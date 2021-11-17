



Иван Шилов ИА REGNUM Пашинян

Армения, как и Грузия, стала такой страной в Закавказье, в которой всегда что-то происходит. Связано это с тем, что, проиграв Азербайджану вторую карабахскую войну, но победив на внеочередных парламентских выборах, армянский премьер-министр Никол Пашинян пытается создать устойчивые механизмы власти. Если в 2018 году ему удалось мобилизовать «народ» и добиться отставки прежней администрации, то сейчас против премьера мобилизована большая часть элиты, которая не способна организовать массовые протесты, но может создать агрессивную политико-психологическую среду, когда использование законных методов для смены власти затруднено или исключено, так как партия Пашиняна располагает большинством в парламенте, а другие формы борьбы создают только внешние предпосылки для политического кризиса.

В итоге государственные институты в Армении крайне ослаблены, и Пашинян с трудом находит кандидатов на роль министров. Его основной кадровый резерв — свои же советники, а также люди, отсутствовавшие в Армении на протяжении длительного периода. Вот почему практически любое кадровое решение знакового уровня, а частота таких решений в Ереване увеличивается, создает для премьера проблемы, связанные с поражением в войне и неспособностью нейтрализовать или компенсировать это поражение какими-то новыми проектами. В воздухе веет «синдром предательства», который ранее приписывали только «старой власти», а сейчас он обволакивает и Пашиняна. Плюс к тому упреки в некомпетентности в государственном управлении. Очередной пример — снятие проработавшего всего четыре месяца Аршака Карапетяна с должности министра обороны и назначение вместо него вице-премьера Сурена Папикяна. Это уже третье за год назначение на эту должность в Армении. И всегда кадровые перестановки военном ведомстве происходят на фоне очередного обострения на азербайджано-армянской границе.

Gov.am Сурен Папикян

«Такое решение (об отставке Карапетяна — С.Т.) было принято в результате анализа событий, разворачивающихся со вчерашнего дня. На данный момент ситуация привела меня к решению, что должна быть смена министра», — заявил Пашинян на заседании Совета безопасности республики. В свое время Карапетян пострадал от «старых элит»: на тот момент президент Армении Серж Саргсян в апреле 2016 года уволил его с поста начальника управления разведки Генштаба сразу после четырехдневной вспышки боевых действий в Нагорном Карабахе. Ранее Карапетян занимал должность военного атташе Армении в Москве. Сейчас причиной немилости стала перестрелка на восточном направлении армяно-азербайджанской границы, а позже, как утверждают армянские СМИ, попытки азербайджанских вооруженных сил продвинуть свои позиции на территории Армении. Представить картину происходящего на передовой сложно. Инцидент происходил вне зоны контроля российских миротворцев, Баку и Ереван по-разному интерпретируют ход событий, российско-турецкий наблюдательный пост в Агдаме, который мог бы предоставить объективные данные, пока молчит.

Но фактом стало то, что снятие с должности Карапетяна, на которого стали навешивать все системные проблемы военного ведомства, было болезненно воспринято армянской элитой. Появились разные версии. Первая: якобы накануне Ереван и Баку при посредничестве Москвы должны были подписать рамочное соглашение, касающееся делимитации и демаркации армяно-азербайджанской межгосударственной границы, однако не сделали этого. Вторая: Карапетян прозевал ситуацию на восточной границе или инициировал события с целью дестабилизировать обстановку в Армении. А Баку будто бы сознательно пошел на обострение, нанося по каким-то своим причинам целенаправленный удар по Карапетяну. Еще аргумент из серии конспирологических: назначение на должность министра обороны Папикяна, имеющего высокий статус внутри правящей элиты гражданского лица, связано с намерением Пашиняна установить полный контроль над военным ведомством, провести там реформу и кадровую чистку.

Результат кадровой рокировки: военные выводятся из внутриполитического расклада и перестают оказывать давление на Пашиняна, который получает большую свободу для политико-дипломатического маневрирования на азербайджанском направлении. В этой ситуации определенным образом высвечивается роль парламентской оппозиции, которая бойкотировала очередное заседание парламента из-за отказа властей организовать срочные слушания и обсудить ситуацию на восточной границе республики. А оппозиционный блок «Айастан» потребовал отставки премьер-министра и формирования нового правительства. С политической точки зрения Пашиняну и президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву, подписавшим трехстороннее соглашение от 9 ноября 2020 года, невыгодно возобновление войны. По всем признакам, они двигаются в сторону подписания мирного соглашения.

Kremlin.ru Никол Пашинян и Ильхам Алиев

Вот почему Пашинян быстро связался по телефону с президентом России Владимиром Путиным и обсудил ситуацию, сложившуюся после инцидентов на армяно-азербайджанской границе. В свою очередь министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу провел телефонные переговоры с главами военных ведомств Азербайджана и Армении. В настоящее время, как говорится в сообщении российского военного ведомства, «боестолкновения на армяно-азербайджанской границе прекращены, ситуация нормализовалась и находится под контролем».