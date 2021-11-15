«Любой каприз за ваши деньги» — этот рекламный слоган, как нельзя лучше отражая работу крупных цифровых компаний, в случае с «Яндексом» играет другими красками. Оказывается, IT-гигант получает выручку не только от частных клиентов, но и из государственных источников.

Иван Шилов ИА REGNUM Яндекс

Речь идет о том, что зарегистрированный в Голландии IT-гигант участвует в ряде региональных программ, финансируемых из бюджета. И это при том, что компания занимает доминирующее положение на российском рынке информационных услуг и цифровых технологий, где деньги, как это принято говорить, «гребут лопатой». Как удалось узнать корреспонденту ИА REGNUM, как минимум два региона России отдают «Яндексу» своеобразные государственные подряды. Факты эти не скрываются, а напротив, выносятся в публичную плоскость, поскольку напрямую связаны с мерами поддержки бизнеса в период пандемии.

Так, 8 октября 2021 года на сайте правительства Московской области была опубликована новость о поддержке предпринимательского сообщества в период пандемии. Публикация эта под заголовком «Малый и средний бизнес Подмосковья сможет продвигать товары и услуги с помощью инструментов «Яндекса» и сейчас есть на региональном портале.

Иван Шилов ИА REGNUM Яндекс

В релизе рассказывается о подписанном между агентством инвестиционного развития Московской области и «Яндексом» соглашении, благодаря которому малый и средний бизнес региона получит доступ к маркетинговым инструментам компании менее чем за 20% от их стоимости.

«Поскольку сейчас владельцам малого и среднего бизнеса необходимо продвижение на интернет-площадках, мы решили поддержать их в этом. Для запуска рекламной кампании предпринимателю будет необходимо оплатить всего 10 тыс. рублей, еще 50 тыс. субсидирует правительство Московской области. В результате представители МСП получат доступ к маркетинговому инструментарию «Яндекса» для продвижения продукции, товаров и услуг на 60 тыс. рублей», — рассказала о соглашении министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Также в сообщении отмечается, что использовать бюджет предприниматель может в любое время, потратив его на запуск рекламной кампании в «Яндекс.Директе», подписку от «Яндекс.Бизнеса», приоритетное размещение на «Яндекс.Картах», а также на проведение опросов в «Яндекс.Взгляде».

Месяц спустя о схожих мерах поддержки бизнеса отчиталась и мэрия Москвы. Правда, в этом случае, как сообщали СМИ, размер скидки был еще выше и составлял 90% от стоимости услуг «Яндекса». Всего же в совместной программе городской мэрии и IT-гиганта приняли участие порядка 13 тыс. московских компаний.

Иван Шилов ИА REGNUM Робот «Яндекс»

«Предприниматели прошли бесплатный обучающий курс по интернет-продвижению своего дела и в течение двух месяцев размещали рекламу со скидкой 90 процентов. В результате потенциальные клиенты, которые видели эту рекламу, совершили целевые действия около трех миллионов раз: звонили в компании, строили к ним маршруты», — цитировали СМИ слова руководителя департамента предпринимательства и инновационного развития столицы Алексея Фурсина.

От этих сообщений могут возникнуть двоякие ощущения. С одной стороны, хочется поддержать действия Москвы и Подмосковья за оказание помощи пострадавшему в период пандемии бизнесу. Очевидно, что и способ этой поддержки достаточно логичен — с учетом периодически вводимых локдаунов значительная часть торговли перешла в цифровую среду. Поэтому реклама для малого и среднего бизнеса в интернете кажется весьма востребованной мерой поддержки.

Другое дело, что исполнителем этих весьма востребованных для предпринимателей услуг выбрали только одну компанию. Это обстоятельство и вызывает ряд вопросов. Например, почему для продвижения товаров и услуг в интернете выбрали именно эту компанию? И зачем вообще нужно было выбирать какого-то одного исполнителя? Почему нельзя было просто покрыть расходы предпринимателей на рекламу своих товаров и услуг в интернете, предоставив им возможность самостоятельно выбрать контрагента?

Мэрия Москвы, что примечательно, в своем релизе не указывает, субсидирует ли она из бюджетных средств 90% скидку на стоимость услуг «Яндекса». Однако на сайте IT-гиганта сказано, что столичные власти покрывают как минимум часть расходов.

«Получите два месяца рекламной подписки от Яндекс. Бизнеса за 10 % от стоимости. Остальные 90 % погасят Департамент предпринимательства и инновационного развития города Москвы и Яндекс», — говорится в описании программы на сайте «Яндекса».

Вероятно, под формулировкой «погасит департамент» подразумевается тот факт, что скидку «Яндекса» или хотя бы её часть будут погашать из бюджета Москвы. То есть скидка малому и среднему бизнесу — это не ответственный подход крупной компании, решившей в период кризиса помочь малому бизнесу, а еще один способ заработать? Вдвойне неприятно, что такая сомнительная комбинация преподносится властью исключительно как поддержка малого и среднего предпринимательства.

Остается только пожелать «Яндексу» успехов в освоении средств российских налогоплательщиков. Что касается властей Москвы и Подмосковья, то им хотелось бы задать вопрос: на каком основании субсидии выделились на оказание цифровых услуг именно «Яндексом»? Ведь со стороны такие действия могут показаться попыткой создать конкурентное преимущество одной организации перед другими.

Также было бы интересно узнать порядок отбора контрагента по продвижению товаров и услуг получателей господдержки. Проводились ли властями Москвы и Подмосковья конкурсные процедуры, в которых победу одержал «Яндекс», или же его просто решили сделать подрядчиком, даже не рассматривая другие компании, которые оказывают те же самые услуги? Хотелось бы получить ответы на все эти вопросы от профильных ведомств, поскольку в других странах с более развитыми рыночными отношениями подобные меры «поддержки» контрольно-надзорные органы вполне могли расценить как лоббирование интересов одной компании в ущерб другим.