выглядит и позиция по энергоресурсам: если упрекать не в чем, упрекай в зависимости, но сначала хорошо подготовь почву (варианты: чеченские геи, арестованные оппозиционеры, горящая тундра), чтобы все, прочитав, ужаснулись.

Да, то, чем занимается газета La Repubblica (и не только она), называется пропагандой, но только это не новость, это происходит уже не первый год, не первое десятилетие, и происходит не только в отношении России, не только по внешнеполитическим вопросам.

Яркий пример трехлетней давности: в Генуе падает виадук, гибнет 43 человека, и известно, что виадук управляется частной компанией, компания входит в группу Benetton, а группа Benetton — один из ведущих спонсоров и покупателей рекламных контрактов у La Repubblica.

Michele Ferraris Обрушение моста в Генуе

И так уж выходит, что La Repubblica пишет одиннадцать полос текста с картинками про генуэзскую трагедию, упоминая в своем «расследовании» решительно все аспекты ситуации, за исключением одного: в тексте ни единого раза не используется слово Benetton.

У немалой части позднесоветских и раннепостсоветских граждан сохраняются иллюзии о европейских СМИ — а тут Италия, «Римские каникулы», и подсознание ждет красивых людей у фонтанов, кофеен, кожаных блокнотов, тонких и смелых вопросов.

Но ничего подобного не существует: газета La Repubblica, и не только она, занимается самой обыкновенной, довольно топорной пропагандой, хотя фонтаны, кофейни и красивые кожаные блокноты в их мире действительно есть.

Многие наши сограждане, включая довольно высокопоставленных дипломатов, кажется, по-прежнему ждут красивой Европы, которая оценит; старого учителя, который сделает то, что проповедует; одними интересами защиты «Северного потока» мидовскую страсть не объяснить.

Но только нет этого нейтрального судии, нет этого старого учителя, да и не было никогда; есть образ, с которым не хочется расставаться, — и есть враг, который сам себя таковым назначил, и его выбор нелепо оспаривать, предлагая ему соответствовать его же вранью.

Он просто не будет ничего отвечать — именно так они поступают обычно; еще не до конца забылась история колумниста La Stampa, который писал, что Россия помогает спасать от ковида жителей Бергамо с низменными целями, — и что, был эффект от нашего праведного гнева?

Стрит-арт. Пресса

Они просто сделают вид, что вы ничего не сказали; они напишут про ваш ответ, но не на первой полосе; потом они продолжат писать про чеченских геев, оппозиционеров в тюрьмах и горящую тундру, и они отлично знают, что миф — это миф, не тратьте время на доказательства.

Потратьте его на ответ на вопрос, что делать с этим врагом, который сам себя решил сделать таковым; возможно, тут есть чем заняться и есть что предпринять, кроме слишком большого по объему и слишком сложного в аргументации сеанса полного разоблачения.

Римский редактор будет топить газом, а не газетами, хотя он отлично знает, что Россия надежна в поставках газа, что в Киеве правят нацисты и воры и что правильный мигрант в Лампедузе не отличается от неправильного мигранта в Брузгах. Знает, но пишет прямо противоположное.

У него работа такая.