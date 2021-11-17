Заявление министра обороны России Сергея Шойгу о том, что случилось благополучное завершение испытаний российскими войсками противоспутниковой системы, которая «ювелирно поразила» один из старых советских спутников «Целина-Д», висевший на орбите с 1982 года, стало поводом для обсуждения в интернет-сообществе. Граждане выразили своё мнение на данный счёт 17 ноября в социальной сети «ВКонтакте».

Иван Шилов ИА REGNUM Космос

"Судя по зарубежной истерике, поразили не только спутник в космосе, но и многие пятые точки на Земле», — шутит Андрей А.

Многие пользователи пришли к выводу, что успешно сбитый спутник, висящий на орбите нашей планеты, — это невероятный скачок вперёд, меняющий всё в военном деле.

«Тут народ пока не врубился в новость. Данное событие эквивалентно созданию первой атомной бомбы, а в итоге война переходит в область космоса. Из-за большой секретности данного деяния неясно — с Земли или из космоса с космического аппарата был уничтожен спутник», — пишет Юрий Д.

Иван Шилов ИА REGNUM Спутник

Некоторые комментаторы отмечают, что реакция западных стран, которые крайне негативно отреагировали на данные испытания, начали выдумывать различные небылицы, чтобы очернить Россию, явным образом показывает, насколько успешным оказалось уничтожение космического аппарата.

«У нас испытания «безрассудные» только лишь потому, что американцам о таком оружии остаётся только метать? Своего-то, по ходу, нет ничего подобного», — отмечает Адик О.

Часть людей считает, что отныне космос доступен для российских военных с земли и в случае чего множество аппаратов потенциального противника окажется сплошной грудой металлолома.

«Да уж, американские спутники-шпионы сейчас подвергают себя смертельной опасности. Их могут сбить в любую минуту, ракета успешно поражает подобные цели», — указывает Владимир М.

«Молодцы! Теперь в случае чего томагавки по бумажным картам летать будут, а связь у них будет семафорная», — считает Rus K.

Ряд пользователей указывает на то, что Соединённые Штаты сильно запаздывают в разработке перспективных вооружений, что и вызывает у них сильную ненависть к России.

«Америка опять в портки обделалась. Гиперзвук свой сделать они не могут, космос у них еле-еле частный существует, да и тот большой уверенности не внушает. Жалко их. А они, конечно же, нам очень завидуют и пытаются критиковать. Пускай», — считает Степан К.

«Всё-таки нам есть чем гордиться. Уже не одно десятилетие мы доказываем своё превосходство в военно-технической отрасли и особенно в космосе. А выступления Америки больше похоже на демонстрацию зависти», — поделилась своим мнением Полина А.

Отдельные комментаторы обсудили ситуацию на МКС, где членам экипажа приказали рассредоточиться по своим модулям на время проведения испытаний.

«Если спутник «ювелирно поразили», то зачем было давать команде на МКС по модулям рассредоточиться? Получается, допускали, что может произойти некий эксцесс?» — задаётся вопросом Raketa H.

«Техника безопасности превыше всего! Даже если МКС ничего не угрожало, всегда существует вероятность невероятного случайного стечения обстоятельств, которая обернётся трагедией. Риски необходимо сокращать», — написал Сергей М.

Напомним, 16 ноября министр обороны России Сергей Шойгу заявил во время рабочей поездки в Воронежскую область о том, что случилось благополучное завершение испытаний российскими войсками противоспутниковой системы, которая «ювелирно поразила» один из старых советских спутников «Целина-Д», висевший на орбите с 1982 года.