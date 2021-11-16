В парламенте Северной Македонии 11 ноября сорвалась попытка объявить вотум недоверия действующему правительству Зорана Заева. Голосование инициировала самая большая оппозиционная партия ВМРО-ДПМНЕ, которая на недавно прошедших муниципальных выборах в стране показала лучшие результаты.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Северная Македония

Изначально оппозиция опубликовала список из 61 депутата, которые должны были проголосовать за смену правительства. Напомним, что в парламенте Северной Македонии 120 депутатов. Тем не менее один из депутатов от албанской партии «Беса», который находился в списке поддерживающих оппозицию, не явился на заседание парламента. В социальных сетях он написал, что не хотел бы, чтобы в Северной Македонии разгорелся новый политический кризис.

Обеспечит ли этот маневр в парламенте долгую политическую жизнь правительству Зорана Заева, ИА REGNUM рассказали македонские и сербские эксперты.

По словам македонского публициста Миленко Неделковски, мало кто в Македонии воспринял всерьез слова Заева об уходе в отставку с должности премьер-министра, произнесенные сразу после провала правящего Социал-демократического союза Македонии на муниципальных выборах.

«Всем, кто хоть немного следит за политической деятельностью Зорана Заева, сразу же было понятно, что премьер-министр не выполнит свое обещание и не уйдет с постов главы правительства и лидера СДСМ, о чем публично заявил вечером 31 октября после публикации предварительных итогов выборов. Не раз доказано, что Заев неисправимый лгун. Так, например, года три назад премьер вместе с другими членами правительства, сфотографировался в самолете на обратном пути из Брюсселя. «Мы получили дату начала переговоров (о присоединении к ЕС — ИА REGNUM)», — написали они тогда под фотографией. А мы и тогда не получили никакой даты начала переговоров, и до сих пор её не получили, и вопрос, получим ли вообще», — рассказал Неделковски.

Влада на Република Македонија Премьер-министр Северной Македонии Зоран Заев

Эксперт напомнил, что Заев уже нарушал и конституцию Македонии, и ее законы. «Поэтому странно было бы ожидать, что он будет придерживаться каких-то моральных норм», — добавил Неделковски.

С другой стороны, считает македонский публицист, на политические действия Заева во многом влияет его коалиционный партнер — албанская партия ДУИ. «Заева они держат железной хваткой, так как без их депутатов у его партии не было бы большинства в парламенте», — полагает Неделковски.

Комментируя события вокруг голосования в парламенте 11 ноября, Неделковски рассказал, что ВМРО-ДПМНЕ в предусмотренный законом срок предъявила список из 61 депутата, которые были готовы голосовать за недоверие правительству Зорана Заева.

«В этом списке были депутаты разных партий, среди них и три албанские — «Союз албанцев», «Альтернатива» и «Беса». Логично, что тут всегда есть люди, которые могут поменять сторону. Один или двое даже заявили, что не будут голосовать, но потом все-таки появились в зале парламента. Но власть, очевидно, нашла того одного, который не пришел на заседание. Так что нужного кворума не сложилось и голосование сорвалось», — отметил эксперт.

Неделковски не исключил, что на сорвавшего голосование депутата Кастриота Реджепи могли оказать сильное давление некоторые западные посольства. «Надо упомянуть, что этот депутат годами работал переводчиком в посольстве Голландии, а премьер-министр Голландии Марк Рютте накануне голосования посетил с визитом Северную Македонию и встречался с Заевым», — отметил он.

Vlada.mk Премьер-министр Северной Македонии Зоран Заев и премьер-министр Голландии Марк Рютте

Тем не менее, продолжил Неделковски, события 11 ноября показали, что у Заева нет большинства в парламенте и что в данный момент его поддерживают 59 или в лучшем случае 60 депутатов.

«Если бы у Заева было стабильное большинство, он вошел бы 11 ноября утром в зал заседания, провел бы голосование, и все разошлись бы по домам. Но у Заева не было того большинства, которое проголосовало бы за доверие его правительству. Это значит, что его правительство не может функционировать, парламент не сможет принимать законы. Поэтому Заев теперь очень хотел бы, чтобы ухудшилась ситуация вокруг эпидемии коронавируса. Тогда парламент не будет заседать и все законы будет принимать правительство на основании указов, без участия законодательной палаты», — рассказал Неделковски.

