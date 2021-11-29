«Трамваям хана!» Как в Орле убивают муниципальный транспорт
Сотрудники трамвайно-транспортного предприятия Орла просят власти не допустить развала единственного оставшегося муниципального транспортного предприятия, видеообращение к губернатору Орловской области опубликовано в соцсетях 17 ноября.
По их словам, с момента ухода с поста гендиректора «ТТП» Коровина (в 2019 году. — ИА REGNUM) долг вырос в несколько раз — с 60 до 260 млн рублей.
Все выгодные маршруты, говорят сотрудники муниципального предприятия, отданы частникам.
Сотрудников МУП «ТТП» поддержали пользователи соцсетей.
«Скоро все эти троллейбусы закроют, их по городу осталось 11 штук», — сетует Иван Ф.
Павел П. обращает внимание, что от затянувшегося ремонта Красного моста огромные убытки несёт прежде всего, «ТТП», однако ни губернатор, ни мэр Орла об этом не говорят.
«Да очевидно, что долгострой Красного моста угробит ТТП», — поддержал его Даниил Т.
«Ждите Клычкова, может, денег в Москве выпросит, но, поверьте, вся эта помощь пройдет в пустоту. Как бы прискорбно ни звучало, ТТП хана», — убежден Виталий К.
«Преступная халатность губернатора и мэра тоже изумляет и нуждается в проверке прокуратуры!» — отмечает Вера У.
МУП «ТТП» Орла испытывает финансовые сложности уже не первый год, банкротные иски к ТТП подаются регулярно. Сегодня это единственное в Орле муниципальное транспортное предприятие, после банкротства ПАТП-1. В июле 2019 года Александр Коровин, возглавлявший предприятие с 2003 года, покинул пост директора МУП ТПП, заявив, что он «устал воевать за правду». Летом 2021 года сотрудники ТТП обратились на прямую линию к Владимиру Путину с просьбой спасти предприятие.