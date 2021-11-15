Информация о том, что на Украине простаивают девяносто процентов мощностей теплоэлектростанций, находящихся в государственной собственности, из-за нехватки угля, стала поводом для обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение на данный счёт 15 ноября в социальной сети Facebook.

Иван Шилов ИА REGNUM Энергетика Украины

«Зато у них Донбасс всегда был на дотациях, ага. А теперь, как «сбросили» со своей шеи этот регион, то тут же угля не оказалось. Приплыли», — отмечает Капиталина В.

Многие пользователи пришли к выводу, что в таком положении Украина оказалась из-за потери угля из Донбасса. Граждане убеждены, что Киев мог бы избежать кризиса, если бы не продолжат бомбить мирное население Донецкой и Луганской Народных Республик.

«Эх, как бы сейчас пригодился «дотационный» Донбасс. Но «великие» менеджеры-президенты избавились от этих территорий, и теперь им ничего не мешает жить лучше! Скачите теперь в Европу!» — обращается Anton D.

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Некоторые комментаторы отмечают, что украинские власти занимаются чем угодно, только не проблемами с энергетикой страны. Граждане пишут, что дефицит энергоресурсов на территории страны произошёл исключительно по вине украинских политиков.

«А что вы хотите? Забор на границе с Белоруссией для киевских властей строить важнее, чем в энергетике страны порядок наводить. Помню, как деятель в очках забор строил на границе с Российской Федерацией. Всё коррупционным скандалом обернулось», — напоминает Ирина М.

Часть людей считает, что Украина находится на грани энергетической катастрофы и виной тому тотальная коррупция, которая проникла во все властные структуры страны и высасывает бюджетные средства из жизненно важных процессов.

«Как они дошли до жизни такой? Налицо тотальная коррупция в стране, которая ставит государство под реальную угрозу. Чего добивались своими майданами? За что боролись? Почему с каждым годом украинцы живут только хуже и хуже, и никто с этим ничего не делает?» — задаётся вопросом Василий А.

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Ряд пользователей указывает на то, что ничего страшного пока не произошло и большую часть потребностей страны действующие электростанции покрывают.

«Частные угольные электростанции продолжают работать. Атомные электростанции тоже пребывают в штатном режиме. Пока что я не вижу поводов для паники», — пишет Maksim S.

Отдельные комментаторы отмечают, что киевские власти ждут подачек со стороны Запада, в надежде продолжать грабить свой народ, но при этом поддерживать работоспособность всего государства.

«Как говорил Остап Бендер: «Заграница нам поможет!» Партнёры с Запада не бросят в беде. Сейчас из Европы как уголь, так и газ начнут поступать бесплатно, в качестве помощи. На это власть в Киеве, наверное, и рассчитывает», — предполагает Сергей Е.

«А ведь это ещё зима не началась. Что будет дальше, страшно подумать. Тем не менее я надеюсь, что украинское руководство придёт в чувство и не даст своему населению замёрзнуть в своих квартирах», — написала Валерия К.

Напомним, 15 ноября агентство УНИАН опубликовало информацию со ссылкой на данные «Укрэнерго» о том, что на Украине простаивают девяносто процентов мощностей теплоэлектростанций, находящихся в государственной собственности, из-за нехватки угля.