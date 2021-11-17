Хотя автор этих строк не считает, что в обозримом будущем возможен переход Японии к попыткам вооруженным путем «вернуть северные территории», то есть российские южнокурильские острова, слежу за дискуссией по поводу усиления японского военно-морского флота и его шансов в «битве за Курилы организовать русским вторую Цусиму». Тем более что токийские политики дают всё больше поводов подозревать их в стремлении быстро воссоздать свою страну в качестве «великой военной державы».

Yamada Taro «Идзумо» — JS Izumo (DDH-183)

Для этого, несмотря на вызванные спадом производства и замедления темпов роста японской экономики, что напрямую сказывается на уровне жизни народа, новое правительство во главе с Фумио Кисидой всерьез рассматривает возможность вдвое увеличить бюджетные ассигнования на военные цели, доведя их до с 1% до 2% ВВП. При этом японское правительство и без такого увеличения сегодня тратит на прикрывающиеся эвфемизмом «силы самообороны» армию, авиацию и флот средства, сопоставимые с военными бюджетами Великобритании, Франции, Германии и даже считающейся второй по военной мощи в мире России.

Своеобразным рубежом перехода Японии от оборонительной к наступательной военной доктрине стала перестройка отечественных вертолетоносцев в легкие авианосцы. Впервые после Второй мировой войны с японского авианосца взлетели боевые самолеты. 3 октября два истребителя F-35B КМП (корпус морской пехоты) США выполнили полёты с палубы крупнейшего боевого корабля японского флота — бывшего вертолётоносца «Идзумо» — JS Izumo (DDH-183). Была успешно проверена готовность корабля использовать для взлета и посадки палубную боевую авиацию.

Как сообщало издание «Военное обозрение», «в японской прессе широко освещаются заявления вышедших в отставку старших офицеров японского флота. С их слов, угроза, создаваемая растущими военными возможностями Китая, потребовала развёртывания на кораблях боевых самолётов. На этом фоне звучали призывы не ограничиваться модернизацией вертолётоносцев в лёгкие авианосцы, а перейти к постройке полноценных отечественных авианесущих вымпелов».

(сс) Official U.S. Navy Page F-35B

Заметим, что крупный промышленный капитал Японии уже давно ратует за создание в стране полноценного отвечающего современным требованиям военно-промышленного комплекса. Создание такого комплекса и организация мировой торговли вооружениями рассматривается в Стране восходящего солнца и как «драйвер» для уже длительно демонстрирующей признаки стагнации японской экономики.

Усилиями правящей Либерально-демократической партии (ЛДП) при «ястребе» от политики премьер-министре Синдзо Абэ в стране было воссоздано министерство обороны. Японские вооруженные силы получили право действовать за рубежом, принят ряд законодательных актов о «коллективной обороне», согласно которым «силы самообороны» по японо-американскому «договору безопасности» должны в случае международных конфликтов участвовать в боевых действиях на стороне США в различных частях мира. В результате «пацифистская» 9-я статья конституции Японии, запрещающая обладание страной вооруженными силами и правом ведения войны, оказалась выхолощенной, и ЛДП добивается лишь формального согласия народа ее отменить, признав воссозданные армию и флот законными.

Японские вооруженные силы в ходе совместных с американской армией учений интенсивно отрабатывают действия по «освобождению захваченных островов». Считается, что это-де необходимо на случай высадки китайцев на острова Дяоюйдао-Сэнкаку, которые Пекин считает исторически своими и незаконно занятыми японцами при возвращении американцами Токио административных прав на Окинаву и архипелаг Рюкю. При этом японское правительство рассматривает «незаконно захваченными» или «оккупированными» и якобы «исконно японские» территории российских Курильских островов и включенных в состав Республики Корея островов Токто, именуемых японцами Такэсима. И, судя по публикуемым откликам читателей ведущих газет Страны восходящего солнца, среди японцев становится всё больше сторонников «освобождения» территорий, утраченных в результате развязанной милитаристской Японией Второй мировой войны.

椎林 隆夫 «Идзумо» — JS Izumo (DDH-183)

Приход к власти в Японии премьера Кисида ознаменован еще недавно немыслимыми заявлениями японского правительства о допущении принятия законодательства, позволяющего правительству наносить превентивные, то есть первые, удары по военным базам и объектам сопредельных стран, каковыми, как известно, являются КНР, Российская Федерация и КНДР. Думается, стоит напомнить японским стратегам о том, что именно под предлогом необходимости «превентивных» ударов Япония развязывала агрессивные войны с Россией в 1904 году и с США и Великобританией в 1941 году. До сих пор муссируется и злобный в отношении нашей страны миф о том, что-де Гитлер, ближайший союзник Японии, тоже обрушил свои орды на СССР, стремясь «превентивно» опередить «советскую агрессию».

О возможности столкновения Японии с Россией из-за Курил всё чаще стали писать следящие за японо-российскими отношениями китайские СМИ. Так, китайское издание Baijiahao отмечает, что претензии на принадлежащие России Курильские острова однажды могут обернуться столкновением ВМФ РФ с Военно-морскими силами Японии. Китайские аналитики полагают, что в таком столкновении может принять участие выше упомянутый миноносец-ракетоносец, он же легкий авианосец «Идзумо». Однако при этом они предупреждают, что «столкновения с российскими военными кораблями ему не пережить».

«Даже если «Идзумо» сумеет каким-то чудом избежать ответной атаки надводных кораблей ВМФ России, то от российских подлодок ему едва ли удастся уйти», — прогнозируют авторы статьи. Как сообщает российское издание «ПолитРоссия», по мнению китайских аналитиков, если Токио предпримет попытку военного похода на Курилы, российский флот превратит эту авантюру в настоящий кошмар. Дело в том, что Япония не располагает эффективными противокорабельными ракетами дальнего радиуса действия. Это означает, что истребителям F-35 придется подлетать к российским кораблям на опасное расстояние, подставляясь под системы противовоздушной обороны.

Александр Полегенько ИА REGNUM ВМФ РФ

Российский флот может нанести непоправимый ущерб «Идзумо» прямым попаданием лишь одной или двух торпед, отметили в Baijiahao. Лучший японский корабль пойдет на дно еще на подходе к Курилам, резюмировали авторы этого издания.

Однако едва ли стоит «почивать на лаврах», считая, что возрождаемый японский флот не идет в сравнение с Тихоокеанским флотом России. И забывать, как однажды Российская империя поплатилась за шапкозакидательские настроения накануне японско-русской войны 1904−1905 годов. А поплатилась она, кроме всего прочего, российской территорией южной половины Сахалина и Курильскими островами, которые царское правительство бездумно «обменяло» на признание всего Сахалина российским. Одержав верх над российской армией и флотом, японцы заявили об аннулировании всех довоенных договоров с Россией, ибо понимали, что отторгнув в свою пользу половину Сахалина, они потеряли юридические права на владение Курильскими островами, в екатерининские времена официально входившие в состав Российской империи, а потому никак не подпадающие под понятие «исконно японских земель».