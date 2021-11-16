Заявление председателя правления фонда имени Фридриха Эберта, бывшего главы Европарламента и Социал-демократической партии Германии Мартина Шульца о том, что европейские журналисты обвиняют Кремль и президента РФ Владимира Путина в повышении цен на энергоносители из-за устройства власти в России, которая управляется из центра, стало поводом для обсуждения в интернете. Граждане выразили свою точку зрения 16 ноября в социальной сети Facebook.

Kremlin.ru Владимир Путин

«Это потому что для некоторых Путин — настоящий демиург, который пишет всему миру его судьбу», — отмечает Vera F.

Многие пользователи пришли к выводу, что больше всего западных политиков и журналистов бесит тот факт, что Россия существует и даже имеет «наглость» заявлять о своих интересах.

«Ну не могут наши западные «друзья» простить Путину то, что он не дал окончательно утопить Россию, и не даёт поставить её на колени, чтобы пить из неё соки», — указывает Николай Ш.

Александр Горбаруков ИА REGNUM «Во всём виноваты русские!»

Некоторые комментаторы отмечают, что те, кто делают Россию сильной, становятся персонами нон грата. Но зато те, кто продают свою Родину, тех в Европе носят на руках, пишут граждане.

«Интересно. В России всегда власть из центра. Однако они не всегда ненавидели наших руководителей. Вон Ельцина любили, потому что он клоун пьяный был, а Горбачёва так вообще обожали! Конечно, какую страну уничтожил! А Путин поднял Россию и его за это ненавидят», — поделилась своим мнением Tanya H.

Часть людей считает, что в Европе уже принято, что во всех собственных проблемах необходимо винить Россию и Путину, как главного «злодея».

»Так всегда все знают про синезвёздных, что никогда они не признают свои ошибки, поэтому и сваливают свои огрехи на Россию и Путина», — написала Ирина А.

«В Евросоюзе таким образом морочат головы своих граждан. Типа если в кране нет воды, то это Путин виноват. А кто? Удобно», — считает пользователь под псевдонимом «Дом Советов».

Ряд пользователей указывает на то, что Европейский союз сам себя каждый раз загоняет в капкан, но чтобы не позориться прилюдно, пытается перевернуть всё с ног на голову и выставить в качестве виновника Россию.

Christallkeks Мартин Шульц

«А почему в Европе низкая заполненность газовых хранилищ? Может вовремя о зиме не позаботились? А? Может быть, думали: «А вдруг зима тёплая будет?» Или: «Назло Путину уши отморожу!» Либо же: «У сильного всегда бессильный виноват». Это классик ещё лет 150 назад сказал, хотя роли тут как раз поменялись», — поделился своим мнением Olga K.

«Привыкли уже. А Путин, наверное, смеётся, ну, а те злятся и уже не знают, что бы ещё придумать о нём. Как-то это несерьёзно и глупо», — пишет Татьяна Б.

Отдельные пользователи пришли к выводу, что большинство адекватных европейских политиков понимают, что происходит, и пытаются не участвовать в этом безумной и позорной русофобии.

«По-моему, это всё преувеличено. Страны Европы заняты своими дилеммами и проблемами, которых у них выше крыши. Тот факт, что кто-то постоянно винит в проблемах Россию или Путина, но на самом деле таковых очень мало», — считает Слава А.

Напомним, 15 ноября председатель правления фонда имени Фридриха Эберта, бывший глава Европарламента и Социал-демократической партии Германии Мартин Шульц заявил в интервью «Коммерсанту» о том, что европейские журналисты обвиняют Кремль и президента РФ Владимира Путина в повышении цен на энергоносители из-за устройства власти в России, которая управляется из центра.