В Южной Корее обсудили решение правительства о сокращении интервала между первичной вакцинацией и введением бустерной дозы для пожилых людей от COVID-19.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Вакцина

По сообщениям южнокорейских СМИ, премьер-министр Южной Кореи Ким Бу Гём отметил, что данная мера должна помочь сдержать рост заболеваемости. В частности, лицам старше 60 лет можно будет вводить бустерные дозы препаратов спустя четыре месяца после прохождения основного курса вакцинации от коронавирусной инфекции, а лицам старше 50 лет — спустя пять месяцев.

Необходимость ревакцинации обусловлена тем, что антивирусная защита со временем ослабевает. В настоящее время ревакцинация в Южной Корее проводится через шесть месяцев после получения второй дозы вакцины.

Премьер-министр отметил, что из-за того, что в стране постоянно регистрируется более 500 тяжёлых случаев заражения, до конца текущего года будут ревакцинированы 13,78 млн человек. Он также акцентировал внимание на том, что на людей старше 60 лет приходится 82% тяжёлых случаев и 97% смертей от COVID-19.

«Я прошёл полную вакцинацию и с уверенностью могу сказать, препараты не работают. Я дважды повелся на обман, теперь вы хотите, чтобы я повелся ещё раз?» — интересуется bizq***.

«Да что мелочиться, давайте будем ревакцинироваться каждую неделю. Такими темпами мы быстрее помрем от побочных эффектов», — отмечает srto***.

Сс) gencat cat Вакцинация против коронавируса

«Я не верю в то, что говорят эксперты по этому поводу», — пишет kerb***.

«Мир и правительства сошли с ума… Это бессмысленно. Перестаньте идти на поводу у фармкомпаний, не навязывайте людям вакцинацию», — призывает live***.

«Если продолжите ставить прививки, продолжительность жизни людей сократится, а смертность возрастет», — пишет sunp***.

«Есть ли какие-нибудь клинические исследования, подтверждающие то, что ревакцинацию необходимо проходить каждые четыре месяца?» — вопрошает succ***.

«Всех убьет вакцина, а не сам вирус», — отмечает star***.

«Чем больше людей вакцинируются, тем больше заболевших», — пишет step***.

«Почему правительство игнорирует рекомендации фармкомпаний? Pfizer рекомендует ставить третью прививку через шесть-восемь месяцев, а Moderna — через восемь-десять месяцев», — негодует gill***.

Busan.go.kr Лаборатория в Южной Корее

«Сколько людей должны умереть, чтобы политики наконец-то одумались?» — интересуется co2m***.

«С коронавирусом поможет справиться не вакцина, а маски и антиковидные меры», — пишет atom***.

«Дело зашло слишком далеко», — отмечает nang***.

«Вы будете ставить очередные дозы до тех пор, пока не умрете?» — интересуется eddy***.