Заявление депутата Верховной рады от украинской партии «Батькивщины», первого замглавы комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Алексея Кучеренко о том, что президент Украины Владимир Зеленский неадекватно воспринимает ситуацию, происходящую в стране в области энергетики, стало поводом для обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение по данному поводу 15 ноября в социальной сети Facebook.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский

«Засомневались? Кажется? Раз кажется, то лучше перекрестись. У украинцев сомнения появились чересчур поздно, то есть у них смысловые процессы почему-то запаздывают в значительной степени. Мы же им это уже которой год говорим», — пишет Anton M.

Многие пользователи пришли к выводу, что о неадекватности президента Украины начинают говорить уже, судя по всему, все, потому что его состояние и поведение в последнее время начинает вызывать реальные опасения.

«А где вы все были, когда этот клоун страну в крови утапливал? Очнулись они… выборы что ли скоро будут? Всем и так понятно, что Зеленский — сумасшедший президент, неспособный адекватно руководить страной. От него избавляться народу Украины нужно как можно скорее иначе всё, конец этому государству», — предупреждает Михаил М.

President.gov.ua Владимир Зеленский в окопе. Донбасс

Некоторые комментаторы отметили, что за такого «неадекватного» президента тем не менее проголосовала большая часть народа Украины.

«А что с адекватностью тогда у 73% процентов населения, которые за комика голосовали? Адекватность там, что, не в моде на территории всего государства?» — задаётся вопросом Милена В.

Часть людей считает, что Зеленского избрали в качестве противовеса экс-главе государства Петру Порошенко, но оказалось, что с каждым новым президентом Украина становится только безумнее.

«Ну тут надо вспомнить, что за Зеленского голосовали в пику Порошенко, который был той ещё кровожадной тушей. Но, видимо, никто даже и представить не мог, что этот карлик может оказаться круче своего предшественника. Реально, какой-то цирк с уродцами», — отмечает Валентин Р.

«Украину целенаправленно разваливали на протяжении всех 30 лет. За этот период не было ни лучших, ни худших. Все их президенты — продавшиеся и допродающие страну барыги. Слово демократия прошло слева или справа от Украины, не задев ее даже по касательной. Очень жалко народ, от него здесь ровным счётом ничего не зависит», — поделилась своим мнением Ольга О.

Иван Шилов ИА REGNUM Энергетика Украины

Ряд пользователей указывает на то, что судьба Зеленского представляется уже далеко незавидной, ведь фамилия сегодняшнего президента Украины уже завтра может оказаться в списке заключённых, либо в некрологе.

«Да причём здесь адекватность? Человек просто дрожит от страха. Видно, понял, что его сливают в осадок и защиты ждать неоткуда. Ему грозит тюрьма или смерть, он это видит, вот и ведёт себя таким образом», — считает Николай Б.

Напомним, 14 ноября депутат Верховной рады от украинской партии «Батькивщины», первый замглавы комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Алексей Кучеренко заявил в эфире телеканала «Украина 24» о том, что президент Украины Владимир Зеленский неадекватно воспринимает ситуацию, происходящую в стране в области энергетики. Ранее украинский лидер пригрозил своим олигархам «адским периодом» в случае, если они продолжат играть в «искусственный дефицит» энергоресурсов.