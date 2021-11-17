По состоянию на 16 ноября 2021 г. 31 провинция Китая, включая автономные районы и города центрального подчинения, ввела в общей сложности 2,42 млрд доз вакцины от нового коронавируса.

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцинация

Однако это не привело к ослаблению карантинных мер в Китае, наоборот. Многие китайские пользователи Сети отмечают, что меры контроля за населением нарастают. И даже в разрезе общения пользователей сети под соответствующей публикацией в паблике газеты «Жэньмино жибао» в социальной сети Sina Weibo видно, как происходит поляризация мнений насчет вакцинации внутри страны. И ситуация очень сильно напоминает то, что имеет место в России. Так в чём же дело?

«Прививок было сделано уже так много, но почему запрет до сих пор на всё такой строгий, а студенты колледжей должны сидеть по домам?», — задал логичный вопрос «Маленький путешественник»

«Глупцы никогда не понимают, люди могут говорить о свободе, только если они живы», — утверждает «Редактор, пишущий среди ночи», имея в виду, что все должны колоть прививки, а не рассуждать о свободах и несвободах.

Вакцинация в Китае

А для многих этот вопрос очень актуален, некоторые пользователи отметили, что их лишили свободы выбора, и они обязаны делать прививку. Кто-то заметил, что одно другому не противоречит, и можно обсуждать вакцину, обсуждая и свободу.

«Таким образом, Северная Корея более свободна, чем Китай. В конце концов, там никто не умер от нового коронавируса», — заявил UNI-zach.

«Я относительно невежественен, поэтому спрашиваю, 2,4 млрд доз вакцины создали коллективный иммунитет или нет?», — негодует Цзоу Сяосяо.

«Зачем заставлять людей с аллергией прививаться? Даже врачи говорят, что им следует быть осторожными, но нам говорят, что такова политическая задача!» — заметил dufuuruwugrjfjrf.

«Ну и что? Можете ли вы доказать, что вакцина обеспечивает 100% профилактику? Можете ли вы доказать 100% уровень заражения без вакцинации? Нет этих 100%. Разве есть какая-то проблема, если кто-то не привьется? Или вы чувствуете превосходство после вакцинации?» — возмутился «Великое возрождение 666».

Некоторые пользователи отметили, что те люди, у которых есть противопоказания по вакцинации, — это меньшинство населения, а здоровье большинства в приоритете, поэтому надо ориентироваться только на большинство, что в ответ вызвало возмущение у несогласных пользователей.

«Поскольку вакцины являются лишь одним из многих средств предотвращения эпидемии, только сочетание многих средств может эффективно предотвратить и контролировать эпидемию и даже ликвидировать ее», — заметил «Подлинное название».

zhizhou deng Коронавирус в Китае

«Уровень проникновения вакцины в США также очень высок, но 2000 человек всё еще умирают каждый день. Вакцины небезопасны, поэтому необходимы различные меры профилактики и контроля», — добавил другой комментатор.

«Боюсь, что уровень заражения будет примерно таким же, как и уровень заражения без вакцины. Боюсь, что вакцина будет бесполезной», — считает «Я тоже Жуй».

Как выясняется, в Китае ситуация с вакцинацией столь же неоднозначна, как и в России. При гораздо большем, чем в России, уровне вакцинации населения от коронавируса китайские пользователи не менее возмущены ограничением их свобод. Ведь Китай до сих пор не отменил жесткие меры и активно внедряет QR-коды. Многие китайцы подозревают, что дело не в вакцинах, и как минимум они не столь эффективны, как говорят, а цели, преследуемые властями, кроются в другом.