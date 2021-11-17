Сеанс чёрной магии с разоблачениями напоминает конфликт в Центре занятости Тюмени, который тянется и не утихает уже неделю. Департамент труда и занятости населения пытается потушить пожар, разгоревшийся сперва в средствах массовой информации, однако его угольки попали в социальные сети, где он вспыхнул с новой силой.

Джон Лэнгли Ховард. Безработные. 1937

Началась неприглядная история с настораживающей информации, что из центра занятости (ЦЗН) по Тюмени и Тюменскому району уволилось более 50% штата. По словам бывших работников, в 2021 году в ЦЗН сменился директор. При новом руководителе нагрузка увеличилась в разы.

«Нужно работать как минимум до 22:00. Сотрудники одного из отделов ушли полным составом», — отметили уволившиеся сотрудники ЦЗН в разговоре с журналистами.

Новый руководитель службы занятости Оксана Астафьева в свою очередь сообщила СМИ о реорганизации ведомства.

Этого уволившимся сотрудникам ЦЗН показалось мало. Они обратились к администраторам группы «ЧС Тюмень» в социальной сети «ВКонтакте» с просьбой обнародовать, на их взгляд, истинные причины своего увольнения. Кроме того, организовалась некая инициативная группа, которая обратилась к мэру Тюмени Руслану Кухаруку с просьбой взять на контроль ситуацию в ЦЗН и назначить им личный приём.

Активисты из «бывших» заявляют, что якобы новый директор Астафьева раздавала указание снимать безработных с учёта, не признавать соискателей безработными и всё это делать с нарушением закона, для отчётов о снижении безработицы в столице региона.

Правительство Тюменской области Руководитель службы занятости Оксана Астафьева

«Я бывший сотрудник ЦЗН, работала до 22:00, 23:00 каждый день. А если ты не стал нарушать закон, к тебе приходят в кабинет и поливают грязью. После этого работать невыносимо», — написали бывшие сотрудники ЦЗН.

Причём утверждается, что жалобы на нового руководителя ЦЗН Тюмени они писали «не только в департамент, но и в вышестоящие органы».

Сама «директриса», по их словам, себя не жалеет тоже. Перед приездом Роспотребнадзора «моет полы в ЦЗН в четыре утра на первом этаже» и коротает ночи на работе. То есть сама трудоголик и от сотрудников требует аналогичного рвения. Причём люди не понимают конечной цели переработок. Чистый офис — это прекрасно, но как это связано с сокращением безработицы в Тюмени? «У самурая нет цели — только путь», — охарактеризовала стиль нового руководства ЦЗН бывшая сотрудница, добавив, что за сверхурочные, ненормированный рабочий день, как и работу в выходные, ей не заплатили даже в момент увольнения.

«Люди работают на износ, остаются допоздна, штат не укомплектован. На совещаниях Астафьева позволяет себе вольности — принижать сотрудников, ущемлять достоинство, обесценивать труд работников. Она же работает до шести утра, строит планы, и кто пойдет за ней, тот будет на хорошем счету. Специалисты ушли. Работают необученные новички. Взаимодействие с работодателями слабое, база работодателей устарела, трудоустройство через ЦЗН нулевое», — раскрывает подноготную службы занятости другая экс-сотрудница.

«Платят 25−30 тыс. рублей. Помимо этого, сотрудники ЦЗН Тюмени питаются «дошираками» и шаурмой, столовой нет. Из-за позднего завершения рабочего дня сотрудникам приходится уезжать с работы на такси — автобусы не ходят», — плачется другая.

«Всех, кто уволен, обвинили, что мы бездельники. Те сотрудники, которые остались в ЦЗН, просят помощи. Это просто катастрофа «Титаника», — сообщает третья.

Эверетт Шинн. Безработные. 1908

Тюменцев от таких откровений бывших работниц городского центра занятости в соцсетях словно прорвало.

«Бесполезная конторка по поиску бесплатной рабсилы и ведения статистики, что безработицы нет. По факту вакансии — дворники, разнорабочие, технички, кухонные работники за нищенскую зарплату, которой порой и за комуналку не хватит оплатить. И даже из этого списка ещё не факт, что работник реально требуется. Половина просто висят месяцами, получая скидки по налогообложению как организации, предоставляющие рабочие места населению, и другие бонусы от государства. Отказываешься с дипломом архитектора быть разнорабочим? Снимаем с учёта. Зато у ЦЗН картина благостная: вакансии есть, безработных — мизер», — комментирует одна из участниц группы.

«Ты ещё не вступаешь в статус безработного, а тебе уже сыплют направления на стройки за 15—20 тысяч рублей или дворником за 12. И ты до статуса безработного не «доживаешь». А если доживёшь, то ненадолго. Их система никуда не годится, очковтирательная. Даже департамент целый создан, а зачем он вообще нужен? Совместили бы ЦЗН с ним, сократили штаты. А то, видимо, все выделенные средства на безработных им на зарплату уходят», — полагает тюменец здесь же.

Исаак Сайес. Биржа труда. 1937

«У моего друга точь-в-точь ситуация была. У них две «шарашки», куда они всех отсылают, и никто туда не идёт естественно. Схема лохотрона отработана», — подтверждает третий.

«Надо прокурорскую проверку на вас!» — требуют тюменцы выноса мусора из ЦЗН-избы.

«Уволили и решили мстить? При этом сами нарушали закон, лишь бы не уволили. Вы уже конченые. И хотите, чтобы вас услышали? Вам просто возвращается бумеранг, который вы сами и запустили», — считает ещё одна из участников группы.

«Та ещё помойка. И вы всё это время наравне со всеми принимали в этих беспределах участие. А сейчас что изменилось? Стало невыгодно? Совесть проснулась?» — возмущаются тюменцы.

Но есть среди тюменцев и те, кто выступил за защиту ЦЗН — кто-то получил основы компьютерной грамотности, кто-то обрёл полезные навыки или гранты на своё дело.

«От возможности получить повышенное пособие по безработице в локдаун ведь никто не отказался. Те же феечки шугаринга, ноготков и ресниц», — отмечают в группе.

Департамент труда и занятости населения Тюменской области отреагировал на несколько сигналов в ходе нелицеприятной для ведомства дискуссии в группе. Просит обратиться по конкретному адресу с фактами нарушения законодательства и некачественных услуг ЦЗН.

«Личный прием ряда бывших работников Центра занятости населения Тюмени был проведён директором департамента труда и занятости населения Тюменской области Сидоровым А. А. По их обращениям департаментом проведены проверки в рамках ведомственного контроля за соблюдением трудового законодательства. Информация о результатах направлена гражданам в установленный законом срок. Кроме того, по ряду фактов в настоящее время ведутся служебные проверки», — официально заявляют в департаменте.

Сегодня, 17 ноября, на портале 72.ru вышел материал с извинениями Оксаны Астафьевой. Ранее была обнародована аудиозапись с совещания, где она, крича, сыплет нецензурной бранью в адрес подчинённых. В своё оправдание директор ЦЗН Тюмени называет себя перфекционистом, объясняя, что поэтому хочет, чтобы все относились к своим обязанностям так же ответственно, как и она.

«Я была расстроена, потому что не получалось сделать работу в срок. Меня больше вывело из себя то, что я подвела вышестоящее руководство. Я и себя в этой ситуации не оправдываю. Я могу публично попросить прощения за сказанные слова. Я подвела весь коллектив, дав повод для такого обсуждения», — сообщила она в интервью изданию.

И добавила, что свой подход к работе по-прежнему считает верным, просто больше не будет «позволять себе излишнюю эмоциональность».