Известие о повысившейся цене на газ в Европе (впервые с конца октября она поднялись до 1150 долларов за тысячу кубометров) активно обсуждают в социальных сетях. Люди не понимают, почему европейцы при этом «горой стоят» против российского «Северного потока». Да если бы дело было только в нём! Редакция ИА REGNUM выбрала наиболее любопытные комментарии.

Альберт Анкер. Бабушка греется у очага (фрагмент). 1885

«Цена на газ уже очень высокая. Это сильно влияет на возможность конкуренции Европы и помогает Китаю дальше укреплять свои позиции на европейском рынке, и всё равно многие европейцы стоят горой против СП-2. Никак не понять такой бешеной и слепой вражды к России!» — восклицает М.

«Мазохизм европейцев иногда просто поражает. Гробить собственное население ради мнимого создания неудобств для Путина — это за пределами добра и зла», — соглашается Сергей Амплеев.

«К Новому году за 2000…» — делает прогноз о цене газа Арсений Новиков.

«Зелёная» энергетика, она ведь одного цвета с долларом, так что платите господа европейцы», — иронизирует Ольга.

«Подождем январских морозов. Европейцы богатые, купят и по 5000», — поддерживает Татарин.

«Зато Украина с ними и советы даёт. Хочешь развалить содружество государств, включи туда Украину», — иронизирует Ольга Шабалина.

«Вот упертые. Один раз Путин им дал шанс одуматься и одной фразой опустил цены. Но немцы всё больше начинают походить на своих подопечных», — отмечает Андрей Петров.

Дарья Антонова ИА REGNUM Президент России Владимир Путин

«Очень правильный заход от Путина. Ведь что имеем по факту сейчас? Путин сыграл «в доброго» — цены пошли вниз. ЕС сыграл «в строгого» — цены снова полетели. Теперь, внимание, вопрос: о чем будет думать европейский потребитель, когда будет мерзнуть без денег в карманах? Я бы даже еще раз повторил это по кругу, чтобы закрепить приобретенный рефлекс (как у собачек Павлова): Путин — цены вниз, ЕС — цены вверх.

Цены под потолком будут в любом случае, а вот повлиять на умы простых европейцев — это очень даже хорошо. Мы-то в выигрыше при любом раскладе», — приводит довод Максим Антонов.

«Ну, убедите меня, что это должно меня огорчать. Это немцев должно заботить, им нужен газ для их промышленности, решили вместе с зелеными есть траву — значит, удобрения будут чистыми экологически в двадцать раз, естественный выделенный в процессе переваривания метан будут собирать в баллоны», — смеётся Андрей Лукин.

«Всем известно, на планете — потепление климата, и нынешняя зима в Европе будет тропическая: сама Дженнифер Псаки на брифинге заявила, мол, российский газ Евросоюзу не понадобится», — поддерживает тему Ватсон.

Nord Stream 2. Aксель Шмидт Укладка труб газопровода «Северный поток — 2»

«Как показывают последние события, с Европой надо говорить только с позиции силы. Пусть остынут немного, погода поможет, может, тогда Россия и не будет больше виновата во всех грехах смертных…» — считает юзер.

«Мороз придет — порядок наведет», — заметил Варан.

Как сообщало ИА REGNUM, после того, как 16 ноября Федеральное сетевое ведомство Германии сообщило о приостановке процесса сертификации компании Nord Stream 2 AG в качестве оператора российского газопровода «Северный поток — 2», цена газа в Европе, судя по данным данных биржи ICE Futures, поднялись до $1150 за тысячу кубометров.

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