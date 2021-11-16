Информация, согласно которой президент РФ Владимир Путин подписал указ «Об оказании гуманитарной поддержки населению отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины», предоставляющий товарам из Донецкой и Луганской народных республик равный с российским доступ на внутренний рынок России, стала поводом для обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили свою точку зрения 16 ноября в социальной сети «ВКонтакте».

Иван Шилов ИА REGNUM Донбасс

"Это говорит о том, что Донбасс скоро будет освобождён полностью и войдёт в состав Российской Федерации. Жители Донбасса — это наш русский народ», — указывает Евгений К.

Многие пользователи пришли к выводу, что ЛДНР слишком долго ждали этого шага со стороны России. Невозможно полноценно существовать, если твои товары невозможно легально реализовать за рубежом, пишут граждане.

«Эти территории уже фактически давно наши, это и так понятно всем адекватным людям. Там теперь все — граждане России, в обороте российский рубль, русский язык в подавляющем количестве. Не хватало лишь одного — экономического взаимодействия с Российской Федерацией», — написал Валерий К.

Иван Шилов ИА REGNUM Донбасс

Некоторые комментаторы отмечают, что вслед за экономическим признанием Луганской и Донецкой народных республик со стороны России ждут следующий шаг — полноценное политическое признание независимости этих государственных образований.

«Ну и следующий логичный шаг — это признание независимости ДНР и ЛНР. Хорошо, что в Кремле начинают понимать, что разговаривать с фашисткой властью на Украине бесполезно!» — отмечает Коля Н.

Часть людей считает, что товары из Донбасса, благодаря подобному указу, окажутся не только на внутреннем рынке России, но могут попасть и в другие страны-участницы ЕврАзЭС.

«Первое: уголь коксующих сортов, для металлургии. Второе: высококачественные сорта стали. Третье: тепловозы и узлы для локомотивов, из Луганска. Четвёртое: железнодорожные вагоны. Пятое: сельхозпродукция. Это те товары, которые производят в Донецкой и Луганской народных республиках, пользующиеся спросом как в России, так и в ЕврАзЭС», — пишет Александр И.

Evrazes.com Евразийское экономическое сообщество

Ряд пользователей указывает на то, что благодаря допуску товаров ЛДНР на российский рынок у республик появится реальный шанс вытянуть свою экономику наверх и утереть нос Украине.

«Лишнего не бывает, особенно сейчас, когда везде энергокризис. Ну, а если без смеха, то у них металлургическая промышленность работает, машиностроение развивается, химическая промышленность имеется. В России их ждёт огромное количество заказов», — считает Анатолий М.

Нашлись и те, кто убеждены, что данный указ может стать помощью не только для Донбасса, но и для самой Российской Федерации, испытывающей серьёзные проблемы из-за пандемии коронавируса.

«Самое смешное тут то, что скорее Донбасс нужен России, чтобы поддерживать свою экономику, нежели Донбассу Россия. Тем не менее взаимно направленное стремление необходимо наращивать, чтоб всё в итоге пришло к объединению. Пора уже вытаскивать ЛДНР из этой серой зоны, где ВСУ продолжают их обстреливать. Дайте уже этим людям вздохнуть полной грудью, они как никто другой не доступны», — написал Дмитрий Б.

Напомним, 15 ноября на официальном интернет-портале правовой информации появился документ, согласно которому президент РФ Владимир Путин подписал указ «Об оказании гуманитарной поддержки населению отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины», предоставляющий товарам из Донецкой и Луганской народных республик равный с российским доступ на внутренний рынок России.