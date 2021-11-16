Пропаганда черезYouTube

Портреты Франко несут на демонстрации

Национальный фонд Франсиско Франко, которому исполнилось 45 лет, запустил серию видеороликов на YouTube для популяризации своей работы в рамках «кампании по освещению того, что он собой представляет и чем занимается». При этом глава фонда Хуан Чичарро Ортега в комментарии испанским СМИ утверждает, что особых мероприятий по случаю 45-й годовщины со дня основания фонда не планируется, однако организация планирует и в дальнейшем публиковать видеоролики на YouTube, чтобы «в простой форме рассказать о том, что представляет собой Фонд Франко и что он делает, используя свою свободу и право на самовыражение».

Чичарро также отметил, что разъяснение целей существования Национального фонда Франко необходимо «перед лицом такого количества лжи и манипуляций по поводу того, кто мы есть».

Под общим названием «История и учредительные цели Национального фонда Франсиско Франко» на YouTube-канале организации опубликованы шесть видеороликов, продолжительность которых не превышает двух минут и в которых кратко излагается смысл существования фонда: это «распространение знаний о личности и деятельности Франсиско Франко и сохранение документов о нём», а также распространение соответствующей информации, чтобы заинтересованные лица могли «узнать о нас больше». На кадрах видеороликов публикуются архивные снимки каудильо, фотографии его памятников, литература о диктаторе, а также Долина Павших, в которой до недавнего времени находились останки Франко.

Согласно первому видеоролику, датой начала существования Национального фонда Франсиско Франко считается 8 октября 1976 года, когда Кармен Франко Поло, дочь каудильо, подала заявку на регистрацию фонда в реестре некоммерческих организаций с 226 членами-учредителями. Это частное учреждение с юридическим статусом и «культурным» характером было создано, «не имея в своей деятельности и целях какой-либо политической или партийной направленности».

В следующих роликах пользователи YouTube могут узнать, что Кармен Франко являлась председателем организации до момента своей смерти в 2017 году. В настоящий момент организация возглавляется Хуаном Чичарро Ортегой. При этом почётным председателем Фонда, по сообщениям СМИ, является Луис Альфонсо Бурбонский, правнук Франко.

(сс) Maclauren Луис Альфонсо Бурбон

В руководящей структуре Фонда также находится попечительский совет, в который входят несколько десятков человек. «Главным достоянием» Национального фонда Франсиско Франко, согласно видеороликам, является архив из более чем 30 000 документов за период с 1939 по 1975 год, «наиболее актуальных для Испании времен Франко». Отмечается, что все эти документы открыты для свободного доступа и встроены в систему испанских архивов.

Франкисты мечтают о ревизионизме

В комментарии испанскому изданию La Razón Чичарро Ортега пояснил, что Национальный фонд Франсиско Франко «родился с культурными, гуманистическими и образовательными целями, чтобы объяснить новым поколениям, кем был Франко и какими были результаты его правления», осудив при этом тот факт, что «в своем желании повернуть историю вспять, левопопулистский фронт, который управляет нами, пытается объявить его вне закона через Закон о демократической памяти».

Глава организации назвал законопроект, разработанный левым правительством Педро Санчеса, «атакой на свободу слова и мысли, права, закрепленные в Конституции, в стиле известных марксистских тоталитарных режимов»: «Впереди нас ждут смутные времена, но история показывает нам, что в конце концов правда всегда торжествует и фигура Франко будет возвеличена, а о нынешних лидерах будут вспоминать как о дурном сне».

Остановить «франкопад»

Стоит отметить, что деятельность Национального фонда Франсиско Франко не ограничивается лишь «просветительской» и «культурно-исторической» деятельностью, а вполне активно отстаивает памятники эпохи франкизма, установленные в Испании и находящиеся под угрозой сноса или переноса в другие места.

(сс) LBM1948 Облитый краской памятник Франсиско Франко

Так, в Мелилье разгорелась нешуточная борьба за памятник героям Испании, установленный в центре города. Построенный из белого камня, монумент состоит из лестницы с пятью ступенями и основания с гербом Мелильи. На нем стоит легионер с винтовкой, держа флаг. Рядом с солдатом изображен лев, за которым находится орёл Святого Иоанна с гербом Испании без эмблемы семьи Бурбонов, увенчанный короной. Ранее с памятника уже демонтировали франкистские символы, однако местное коалиционное правительство потребовало окончательно снести его.

«Народная партия» предложила переосмыслить памятник или перенести его скульптурную часть, но региональное министерство культуры считает, что сам памятник имеет «очевидное значение». В интервью изданию El Faro de Melilla член ассамблеи Мелильи Елена Фернандес Тревиньо заявила, что памятник стоит в знаковом месте, где находилось кафе, в которое ходили сторонники республиканцев, которые впоследствии были казнены и убиты. По словам генсека местной ячейки Социалистической партии Глории Рохас, намерением франкистских властей было «уничтожение кафе «Ла Пенья» и того, что оно символизировало, чтобы стало ясно, какая сторона победила в войне».

Резко против сноса памятника выступили национал-консервативная партия Vox («Голос»), которая собрала более тысячи подписей за сохранение памятника, а также Национальный фонд Франсиско Франко и Патриотическая платформа Мильяна-Астрая, которые участвуют в судебном процессе по переносу статуи Франко. Хуан Чичарро Ортега после решения о сносе памятника заявил, что власти и левые силы «спешат стереть все следы нашей истории», и вскоре «они [власти и левые силы] воздвигнут памятник султану».

