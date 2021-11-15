Всероссийская перепись населения наделала немало шума еще до подведения основных результатов. Первыми итогами стал, если верить, замглавы Росстата Павлу Смелову, более чем 100%-й охват населения страны. Заявление это тут же подхватили в российском сегменте Telegram, с разной степенью иронии комментируя эти слова.

Александр Погожев ИА REGNUM Символика переписи населения

«Росстат не перестает удивлять: не успели мы отойти от 99% переписанных россиян, как замглавы ведомства Павел Смелов рапортует уже о более чем 100%-м результате! Чиновник и сам не поверил своим данным, так что оправдался тем, что это пока оперативная информация с погрешностями. В ближайшие дни информация «будет вычищаться», и к концу января будут представлены первые предварительные результаты», — написал телеграм-канал «Временное правительство».

По его мнению, даже в январе 2022 года не стоит уповать на данные Росстата. Реальную численность населения в России не знает никто. Проблема усугубляется еще и тем, что большинство граждан страны не участвует в переписи, о чём говорят данные соцопросов.

«Данные ЗАГСов на бумажных носителях то и дело горят, а данные МВД, избиркомов и даже связистов никак не бьются между собой. Реальная численность населения России может варьироваться от 90 до 170 млн человек (скорее, первое)», — отметил автор публикации.

Наряду с иронией телеграм-каналы ставили под сомнения тот массовый охват населения, о котором отрапортовал Росстат. В числе таких скептиков оказался и ТГ-канал «Оκτагон».

»Организаторы, то есть Росстат, ликуют, что во всероссийском подсчёте участвовали почти 100 процентов граждан. Причём эта реляция о полной победе была сделана за несколько дней до окончания переписи. Видно, я и мои многочисленные друзья-знакомые живут в какой-то параллельной реальности. Кого ни спроси, — все смеются: «Да не приходил никто, о чём ты?» А и ладно, у чиновников праздник, что им мешать… Ура, короче», — написал «Оκτагон».

Александр Погожев ИА REGNUM Перепись населения

Результаты переписи населения в регионах Приволжского федерального округа будут поставлены под сомнение из-за массовых злоупотреблений на местах, считает телеграм-канал VOLGA.brief. По его мнению, в регионах ПФО не верят словам замруководителя Росстата Смелова о том, что в переписи приняло участие практически всё население страны. Опросы на местах показывают цифру в 50−60% участвовавших в переписи. Остальные 40%, по всей видимости, переписывались без своего ведома, убеждает своих читателей ТГ-канал.

«В Чувашии из 660 тысяч жилых помещений более 20 тысяч оказались нежилыми — колоссальное расхождение по сравнению с первоначальными планами. В Оренбурге в переписи поучаствовала ФСБ: в субботу оперативники провели обыски в Оренстате, искали доказательства фальсификации итогов переписи», — написал VOLGA.brief.

Однако максимального абсурда перепись, как считает автор публикации, достигла в Татарии и Башкирии. По мнению телеграм-канала, эти два региона превратили мероприятие в соревнования друг с другом.

«Хабиров у себя в республике просто нарисовал 100 тысяч человек: заявил сегодня, что население Башкортостана составляет не 4 миллиона, как было известно ранее, а «более 4,1 миллиона». И это — до обнародования даже предварительных результатов переписи. Всё дело в том, что Хабиров очень хочет обогнать Минниханова, и на соответствие данных реальности можно не обращать внимания. У Минниханова — свои богатые традиции фальсификаций получения нужных результатов. Следующий ход — за президентом Татарстана», — отметил VOLGA.brief.

Несмотря на окончание всероссийской переписи населения, её итоги планируется засекретить, делится со своими читателями телеграм-канал «КАК-ТО ВОТ ТАК». По его мнению, реальные данные по переписи будут доведены лишь до уровня глав регионов и их же профильных заместителей по безопасности.

«В публичном же поле АП фиксирует охват в 99% населения благодаря уже всегда весьма сомнительным заверениям Росстата о почти стопроцентном охвате оценочного населения, хотя на уровне «переписываемых» есть стойкий вердикт для итогов переписи — её провал», — написал ТГ-канал.

Денис Абрамов ИА REGNUM Перепись

По его мнению, на уровне городов есть желание местных властей завысить количество проживающих в них людей лишь для демонстрации высоких социально-экономических показателей. В то же время на бытовом уровне многие обыватели сообщают, что отказали переписчикам в сборе данных.

«В этих условиях наличие установки собрать данные если не напрямую от человека, то по данным домовых книг, консьержей и соседей уже сводит всю базовую социологическую цель переписи на нет. Кроме того, заметная принудительная мобилизация бюджетников в лице учителей для переписи не оставляет ни единого шанса в сборе репрезентативных данных. С учётом же весьма взволнованных сообщений из регионов о том, что и жители просто не хотят общаться с переписчиками, вся перепись рискует стать «фейковой» — а ранее выделенные десятки миллиардов на проведение обнаруживаются пустой тратой из бюджета», — подытоживает «КАК-ТО ВОТ ТАК».