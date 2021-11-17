Депутаты Львовского областного совета призвали к развертыванию сил территориальной обороны, организации движения сопротивления и подготовке к национальному сопротивлению. Об этом 17 ноября сообщает издание Zaxid. Отмечается, что такое решение было принято депутатами в ходе состоявшегося 16 ноября заседания Львовского областного совета.

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Львовские депутаты считают реальной угрозу военных действий России и Украины. Кроме того, во Львовском областном совете назвали кризис с мигрантами на белорусско-польской границе «попыткой отвлечь внимание от действий российских войск на северных границах Украины».

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Новость обсудили в социальной сети Facebook на страницах депутата Рады Вадима Рабиновича, а также издания «ШарийNET». Многие усмотрели в призыве львовских депутатов повод для иронии и сарказма.

«А сами на заработки в Польшу?» — поинтересовался Александр П.

«Они проблемы с мусором решить не могут, вояки…» — добавил Валентин Х.

«Самим объявить мобилизацию и доложить президенту о полной боевой готовности, выдвинуться в район Красной площади слабо?» — не без сарказма спросил Александр П.

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«Львовоблрада, все на фронт!» — смеется Олег Т.

«Так что, россияне, милости просим во Львов — областной совет позвал на войну», — иронизирует Елена Н.

«Им нужен повод ввести войска НАТО на Украину… Мало им пандемии, им ещё украинское пушечное мясо подавай…» — написала Татьяна С.

«Это они, чтоб под шумок к полякам отойти, вместе с областью…» — отреагировал Андрей Ф.

«У них у всех есть паспорта Польши, можно было на майдане попроситься домой!» — отметил Юрий П.

«Львовский облсовет уже подходит к передовой», — шутит Виктория Д.

«Как это уже всё достало…» — посетовала Ольга Г.

«Уже 8 лет сказке о войне с Россией», — отметила Людмила Л.

«Что, надеются, что Львов под шумок в Польшу уйдёт? Спят и видят? А нифига! Приползете сами лизать moskalsky chobit (московский сапог. — М. Р.)…» — отреагировал Михаил М.

«Ну, пора уже дать «ненавистному соседу» последний и решительный бой. Уже закончить страдания Зеленского», — пишет Полина Л.

«А со схронов кулымэты (пулеметы. — М. Р.) и шмайсеры (пистолет-пулемёт MP 38/40. — М. Р.) достали? Или они ждут места в полицаях или охранниками в концлагерях мечтают устроиться?» — задумался Николай П.

«Ну, а врачи, врачи что говорят?» — смеется Александр Ч.

«А что, российские войска где-то под Стрыем или Дрогобычем (города во Львовской области. — М. Р.) уже?» — поинтересовался Сергей Г.

«Вопрос, из кого набирать желающих, я думаю не очень, — свидомиты (украинские националисты. — М. Р.) без оплаты не герои», — отметил В. В. Бахал.

«Замечательно. Осталось дождаться толпы у военкомата, записывающейся в отряды. Надеюсь, сами депутаты и возглавят это войско. И всё должно быть добровольно и за счёт собственных средств. Давайте, личным примером покажите свой патриотизм!» — добавила Татьяна С.

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«А если Львовская область не граничит с Россией, тогда где поставят оборону? Может, граничащие области не хотят обороняться. И что тогда?» — спросила Наталья П.

«Им проще быстренько польско-украинскую границу передвинуть восточнее Львова. И «туки-та, я в домике», — иронизирует Сергей Т.

«Когда будет сопротивление российскому газу и белорусскому электричеству?» — задался вопросом Алексей С.

«Ого, Россия стала граничить со Львовской областью. Или перед веерными отключениями людей надо переключить на некую мифическую угрозу», — смеется Павел К.

«Главное, что простые люди не верят агрессии и не собираются воевать. Вы наворовали денег, вот берите оружие и вперёд, посмотрим, сколько вас там соберётся», — подытожил Сергей Сергеевич.

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