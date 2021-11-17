Пока Россия поигрывает мускулами на Украине и в Белоруссии, Китай испытывает ракету, способную нести ядерное оружие, а США обращают свой взор в сторону Тихого океана, ЕС реагирует на происходящее своим излюбленным образом: выпускает программный документ, пишетЯкопо Баригацци в статье, вышедшей 16 ноября в европейской версии издания Politico.

Иван Шилов ИА REGNUM Жозеп Боррель

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16 ноября министры обороны стран — членов ЕС впервые обсудили свой так называемый «Стратегический компас» — план, призванный укрепить военный потенциал блока на фоне все более четкого понимания того, что континент не всегда может полагаться на США или НАТО для обеспечения своей безопасности. Днем ранее документ обсуждался с главами МИД государств ЕС.

Эта встреча знаменует собой начало обсуждений того, насколько амбициозным должен быть курс ЕС, когда блок пытается стать поставщиком безопасности, в большей степени способным определять собственную судьбу в случае возникновения тех или иных конфликтов. Такое желание подогрел вывод войск США из Афганистана: по этому вопросу с союзниками по ЕС почти не консультировались, что было унизительным для лидеров многих стран блока.

Тем не менее есть риск, что предложения, изложенные в недавнем 28-страничном проекте, прольют свет на разрыв между тем, чего хочет блок, и тем, что он может, особенно с учетом эпического масштаба геополитических сдвигов и огромного числа горячих точек за пределами блока. Самым значительным начинанием в рамках этого плана может стать создание сил быстрого развертывания численностью до 5 тыс. военнослужащих, которые ЕС мог бы направить в зоны конфликта — начиная с 2025 года.

Michał Zieliński Солдаты НАТО

Однако даже такое развитие событий кажется маловероятным некоторым дипломатам, которые помнят невыполненное обещание ЕС, говорившего еще в 1999 году о необходимости создания сил численностью до 60 тыс. человек, и которые неоднократно становились свидетелями давней настороженности Европы в отношении увеличения расходов на оборону.

«Государства-члены не будут пользоваться доверием, пока они не приведут свои действия в соответствие со своими амбициями», — указал один дипломат.

Тем не менее документ пользуется решительной поддержкой ключевых членов ЕС, таких как Франция, которая планирует настаивать на его окончательной доработке весной следующего года, после того как Париж станет председателем ЕС. Это также будет в повестке дня встречи лидеров ЕС в декабре. Защитники документа отмечают, что сила плана в его осуществимости.

Это не просто «еще один программный документ, это руководство к действию», заявил журналистам верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель по итогам состоявшейся 16 ноября встречи.

«Мы довольны, потому что документ реалистичен, но в то же время амбициозен», — подчеркнул министр обороны Словении Матей Тонин, чья страна в настоящее время председательствует в ЕС, перед встречей.

Тем не менее он после встречи глав МИД стран блока признал, что работа не завершена.

«Нам нужна тонкая настройка», — сказал он. — С одной стороны, в части России, с другой — по вопросу Средиземноморья».

(сс) European Parliament Жозеп Боррель

По словам Борреля, «группы быстрого гибридного реагирования ЕС», предусмотренные в проекте, действительно хорошо подходят для преодоления кризисов последних лет, таких как приграничные стычки, которые размывают традиционные категории войны и мира.

Например, ЕС недавно столкнулся с ситуацией, которая разворачивается на границе блока с Белоруссией. Там в импровизированных лагерях на фоне ухудшающихся погодных условий и без доступа к продовольствию застряли тысячи мигрантов. ЕС обвинил белорусские власти в том, что они заманивают в Минск мигрантов с Ближнего Востока и из других регионов и затем толкают их к границе с Польшей. Эту тактику в ЕС уже назвали «гибридной атакой». Многие мигранты погибли в тяжелых условиях, а 11 ноября польские силы применили слезоточивый газ и водометы, чтобы отразить попытки приезжих прорваться через границу.

«Эти подразделения могли бы временно поддерживать отдельные страны, сталкивающиеся с конкретными ситуациями, подобными той, которую мы наблюдаем в Белоруссии, Польше и Литве, — отметил Боррелл. — Сегодня у нас нет таких инструментов».

Некоторые лидеры ЕС открыто обвинили Россию в том, что она помогает Белоруссии, своему историческому союзнику, создавая хаос и проблемы для ЕС, пока Москва наращивает войска на своей границе с Украиной.

Тем не менее некоторые страны, особенно в Восточной Европе, опасаются, что толчок к милитаризации ЕС может ослабить потенциал одного из давних покровителей континента — НАТО.

Боррель опроверг этот аргумент, заявив, что планы ЕС на самом деле направлены на то, чтобы «укрепить НАТО посредством усиления Европейского союза». Он указал на президента США Джо Байдена, который возглавляет страну с крупнейшими вооруженными силами в рамках НАТО, отметив, что глава Белого дома поддерживает укрепление обороноспособности ЕС.

«Министры в подавляющем большинстве поддержали этот подход», — сказал Боррель, добавив, что он представит, «по крайней мере», еще два проекта Стратегического компаса на основе отзывов.

(сс) jlhervàs Джо Байден

Сторонники стратегии утверждают, что в этом документе ЕС впервые сформулировал всеобъемлющее видение решения широкого круга глобальных угроз, от переориентации США на Азию до отставания военного потенциала блока и необходимой модернизации его промышленности. И они отмечают, что план предлагает конкретные сроки для достижения этих целей и предусматривает регулярные обновления по его реализации. По их словам, ЕС всегда придерживался поэтапного подхода.

Тем не менее некоторые по-прежнему относятся к нему с большим скептицизмом. Критики отмечают, что ЕС уже оказывался в такой ситуации. В 1999 году лидеры блока согласились сформировать в течение следующих четырех лет «вооруженные силы численностью до 50 тыс. — 60 тыс. человек», которые можно будет развернуть в течение 60 дней для поездок продолжительностью не менее года. Однако эта цель так и не была достигнута. В 2007 году ЕС создал боеспособную систему боевых групп из 1,5 тыс. человек для подавления кризисов. Они никогда не использовались.

Любой ощутимый прогресс в отношении военной мощи ЕС «требует для начала увеличения расходов на оборону», отметил тот же дипломат. А во многих европейских странах, отметил дипломат, трудно выиграть выборы после объявления о повышении затрат на оборону.

По его словам, нынешняя стратегия направлена на то, чтобы попытаться сопрячь амбиции Франции и нежелание Германии.

«Более амбициозный курс ЕС зависит от позиции Берлина», — подчеркнул дипломат. — Готов ли ЕС к более амбициозному в военном отношении Берлину?»

Eucom.mil Немецкие солдаты

В свою очередь, другой высокопоставленный дипломат отметил, что после того как ЕС по меньшей мере дважды не смог выполнить громкие обещания в части своего военного развития, ему необходимо действовать осторожно.

«Нельзя, чтобы из-за излишних обещаний и их невыполнения создавалась ситуация, когда нет доверия к тому, что амбиции блока соответствуют его возможностям», — добавил еще один дипломат.