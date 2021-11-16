«Война войной, а обед по расписанию» — по такому правилу воюет с Россией Британия. Где бы что ни случилось — виновата Россия и прежде всего Владимир Путин. Сейчас ему выпало получать упрёки от главы британского МИДа Лиз Трасс в миграционном кризисе на белорусско-польской границе. Якобы он виноват в том, что не надавил на Александра Лукашенко и не потребовал от него прекратить принимать мигрантов и позволять им рваться в Европу.

Иван Шилов ИА REGNUM Беженцы

Любой, кто хоть иногда читает газеты, знает, что давить на Лукашенко Россия и Путин не в состоянии, даже если и захотели бы. Подтверждением тому вся история росийско-белорусской интеграции с её вытеснением русского языка из топонимики, вольготным житьём западных НКО в Белоруссии, засильем националистов в СМИ, переписыванием истории, мовой, латинкой, костёлами и прочими кредитными ультиматумами аппарата Лукашенко братской России.

Даже свои политические интересы в Белоруссии Россия защитить не может — её журналистов арестовывают и сажают в тюрьму с демонстративной дерзостью и безразличием к её мнению.

Не российских ли охранников арестовал белорусский КГБ накануне пресловутых президентских выборов? Не многовекторность ли белорусского МИДа под управлением В. Макея стала притчей во языцех в российских СМИ? Не заигрывания ли Лукашенко с НАТО — до его скандальных перевыборов — были камнем преткновения российско-белорусских отношений? Где долгожданное в России признание Крыма, Южной Осетии и Абхазии? А про лукашенковские угрозы отключения российских трубопроводов в британском МИДе забыли? А дело белорусских журналистов ИА REGNUM?

И не откажись Запад от отношений с Лукашенко, стал бы он подписывать интеграционные документы с Россией? Да и тут из 32 подписали лишь 28, а выполнение их белорусской стороной у всех вызывает сомнение. А сколько десятилетий вообще длится борьба России за Союзное государство и сколько сил приложил Лукашенко для того, чтобы выхолостить его содержание и перевести в плоскость обычной экономической кооперации?

Kremlin.ru Президент Белоруссии Александр Лукашенко и президент России Владимир Путин

Россия во всём полностью идёт на уступки Лукашенко. Даже ценой потери авторитета у значительной части белорусского народа, который не желает видеть Лукашенко во главе государства. Непопулярность Лукашенко — факт, а то, что это использовано Западом, уже производно. Реальные выборы Лукашенко проиграет, и поддержка его такого России очень дорого обходится.

Но другого выхода у России нет, и потому в Москве по-шекспировски готовы «мириться лучше со знакомым злом, чем бегством к незнакомому стремиться». Здесь нет никакой тайны, это совершенно старая и открытая информация, которую едва ли не из каждого утюга годами транслируют все СМИ.

И в этой ситуации глава британского МИДа требует от России вести себя так, будто Лукашенко зарвавшийся губернатор одного из её анклавов. Или что он способен учитывать мнение Путина в своих внешнеполитических решениях. Как будто Путин предложил использовать против Запада миграционную удавку, а Лукашенко согласился и готов по первой просьбе (или приказу) Путина сдать назад и всё прекратить.

Реально такую чушь можно нести только на свою внутреннюю аудиторию, то есть использовать в пропагандистской войне с Россией по совсем другим поводам. Все посольства в мире понимают, что у Путина нет способов заставить Лукашенко что-либо сделать, если тот сам этого не хочет и не считает лично для себя это выгодным. Британский МИД не миграционный кризис беспокоит, а сближение России и Белоруссии. Ради его предотвращения он пытается столкнуть лбами и поссорить Путина и Лукашенко.

Gpk.gov.by Беженцы на белорусско-польской границе

Ведь ясно: начни Путин просить Лукашенко убрать мигрантов, тот откажется, и конфликт между ним и Путиным станет реальным. Это даст повод Минску опять поставить на паузу российско-белорусскую интеграцию. То, что британский доктор прописал.

Интриганство Лондона преследует цель не позаботиться о благе ЕС, откуда Британия вышла (мигранты как раз дестабилизируют Германию, главного конкурента Британии в ЕС), а не допустить возникновения сросшихся в единое целое двух расколотых кусков исторической России с её фактическим выходом на западную границу с НАТО и выгодным положением относительно оккупированной Западом Украины.

Вот чего добивается Лондон под прикрытием демагогии о путинском следе в мигрантской катастрофе на польско-белорусской границе. Он хочет не допустить воссоединения русского народа и русских земель. Вся национальная карта Запада против России грозит быть битой, а Британия бьёт дуплетом: и по ЕС, и по России. Британские амбиции снова возглавить европейскую консолидацию видны невооружённым лупой глазом.

Одновременно с лондонской версией в её развитие возникает версия киевская (интересно, кто бы сомневался в такой скоординированности!). Некий «украинский эксперт Олег Жданов» сообщает, что белорусский миграционный кризис — это хитрый план Путина.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

Он якобы поймал Лукашенко в ловушку его «неприязни к ЕС» (откуда он её выдумал?) и «дружбы с Кремлём» (откуда и эта выдумка?) и теперь пытается заставить Брюссель понять, что переговоры по поводу курдов на польско-белорусской границе нужно вести не с Лукашенко, а с ним, с Путиным. А как договорятся, так Путин Лукашенко и прикажет, а тот и подчинится. На кого рассчитан это бред?

Опять же на украинскую аудиторию — на Западе издание «Гравред» не читают. Это орган пропаганды именно в руках западных кураторов украинского режима. Как и институт украинских «экспертов-политологов». Их задача — охмурять украинскую паству. Как у ксёндзов, охмурявших Адама Козлевича из «Золотого телёнка».

Украинский «эксперт Жданов» идёт ещё дальше: он прогнозирует, что план Путина в том, чтобы создать на польско-белорусской границе военный конфликт. Это позволит ему быстро ввести войска якобы для помощи Лукашенко, а пользуясь этим, и вовсе устроить аншлюс и организовать военный переворот. И Лукашенко сам себе копает могилу, дружа с Путиным, а Европа будет вынуждена снова признать своё поражение, как в случае с Крымом (подначка Европы с разводкой на «слабо»).

Gpk.gov.by Польские вооруженные силы у белорусско-польской границы

Можно как угодно долго иронизировать над интеллектуальным продуктом натёртой кастрюлями майданной «экспертной» головы, но нас интересует не комичность подобных «анализов», а их вектор, их нацеленность. Лондон и Киев поют в унисон и действуют скоординированно. И боятся они больше всего российско-белорусской интеграции, потому что после неё их шансы на гегемонию печальны. Метят они в Путина, не заботясь об абсурдности обвинений. Надежда на то, что даже если ложки найдутся, то хоть осадок останется.

Жданов верно говорит о том, что в случае успеха интеграции РФ и РБ положение Украины осложнится. А точнее, осложнится положение её временной оккупационной администрации. Последний шанс избежать такой хламиды — столкнуть Путина и Лукашенко лбами к выгоде британских напёрсточников и их киевских шестёрок. Слишком грубая комбинация, чтобы всерьёз рассчитывать на успех, но других методов у теряющего плоды победы Запада в холодной войне не осталось.