(сс) carlos corzo Памятник Героям Испании в Мелилье

Социалисты угрожают

Интересно, что само социалистическое правительство Испании не скрывает планов по закрытию Национального фонда Франсиско Франко. В сентябре 2020 года премьер-министр страны Педро Санчес заявил, что «фонды, защищающие диктатуру франкистов, в том числе такие, как, например, фонд Франсиско Франко», будут запрещены и объявлены вне закона.

В ответ на это Хуан Чичарро Ортега заявил, что все заявления Санчеса являются не более чем попыткой отвлечь внимание населения от провала правительства в борьбе с коронавирусом, а сам Национальный фонд Франсиско Франко не получает никакого государственного финансирования и существует лишь за счет «добровольных пожертвований».

Несмотря на это, 2 сентября 2020 года испанский суд постановил конфисковать у наследников каудильо поместье Пасо-де-Мейрас в Ла-Корунье, где летом отдыхал Франко, и передать право собственности на него государству. Впоследствии дом, построенный в начале XX века, был выставлен на продажу, а его рыночная стоимость была оценена более чем в пять миллионов евро.

Но ключевым шагом на пути к дефранкизации Испании, пожалуй, остаётся перезахоронение останков каудильо из базилики в Долине Павших в могилу рядом с покоящейся супругой диктатора в 2019 году. При этом крипта, в которой перезахоронен Франко, также принадлежит государству, но останки диктатора находятся вдали от останков жертв Гражданской войны. В перезахоронении останков Франсиско Франко существовал и политический момент: власти Испании явно были недовольны тем, что сторонники каудильо и фалангистов превратили Долину Павших в своеобразную мекку и постоянно посещали её в памятные для националистов даты.

(сс) Elena F D Долина Павших

Святая простота

Глава Национального фонда Франсиско Франко Хуан Чичарро Ортега также фигурирует в качестве участника «заговора отставных военных», который прогремел в Испании в конце 2020 года. Тогда несколько сотен военных в отставке написали письмо в адрес короля Испании и заявили об угрозе национальному единству страны по причине нахождения у власти альянса социалистов и крайне левых сил. По данным издания Público, инициатором появления письма, автором его текста и сборщиком подписей выступил лично Чичарро Ортега.

Позднее издание InfoLibre опубликовало переписку военных в отставке, которые выступали с одобрением массовых расстрелов в стране, а также положительно отзывались о периоде правления Франсиско Франко. В СМИ заявили, что среди участников переписки есть и подписанты письма испанскому монарху.

Ряд политических организаций и ультраправых активистов впоследствии заявили, что переписка отставных военных и фигурирование персоны главы Национального фонда Франсиско Франко связаны с необходимостью «очернения» деятельности организации, а также поиском поводов для запрета на её деятельность в рамках Закона о демократической памяти.

Потомственный нацист?

Примечательно, что Хуан Чичарро Ортега — а точнее, его семья — имеет крайне «интересную» биографию отношений с Россией и СССР. По сообщениям СМИ, в 1941 году отец Чичарро Ортеги отправился добровольцем в «Голубую дивизию» — военизированное соединение гитлеровской Германии, состоящее из испанцев и принявшее участие в блокаде Ленинграда.

Испанские добровольцы идут в «Голубую дивизию»

После разгрома «Голубой дивизии» советскими войсками соединение было расформировано, однако сам Чичарро Ортега — старший продолжил воевать уже на стороне нацистской Германии.

В блогосфере сохранились свидетельства участия главы Национального фонда Франсиско Франко в мероприятиях, посвящённых памяти солдат «Голубой дивизии». Блогер Илья Понтокотобратил внимание, что некоторые из них прошли с участием российских дипломатов, в частности посла России в Испании.

Вот что пишет сам Хуан Чичарро Ортега в колонке в газете Republica по итогам мероприятия: «29 апреля [2015 года]состоялось мероприятие, организованное «Форумом друзей «Голубой дивизии» и упомянутой «Ассоциацией пропавших в России» — организаций, состоящих в основном из детей испанских дивизионеров. Эта простая и волнующая церемония в честь благородства и дружественности советских летчиков, погибших в бою во время нашей Гражданской войны 1936 года, состояла также из церковной службы. Упомянутую церемонию возглавил Юрий Корчагин, посол России в Испании. На мероприятии также присутствовал военный атташе, помощники, советник о культуре российского посольства в Мадриде. Присутствием на данном мероприятии Россия заявляет о том, что она признает и помнит своих погибших солдат, однако это присутствие также подразумевает должное поминовение испанских солдат, погибших в России, чье благородное и лояльное обращение с русским населением она признает. Тем не менее, несмотря на такую ясную позицию, еще находятся в нашей стране люди, которые из-за полного невежества или, что ещё хуже, из-за разочарования или злобы не могут — да и не хотят — понять историческую реальность как она есть. Дети «Голубой дивизии» вспоминали и молились за других благородных солдат, в этом случае — русских, которые сражались на другой стороне, но с благородством и храбростью. Дети «Голубой дивизии» делали это вместе и под председательством посла России в Испании. Большего свидетельства примирения между оппонентами найти сложно».