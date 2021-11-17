Решение федерального сетевого агентства Германии приостановить сертификацию Nord Stream 2 AG как независимого оператора газопровода «Северный поток — 2» вызвало обсуждение в интернет-сообществе. Граждане выразили своё мнение по данному поводу 17 ноября в социальной сети «ВКонтакте».

Иван Шилов ИА REGNUM Газ

"Лучшая похвала Путину, когда Запад его критикует. Значит, он всё правильно делает. То же самое и с «Северным потоком — 2». Раз его работе мешают, значит, это очень хороший газопровод», — считает Армен К.

Многие пользователи пришли к выводу, что нет ничего удивительного в том, что в Европе образовался кризис энергоресурсов. Европейские политики делают всё, чтобы ценой своей же энергетической безопасности нанести вред Российской Федерации.

«Ага, а потом такие: «Что-то газа не хватает». Или: «Ой, что-то газ дорожает внезапно! Злобный Путин опять виноват!» — указывает пользователь под псевдонимом «Серый Волк».

Некоторые комментаторы отмечают, что подобные нелепые проблемы, которые возникают при сертификации «Северного потока — 2», говорят о том, что у ненавистников России на Западе банально не осталось никаких разумных аргументов против введения в действие данного газопровода.

Иван Шилов ИА REGNUM «Северный поток — 2»

«Упорство европейских политиков понять совершенно невозможно. Когда зимой им будет нужен газ, где они его будут брать? У той же России, но по другим веткам. В чём разница-то?» — удивляется Дмитрий Ю.

Часть людей считает, что подобного исхода событий ждали многие и заранее отмечали, что уже построенный газопровод встретится с множеством препятствий на пути к его непосредственному запуску.

«Когда я ещё во время его строительства писала, что всё равно Европа будет тормозить запуск «Северного потока — 2», мне говорили, чтобы я не писала глупости. Мол, вы посмотрите, это чистой воды коммерция, выгодная для Европы, и они его быстро запустят. Ага… оно и видно. Россия уже выразила недоумение европейским партнерам? Пусть Газпром теперь утирается и бежит к украинцам увеличивать им транзит газа. Видимо, нас кинули», — подозревает Татьяна Б.

Ряд пользователей указывает на то, что российская сторона, судя по всему, предусмотрела такое развитие событий и уже нашла выход из сложившегося положения.

«Может быть, кто-то среди злопыхателей России и обрадовался, что Германия приостановила сертификацию «Северного потока — 2», да только зря. Оказалось, что компания-оператор «Nord Stream — 2 AG» решила создать в ФРГ дочернюю компанию для немецкой части трубы, выделив её из общего предприятия. После этого процесс сертификации продолжится, но уже с учетом того, что будет разделение на морскую часть и наземную. Дело пойдёт куда быстрее», — отмечает Андрей З.

Отдельные комментаторы отмечают, что больше всего от проблем с «Северным потоком — 2» страдает далеко не Россия, у которой полно собственного газа, а Европа, чьи запасы голубого топлива оставляют желать лучшего.

«Как бы то ни было, нас ситуация с этим газопроводом не сильно травмирует, а вот Европа очень сильно пожалеет, если загубит этот очень выгодный проект», — написал Максим А.

Напомним, 16 ноября федеральное сетевое агентство Германии опубликовало пресс-релиз, согласно которому структура приостановила сертификацию Nord Stream 2 AG как независимого оператора газопровода «Северный поток — 2». В агентстве отметили, что компания не имеет правовой формы в соответствии с законодательством страны, и созданного отделения для управления проектом недостаточно.