На прошлой неделе в Стамбуле был проведен 8-й саммит Тюркского совета, в ходе которого состоялась встреча лидеров тюркского мира. Примечательными были высказывания президента Реджепа Тайипа Эрдогана, а также некоторые положения относительно Турецкой Республики Северного Кипра (ТРСК), отмеченные в итоговой декларации. Правительство ПСР заявило о необходимости поиска справедливого, постоянного, устойчивого и взаимоприемлемого решения кипрской проблемы на основе фактов, обнародованных на острове, а также выразило солидарность с турками-киприотами в их стремлении обеспечить фундаментальные и равные права. Отметив необходимость включения в Тюркский совет Турецкой Республики Северного Кипра, Эрдоган заявил:

Иван Шилов ИА REGNUM Северный Кипр

«Мы искренне надеемся увидеть среди нас Турецкую Республику Северного Кипра в ближайшее время, чтобы наша семейная картина стала еще богаче».

Социалистическая демократическая партия (TDP) и Республиканская турецкая партия (CTP) бойкотировали участие и выступление президента Эрдогана во время церемонии по случаю Дня мира и свободы 20 июля. Вмешательство Анкары во внутренние дела Кипра и использование ею острова в незаконных делах являются наиболее обсуждаемыми темами. Внесение ТРСК в повестку дня саммита Тюркского совета было расценено в социальных сетях как предвыборный инструмент Эрдогана.

Журналист и телепродюсер Джевхери Гювен публикует следующий комментарий:

@cevheriguven:На фото ниже запечатлен заместитель Эрдогана Фуат Октай с Хасаном Тачоем во время одних из его секретных переговоров по срыву президентских выборов в ТРСК. Отсюда очевидно, что Тачой сотрудничает с Эрдоганом.

Akparti.org.tr Реджеп Тайип Эрдоган. Партия справедливости и развития

@cevheriguven:Через несколько месяцев в ТРСК пройдут всеобщие выборы. Арест мафиозного лидера Фальялы был чрезвычайно важным с точки зрения раскрытия взаимоотношений мафии с политиками. Эрдоган изо всех сил пытается противостоять судебной системе ТРСК. ТРСК, вероятно, переживает исторический переломный момент, схожий по значимости с «Операцией по поддержанию мира на Кипре».

@cevheriguven:На фотографии во вложении запечатлены, держась за руки, бывший премьер-министр Бинали Йылдырым и премьер-министр ТРСК Эрсан Санер, свергнутый из-за провокационного видео. Это фотография отображает вмешательство Эрдогана в съезд Партии национального единства, на котором будет определен премьер-министр ТРСК.

@cevheriguven:В интервью журналисту Джунейту Оздемиру Фальялы опроверг утверждения о том, что Эркан Йылдырым, сын бывшего премьер-министра Йылдырыма, останавливался в отеле, принадлежащем лидеру мафии Халилу Фальялы и сотрудничал с ним, заявив: «Я никогда его не видел, я с ним незнаком». Эта фотография подтверждает знакомство и партнерство свергнутого премьер-министра Санера, финансируемого Фальялы, и Бинали Йылдырыма.

Кипрский новостной канал публикует следующую информацию:

@KIBRIS_MEDYA: Голландская пресса: в мафиозных разборках замешан и советник Эрдогана.

Писатель и литературовед Дженгиз Озакынджы публикует следующие комментарии:

@cengizozakinci:Мусульман усыпляют сказкой, что «мы создаем Исламский союз, мы провозгласим Халифат и станем лидером исламских стран», а националистов — сказкой, что «мы создаем Союз тюркских государств, мы создаем Туран и станем лидером тюркских государств». А в итоге Эрдоган сохраняет за собой свое место.

@cengizozakinci:Тюркский совет, в который входят Азербайджан, Казахстан, Кыргызстан, Турция и Узбекистан, по некоторым данным, реализует «Туранский идеал», однако Тюркский совет, которому исполнилось 12 лет с момента его создания в 2009 году, и по сей день не признает Турецкую Республику Северного Кипра.

Пользователь по имени Нейла публикует следующий комментарий в ответ на предыдущее сообщение:

@neyla89311774: ПСР лукавит. Это предложение сделали сторонники ПСР, которые сегодня попирают тюркскость, к примеру, прогнав с Кипра предыдущего президента Денкташа… До тех пор, пока Турция не избавится от ПСР, не будет никакой пользы ни для тюркскости, ни для родины…

Рауф Раиф Денкташ

Пользователь с ником Kapheros публикует комментарий в поддержку этого сообщения:

@sigaramcamel:После «Операции по поддержанию мира на Кипре», проведенной турецкими вооруженными силами в 1974 г. в соответствии с решением Совета Безопасности Организации Объединенных Наций (ООН), эта территория была закрыта как для посещения, так и для проживания, и была объявлена военной зоной. Было ли это на пользу или во вред? Спорный вопрос…

Руководитель отдела средств массовой информации и коммуникаций при президенте Турции Фахреттин Алтун в своем аккаунте в Twitter публикует следующую информацию:

@fahrettinaltun:Ответ нашего министерства иностранных дел на заявление председателя Совета Безопасности ООН по Вароше: «Международное сообщество должно уважать волю турок-киприотов, их суверенное равенство и равный статус, приобретенный в 1960 г».