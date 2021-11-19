В 1949 году китайские коммунисты с помощью СССР полностью взяли под контроль материковый Китай, США эвакуировали своих союзников — Гоминьдан — на Тайвань. Разрыв между бывшими союзниками был неизбежен, Гоминьдан и КПК объединялись дважды только для противостояния общим врагам — остаткам сил Цинской империи и Японии. После поражения Японии США эвакуировали Гоминьдан на Тайвань, КПК с помощью СССР полностью взяла под свой контроль материковый Китай.

Иван Шилов ИА REGNUM Тайвань

Тайбэй до 1971 года представлял Китай в ООН. Но на фоне охлаждения советско-китайских отношений Запад не был против проведения политики «одного Китая», КНР заняла место в ООН и ее Совбезе.

В 1972-м президент США Никсон приехал в КНР и встретился с председателем Мао, в 1979 году, на фоне советской афганской войны страны установили дипломатические отношения. Китай как противник СССР оказался союзником США.

Дальнейший ход истории подтвердил извечную истину — постоянных союзников не бывает. Распад СССР в значительной степени предопределил дальнейший геоэкономический взлет КНР.

Бурное развитие Китая, его становление в качестве мирового лидера, глобальные инициативы, в том числе Новый шелковый путь, поставили США перед необходимостью сопротивляться вызовам своей гегемонии. В этой ситуации и для США, и для КНР Тайвань является объектом, а не субъектом спора.

Для США недопустимо вялотекущее экономическое поглощение КНР Тайваня. Помимо тактических факторов, репутации американской администрации в глазах союзников на фоне откровенно плохо организованного вывода войск из Афганистана и прочих известных факторов, существуют стратегические доводы, по которым поддержка США Тайваня является абсолютным приоритетом для Вашингтона.

(сс) Wang Yu Ching. Office of the President Цай Инвэнь фотографируется с первой официальной делегацией Европарламента на Тайване

Тайвань входит в первые десятки ведущих экономик мира, компании TSMC и UMC являются мировыми лидерами в производстве полупроводниковых изделий, без которых невозможен новый технологический переход, напрямую связанный с так называемой цифровизацией. «Цифра» создает и возможности, и угрозы для любого государства и рядового гражданина от обороны до прав человека, это прекрасно понимают на всех уровнях, обладающих необходимыми знаниями.

В условиях нарастающей геополитической конкуренции США не смогут отказаться от любой, в том числе военной, поддержки Тайбэя. Это бы означало окончательное поражение в мировой гонке и противостоянии с КНР.

Для Пекина Тайвань важен не только как экономический партнер. Накопленные сотни миллиардов инвестиций, сотни тысяч рабочих мест, половина тайваньского товарооборота, ориентированного на Китай, — все это важно, но вторично на фоне военно-политических факторов.

Отказ Пекина от политики «один Китай» приведет к серьезному кризису власти в КНР. Между тем последние события, включая только что прошедший Пленум ЦК КПК, показывают стремление к концентрации власти и готовности противостоять любым вызовам. В контролируемых государством китайских соцсетях открыто звучат призывы военным путем завоевать Тайвань.

(сс) staffanekstrand Мемориал Чан Кайши. Тайбэй

Экономические и политические отношения Китая и Тайваня строго и заметно отличимы. Существенное преимущество тайваньцев в уровне жизни определяет их голосование за отделенность от материкового Китая. Растет число голосующих за самоопределение, даже за то, чтобы была принята поправка к конституции, определяющая, что тайваньцы — отдельная нация.

Принятие акта о независимости Тайваня будет означать немедленное вооруженное вмешательство Пекина. Независимый Тайвань — угроза не только внутриполитической ситуации в КНР. «Независимый» Тайвань неизбежно разместит на своей территории военные базы США, что недопустимо для Пекина при любом руководстве и неизбежно приведет к региональной войне, в которую будут ввязаны и Россия, и государства Юго-Восточной Азии.