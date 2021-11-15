В случае военных действий Белоруссия будет захвачена Польшей за три дня. Об этом, как сообщает 15 ноября ИА Красная Весна, заявил бывший командующий сухопутными войсками Польши, генерал Вальдемар Скшипчак.

Иван Шилов ИА REGNUM Польша

Польский генерал отметил, что для развязывания военного конфликта нужны две вещи: решительная поддержка президента России Владимира Путина белорусской стороны и применение Белоруссией оружия.

«Я полагаю, до этого дело не дойдет, поскольку Минск слишком слаб», — добавил он.

Скшипчак также отметил, что без российской поддержки Лукашенко окажется совершенно беспомощным.

«Если война начнется без поддержки Путина, три дня — и Белоруссия будет нашей», — отметил он.

Заявление польского генерала обсудили читатели украинского издания «ШарийNET» на странице издания в социальной сети Facebook. Многие критически отнеслись к словам польского генерала.

Grzegorz Gołębiowski Вальдемар Скшипчак

«Из-за таких… предки белорусов и украинцев освобождали Европу, в том числе и Польшу, от фашизма», — написала Галина Д.

«Кажется начинает проявляться маршрут наркотрафика на Украину…» — иронизирует Виктор К.

«Каждый раз, когда вещаются такие изречения из психушки, надо всегда помнить, что Польша никогда не была дружественной к нам. Эти конфликты были еще со времен зарождения Киевской Руси и продолжаются спустя тысячи лет», — отметила Anna T.

«Хотелось бы узнать, а шо там у генерала за боевой путь, шо там взято штурмом да и все такое, а то личико-то кабинетное», — добавил D Alex I.

«Ох уж этот польский гонор. Ничему их история не учит», — смеется Светлана Г.

«Не стоит недооценивать белорусов. Как бы после вашего «захвата» Белоруссии белорусский рубль не стал вашей нацвалютой», — пишет Александр.

«Четвёртый раздел Польша не переживёт», — отреагировал Александр Д.

«Вот, товарищи! Теперь вы понимаете, насколько важно не пропускать прием лекарств!» — иронизирует Георгий Я.

«Если Лукашенко загонят в угол, тогда посмотрите, кто кого будет бояться!!!» — написала Томила Б.

«А не боится ли этот генерал, что на месте Польши может появиться польское море?» — с сарказмом поинтересовался Виталик П.

«С толпой безоружной на границе разобраться не можете. Куда уж там с Белоруссией, — отреагировал Роман С.

U.S. Army Europe Польские военные

«Польша забыла, что такое хороший кулак?» — недоумевает Геннадий Б.

«Одни уже захватывали. Кончилось это в Берлине…» — пишет Вячеслав Викторович Е.

«Белоруссия ничто без России… А это ч* что без НАТО? И без России им попу надерет батька», — отметил Андрей В.

«[С ума сошли] все окончательно с захватами, наступлениями и прочими играми в войнушку. И так уже сколько ушло из-за короны, так еще оружием бряцать…» — посетовала Оксана М.

«Ещё даже 5 лет назад невозможно было представить, что такое может быть озвучено. Назревает серьёзная заваруха. Раз в сто лет Европа должна отгрести в очередной раз, чтобы успокоится. Видимо это время подошло», — добавил Илья Т.

«Опять Польшу делить будут?» — спросил Марат А.

«Прошли те великолепные времена, когда вождь участвовал в сражении вместе с войском. Теперь эпоха кабинетных «героев». И сразу… все такие бесстрашные стали», — отреагировал Алексей И.

«Учитывая договор о Союзном государстве, воевать ему придется с Россией. Исход этого противостояния, думаю очевиден», — написал Александр Ф.

«Методички одни и те же, что для Украины, что для Польши…» — подытожил Сергей Сергеевич.

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