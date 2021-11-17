Конфликт, который на протяжении долгого времени тлел между Белоруссией и некоторыми ее соседями из числа членов НАТО, прежде всего Польшей и Литвой, из-за потока беженцев с Ближнего Востока быстро накаляется. 10 ноября Евросоюз обвинил Минск в организации «гибридной атаки» путем вытеснения мигрантов через границу в Польшу. Варшава и республики Прибалтики пошли на усиление своих сил безопасности, развернутых вдоль границ с Белоруссией, чтобы не дать мигрантам попасть в их страны.

Иван Шилов ИА REGNUM Солдат армии США

В результате во временных лагерях на территории, которая составляет географическую нейтральную зону, застряли тысячи несчастных беженцев, а условия, в которых им приходится находиться, становятся все более ужасающими, пишет научный сотрудник по вопросам безопасности в Институте Катона Тед Гален Карпентер в статье, вышедшей 17 ноября в The American Conservative.

Мало того, что на границе складывается тяжелая гуманитарная ситуация, в происходящем начинает появляться и военная составляющая. Так, Великобритания отправила к восточной границе Польши небольшой контингент войск для демонстрации поддержки своего союзника по НАТО. 12 ноября Москва и Минск начали совместные оперативно-десантные учения на западе Белоруссии, что еще больше повысило напряженность.

Мрачным предзнаменованием стало то, что Москва направила бомбардировщики с ядерными боеголовками для патрулирования неба над республикой, подчеркнув приверженность Кремля безопасности Белоруссии и правительству Александра Лукашенко. Белорусский лидер, со своей стороны, внес собственный вклад в обострение напряженности, пригрозив перекрыть транзит поставок газа из России в Польшу и Германию — шаг, который в преддверии зимнего сезона был бы весьма тревожным.

President.gov.by Александр Лукашенко. 2021

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Обе стороны занимают опасные позиции. Нет никаких сомнений в том, что Белоруссия использует поток беженцев для оказания давления на своих западных соседей. Минск предоставил финансовые стимулы, поощряющие мигрантов приезжать в республику, пообещав, что те смогут получить убежище в восточных странах — членах Европейского союза и найти там новые возможности. По некоторой информации, белорусские власти даже снабжают мигрантов путеводителями и картами, чтобы те могли найти границу, а также кусачками для срезания заборов и преодоления других физических препятствий.

Однако будет преувеличением утверждать, что использование мигрантов для оказания давления на страны ЕС было совершенно неспровоцировано. Европейский союз неоднократно вводил экономические санкции в отношении Белоруссии из-за репрессий Лукашенко в отношении внутренних политических оппонентов. Первоначальный раунд состоялся в октябре 2020 года, и эти ограничения были усилены в новом раунде, реализованном в июне 2021 года.

15 ноября западные державы вновь расширили сферу карательных мер, еще больше обострив продолжающийся кризис с Минском — и, в более широком смысле, с покровителем и защитницей Белоруссии — Россией. Подобные провокации нельзя игнорировать как фактор, порождающий и обостряющий напряженность, которую Белоруссии имеет в отношениях с Европейским союзом и крайними восточными членами ЕС.

В позиции, которую по вопросу о беженцах заняли западные державы, также есть нечто большее, чем просто ложное лицемерие. Официальная политика ЕС якобы заключается в том, чтобы предоставлять убежище беженцам с раздираемого войной Ближнего Востока. Действительно, некоторые члены ЕС, особенно Венгрия, вступили в острую конфронтацию с политиками в Брюсселе, не желая принимать у себя приезжих, а также стремясь закрыть свои границы для лиц, ищущих убежища. Как ни странно, тогда Брюссель просто пригрозил наложить на Будапешт штраф за такие действия.

Jean-Etienne Minh-Duy Poirrier Флаги Евросоюза

Тем не менее, когда речь идет о беженцах, пытающихся попасть в Польшу или прибалтийские республики через Белоруссию, европейские лидеры занимают очень жесткую позицию, поддерживая политику «закрытых границ» этих стран-членов, и осуждают Минск за поощрение этого потока. Администрация Байдена поддерживает своих европейских союзников в их конфронтации с Белоруссией, и Байден указал, что Вашингтон сообщил о своих «опасениях» и Москве, и Минску.

Мало кто сомневался в том, что руководство США возложит всю ответственность за происходящее на Белоруссию и Россию. В начале ноября НАТО (при решительной поддержке США) выступило с заявлением, осуждающим «продолжающееся использование в качестве инструмента нелегальной миграции, искусственно созданной Белоруссией в рамках гибридных действий, направленных против Польши, Литвы и Латвии в политических целях».

Позиция ЕС и США вызвала, по крайней мере, косвенную критику со стороны правозащитных организаций. В частности, одна группа, Human Rights First, выразила беспристрастную — и язвительную — точку зрения.

«За последнюю неделю проблемы с правами человека на границе Белоруссии и Польши обострились: Белоруссия подталкивает мигрантов и беженцев к границе, а Польша отправляет тысячи военнослужащих, чтобы предотвратить их въезд и оттеснить их. Мотивы обеих стран изобилуют пренебрежением к правам человека», — указали в организации.

Такая позиция резко контрастирует с позицией Брюсселя и Вашингтона, которые обвиняют исключительно Минск.

Такая критика западного лицемерия вполне оправдана. Однако, помимо гуманитарных проблем, кризис между Белоруссией и ее соседями быстро превращается в геополитическую бомбу замедленного действия. Соседи Минска теперь открыто предупреждают, что конфронтация может перерасти в военное столкновение — событие, которое имеет большой потенциал, чтобы вовлечь Россию в драку с целью поддержать своего союзника. Крайне склонное к провокациям украинское правительство только что направило дополнительно 8,5 тыс. военнослужащих к границе с Белоруссией, поливая бензином и без того тлеющую ситуацию.

(сс) Ministry of Defense of Ukraine Солдаты ВСУ

Эта ситуация — хрестоматийный пример того, почему для Соединенных Штатов является опасным безумием предоставлять гарантии безопасности небольшим уязвимым странам, у которых есть споры с соседями по незначительным вопросам. Польша и прибалтийские республики являются членами НАТО, и Вашингтон по договору обязан прийти им на помощь, если они окажутся втянутыми в войну, даже если такой конфликт не будет иметь значительного или вообще никакого отношения к собственным жизненно важным интересам Америки. Было бы крайне странно — и очень трагично — если бы Соединенные Штаты оказались в состоянии войны с Белоруссией, и, вполне вероятно, с Россией, из-за мелкой ссоры с участием беженцев.