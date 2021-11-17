* запрещённая в России организация

«Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) провел военный парад в Кабуле. Корреспондент ВВС, кажется, был единственным западным журналистом, который как очевидец описал это событие, и его репортаж цитировали почти все мировые информационные агентства. Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) прошли маршем по столице страны, продемонстрировав военную технику, которая была захвачена после отвода частей США или досталась им от предыдущего правительства, а точнее от армии, которая разбежалась, несмотря на то, что за период 2002—2017 годов американцы потратили 26 миллиардов долларов на ее создание. В воздухе барражировали и вертолеты российского производства.

Иван Шилов ИА REGNUM В Афганистане

Вообще, военные парады в странах Ближнего Востока, как правило, выглядят колоритно, и их приурочивают к определенным историческим событиям, с которыми связывают масштабные торжества. Вместе с тем это, конечно, и своего рода показательные выступления, призванные продемонстрировать внешнему миру военную мощь. Но в Афганистане такой традиции не сложилось, хотя ранее там предпринимались попытки организации военных парадов. В этой связи вспоминается, как в Кабуле пытались 28 апреля 2012 года провести публичное мероприятие по случаю годовщины «победы над Красной армией». Именно в этот день в 1992 году талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) вошли в Кабул, когда пал режим правительства Мохаммада Наджибуллы. Тогда президент страны Хамид Карзай и министр обороны Афганистана Абдул Рахим Вардак первыми бежали с парада, оставив гостей мероприятия, журналистов и безоружных военных на трибунах и площади парада под перекрестным огнем. Страну также стали сотрясать террористические нападения, и Совет безопасности Афганистана отменил парады.

U.S. Army Хамид Карзай

На сей раз все обошлось без нападений и терактов. Но «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) не стал связывать проведение шествия с военной победой над Вашингтоном, а выдвинул явно надуманный предлог: парад был приурочен к «выпуску» только что подготовленных 250 новых бойцов. Reuters предлагает свою версию, согласно которой «настоящая задача военного парада — дать понять всему миру, что «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) больше не является повстанческой силой, а трансформировался в регулярную армию». В то же время военных экспертов многих зарубежных стран не вдохновила «военная опереточная демонстрация в Кабуле», когда по улицам вышагивали переодетые в американскую военную форму представители различных афганских племен, которые пока недотягивают до подразделений регулярной армии. Тогда зачем «Талибану» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) понадобился такой публичный спектакль и на кого они собирались произвести впечатление?

В первую очередь правительство стремится показать набирающему силу ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), что Кабул располагает регулярной армией. Страну постоянно сотрясают террористические акты, среди политиков распространяются версии подготовки в Кабуле очередного заговора, в котором участвуют как ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), так и «новоявленные оппортунисты» из числа талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ). В этой связи мулла Хайбатулла, которого представляют духовным лидером талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), призвал начать «чистку рядов из-за утери контроля над собственными боевиками». Бывший глава афганской разведки Рахматулла Набиль в интервью американскому изданию Foreign Policy заявил, что во многих афганских провинциях «сейчас идет активная вербовка в ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ)» и эта структура может повторить опыт талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) по захвату власти в Кабуле.

Все это происходит на фоне развернувшейся борьбы внутри правительства между муллой Якубом, сыном бывшего лидера «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) муллы Омара, и Сираджуддином Хаккани, главой МВД. Кстати, военный парад в Кабуле был проведен по инициативе муллы Якуба, который начал самостоятельную игру, организуя встречи и переговоры с иностранными делегациям. А за поимку Хаккани объявил награду в 10 млн долларов Госдепартамент США. Повышается градус противостояния и муллы Барадара, лидера «умеренного крыла» и вице-премьера нового правительства, с Хаккани. Эксперты сходятся во мнении, что за попытками усилить позицию Барадара стоят некоторые страны региона и даже, возможно, Запад, заинтересованные в скорейшем установлении в Афганистане умеренного режима. Ситуация усугубляется тем обстоятельством, утверждает экс-президент Афганистана Хамид Карзай, что у нынешнего правительства в Кабуле «не хватает внутренней легитимности».

U.S. Department of State Абдул Гани Барадар

Он призывает для выражения воли афганского народа собрать Лойя Джиргу. К тому же ни на шаг не продвинулся процесс международного признания правительства талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Состоявшиеся три международных саммита — в Нью-Дели, Исламабаде и Стамбуле — оказались безуспешными. Прошло три месяца, как «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) взял власть, несколько раз движение делало перестановки в своей администрации, но в мире его правительство так и не сочли «инклюзивным». Плюс к этому тяжелейшая социально-экономическая обстановка в стране. В таких условиях нарастает роль «третьей силы», которая вскоре может вступить в игру. Недовольство талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) растет. Смогут ли они удержать власть и какие угрозы теперь возникают перед Афганистаном? Ответа на вопрос пока нет.