В Великобритании разваливается Национальная служба здравоохранения (NHS), сообщает ВВС. Жизни людей подвергаются риску из-за рекордно долгого ожидания в отделениях чрезвычайных ситуаций, британцы часами не могут дозвониться в экстренные службы. Причины этого не ограничиваются пандемией COVID-19, а с приближением зимы ситуация становится ещё хуже.

Иван Шилов ИА REGNUM Лондон. Великобритания

При этом руководство NHS понимает всю серьёзность ситуации и ощущает беспомощность. Администратор здравоохранения Джеки Дэниел сказала: «Мы находимся в таком трудном положении, что нет места развернуться. Так не может продолжаться».

Пользователи поделились своими историями, в которых очевидно, что NHS не справляется с нагрузкой.

«Терапевт моего престарелого отца сказал, что ему нужна была скорая. Он почти час пытался дозвониться. Мой отец в течение девяти часов был в скорой, чтобы попасть в экстренное отделение. Прошло около десяти часов, прежде чем он увидел врача по экстренным ситуациям. Это с учетом того, что у него было подозрение на сердечный приступ», — рассказал @moiness.

Некоторые комментаторы отметили, что пациенты с COVID-19 сильно усложняют ситуацию, хотя и не являются основной ее причиной. Они призвали срочно предпринять хоть какие-то действия для сокращения количества заболевших.

«Не хватает информации о том, как пациенты с коронавирусом ухудшают ситуацию из-за инфекционных мер и количества сотрудников, которые должны осуществлять специальных уход. Распространение COVID-19 нужно подавить, и для этого нужно больше, чем вакцинация, срочно! Куй железо, как говорится!» — написал @Ramblingproses.

В комментариях считают, что терапевты также участвуют в разрушительном процессе, потому что они не всегда компетентны и не всегда могут назначить правильное лечение или поставить правильный диагноз.

«Наши врачи общей практики также являются ключевой частью этого процесса: диагностирование и лечение хронических заболеваний тоже является частью разрушительного процесса!» — считает @Marsh5Marsh.

Часть пользователей уверена в том, что главной причиной падения NHS является сокращение финансирования. Они не понимают, на что надеется правительство, как здравоохранение будет работать без денег.

«Естественно, причины уходят далеко за пределы COVID-19. Наше правительство сокращает финансирование на протяжении более десяти лет. Как насчет этого?» — напомнил @chrisbraith85.

Tim Dennell Люди в масках. Великобритания

Комментаторы предположили, что такое положение дел приведет к приватизации NHS, некоторые из них не хотят, чтобы до этого дошло, и боятся последствий.

«Они нас так готовят к приватизации здравоохранения», — написал @Mcguinness2A.

«Мне страшно от одной мысли о приватизации. Моя жена — инвалид, так что счета нас разорят!» — рассказал @AshP42.

Некоторые пользователи напомнили, что служба здравоохранения в Великобритании идет ко дну уже очень давно, и единственный способ исправить положение — только перестройка системы.

kloniwotski Лондонский Сити

«Мне 53 года, и NHS разрушалась всю мою жизнь. Единственный способ это остановить — провести коренную реформу», — считает @Shane5723.

«Я начал работу в NHS в 1980-м. Тэтчер начала закрывать больницы и контракты с клининговыми сервисами и кейтерингом. Сменявшие друг друга правительства бездействовали. Я удивлен, что NHS все еще работает. Я ушел в 1987-м», — рассказал @PaulCol68075920.

Среди пользователей есть те, кто считает, что проблема службы здравоохранения в ее бюрократизации и отсутствии нормального управления.

«Слишком сложное управление, невозможно сфокусироваться на базовых нуждах из-за того, что бюрократия стала целью», — прокомментировал @gillpollock.

(сс) Nickolay Romensky Люди в масках в магазине. Великобритания

«Со мной недавно приключилось несчастье, пришлось использовать эту службу, это корабль без управления, экипированный командой первого класса», — добавил @Puptonogood.

Напомним, пользователи еще в сентябре предупреждали, что с приближением зимы у NHS начнутся еще более серьезные проблемы.

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