Эксперт отметил, что на развитие политической ситуации в Северной Македонии повлияет также борьба внутри албанского блока.

Артан Груби». Миленко Неделковски «С одной стороны, в этом блоке находится большая и сильная албанская партия ДУИ, которая все еще поддерживает контакты с террористами и преступниками из сепаратистского Косово. С другой стороны, в нём находятся три небольших албанских партии, которые все еще не в состоянии согласовать свои действия из-за больших амбиций своих лидеров и небольшого веса самых партий. Так что албанский блок контролирует партия ДУИ, которая фактически руководит правительством Зорана Заева. У нас в Македонии на самом деле у власти албанское правительство, там главный не Заев, а первый вице-премьер».

Vlada.mk Артан Груби

Теперь, считает эксперт, партия ВМРО-ДПМНЕ, которая победила на муниципальных выборах в 43 муниципалитетах, среди которых такие важные города, как Скопье, Битола, Охрид, Велес, Штип, должна заняться решением многочисленных проблем, которые в жизни этих муниципалитетов создали представители СДСМ.

«Таким образом они заручатся поддержкой еще большего числа избирателей, и на внеочередных парламентских выборах, которые могли бы пройти до лета 2022 года, ВМРО-ДПМНЕ уже сможет самостоятельно сформировать правительство», — подытожил Миленко Неделковски.

Сербский политолог, сотрудник Института европейских исследований (Белград) Стеван Гайич считает, что Заев в день голосования о недоверии его правительству в парламенте Северной Македонии 11 ноября использовал прием, типичный для представителей балканских политических элит в последние 30 лет.

Томислав Николич заявлял, что уйдет из политики, если не получит определенный процент голосов на выборах. Или, например, действующий президент Сербии Александр Вучич бессчётное количество раз повторял, что ему и в голову не приходит баллотироваться в президенты, но теперь он готов сделать что угодно, лишь бы остаться у власти. Это типичные приемы, и Заев тут не отличается от своих коллег». Стеван Гайич «Давайте вспомним, сколько раз бывший президент Сербиизаявлял, что уйдет из политики, если не получит определенный процент голосов на выборах. Или, например, действующий президент Сербиибессчётное количество раз повторял, что ему и в голову не приходит баллотироваться в президенты, но теперь он готов сделать что угодно, лишь бы остаться у власти. Это типичные приемы, и Заев тут не отличается от своих коллег».

Kremlin.ru Президент Сербии Александр Вучич

По его мнению, нет ничего удивительного в том, что Заев так и не ушел в отставку, несмотря на свои предыдущие заявления, но это не значит, что он надолго задержится у власти.

«Его позиции таковы, что он не сможет удержаться во главе государства. Он лишь может откладывать момент своего ухода ловкими маневрами, но его политическая карьера находится в состоянии клинической смерти», — добавил политолог.

Заев рассчитывал на то, что своими громкими заявлениями об отставке в случае провала на выборах он мобилизует своих избирателей, которые придут на участки и проголосуют за его партию, полагает Гайич.

«Но на самом деле он добился противоположного эффекта. Заев сподобил оппозиционных избирателей, которым изрядно надоели и он, и его правительство, на то, чтобы проголосовать на выборах и дать ему понять, что они о нем думают. Не исключено, что на следующих парламентских выборах его СДСМ потерпит сокрушительное поражение и что к власти вернется ВМРО-ДМПНЕ», — заявил эксперт.

(сс) Влада на Република Северна Македонија Зоран Заев и глава НАТО Йенс Столтенберг

По словам Гайича, внешнеполитический курс Северной Македонии от этого не изменится — НАТО добилось вступления этой балканской страны в альянс, и это стало возможным после подписания соглашения между бывшим премьером Греции АлексисомЦипрасом и Зораном Заевым о переименовании Македонии.

«Заев в самом начале своего мандата сделал для Запада то, из-за чего его и привели к власти. Все политические элиты в Македонии ориентированы на Запад и на НАТО. Они как молитву в храме повторяют свой курс на евроатлантическую интеграцию. Это делает и ВМРО-ДПМНЕ. Но суть в том, что политическая карьера Зорана Заева уже близится к концу и он будет покупать время у власти до первых парламентских выборов», — подытожил Стеван Гайич.