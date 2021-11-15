14 ноября завершился основной этап Всероссийской переписи населения, начавшейся 15 октября 2021 года. Впервые в истории России жители страны могли ответить на вопросы анкеты через портал Госуслуг. В труднодоступных районах страны перепись должна завершиться 20 декабря 2021 года. От результатов переписи зависит многое, в том числе особенно — размер бюджетных отчислений из федерального центра. А также — национальный состав населения субъектов Федерации, что представляется особенно важным для некоторых регионов страны, стремящихся к «разграничению» полномочий с Центром на некой «паритетной» основе, унаследованной со времён становления Российской Федерации в её нынешнем виде.

Александр Погожев ИА REGNUM Переписчик

Проведение всероссийской переписи населения совпало с продолжающимся с начала прошлого года «форс-мажором» глобального масштаба — пандемией COVID-19, ничуть, впрочем, мероприятию этому не помешавшим.

ImgBB.com «График числа новых заражений и смертей, Россия», по данным «Яндекс», на 15 ноября 2021 года

Как видно из опубликованного «Яндексом» графика, не помешали те «обстоятельства непреодолимой силы» ни проведению выборов в сентябре текущего года, вызвавшему всплеск заболеваемости ковидом. Ни референдуму по поправкам к Конституции России в июне —июле прошлого года, оказавшемуся к тому же (судя по тому же графику) воистину «животворящим», так как скачка заражений и смертей он не вызвал. Похоже, теперь мы знаем, чего боится ковид: не выборов, а референдумов. К чему же ближе окажется кампания по проведению переписи населения нашей страны, ведь ни на выборы, ни тем более на референдум она явно «не тянет»? Особенно — своей сугубой необходимостью в такой сложный период и качеством исполнения, обычным для «командной работы» нашего чиновничества, где «команда» — это отданное начальством распоряжение, а не «рабочая группа» лиц.

Ещё 12 ноября, за два дня до времени «Ч», заместитель главы Росстата Павел Смелов в эфире «России-24» заявил, что в переписи приняли участие «99 с небольшим процентов» населения. Чиновник также заявил, сообщает «Коммерсантъ», что ведомство считает слухами информацию о неактивном участии жителей страны в мероприятии.

Следует заметить, что сомнения такого уважаемого издания, как «Ъ», в искренности либо полноте информированности столь высокопоставленного чиновника подтверждаются и репрезентативными данными опросов, проведенных в тот же день, 12 ноября, такими популярными телеграм-каналами, как SOTA (более 15,7 тыс. подписчиков) и «Толкователь» (более 45,8 тыс. подписчиков).

Андрей Сафонов ИА REGNUM Результаты опроса: «Вы приняли участие в переписи?», проведенного телеграм-каналом SOTA 12 ноября 2021 года; 13,2 тыс. респондентов

Вот лишь некоторые комментарии респондентов, принявших участие в опросе SOTA:

«Вот даже интересно, что они берут за 100%. По опросу друзей, для моего круга не более 50% переписались», — сомневается Andrew S.

«Это они деньги, выделенные на перепись, уже освоили на 99%», строит предположения Юрий В.

«Наверное, считает и тех, кто послал переписчиков очень далеко или не открыл дверь», уверен Ech_Aleks.

«Ко мне даже не стучались», — сокрушается Оксана.

Андрей Сафонов ИА REGNUM Результаты опроса: «Вы участвовали в переписи населения?», проведенного телеграм-каналом «Толкователь» 12 ноября 2021 года; 16 тыс. респондентов

Как видно по результатам двух весьма репрезентативных опросов, доля «воздержавшихся» от переписи населения составила от 72% до 75%. Это даёт повод высказать некоторые сомнения в качестве промежуточных результатов, предоставленных общественности руководством Росстата. «Во времена оные», когда жили и творили Илья Ильф и Евгений Петров, подобные «нестыковки», чреватые как минимум бюджетными потерями, дорого обошлись бы руководству такой государственной организации. «И долго еще после этого памятного вечера в ущелье под открытым небом шли показательные процессы», — эта цитата из бессмертного «Золотого телёнка» как нельзя лучше подошла бы здесь в качестве литературной иллюстрации.

Как пишет 15 ноября телеграм-канал VOLGA.brief, «результаты переписи населения в регионах Приволжского федерального округа будут поставлены под сомнение из-за массовых злоупотреблений на местах… Опросы в регионах показывают цифру в 50−60% участвовавших в переписи. Остальные 40%, по всей видимости, переписывались так же, как голосовали, — без своего ведома».

Денис Абрамов ИА REGNUM Перепись населения на селе

В Башкирии растут волнения в связи с массовыми фальсификациями при проведении Всероссийской переписи населения. Беспроблемным оказался новый вариант участия — через офисы МФЦ, по остальным госорганы фиксируют обращения граждан, что переписчики не приходили, а портал Госуслуг оказался недоступен, сообщает утром 15 ноября телеграм-канал «Баш на баш»: республика стала лидером в Поволжье по смертности, потеряв за последние два года около 60 тысяч жителей. Таким образом, пройдена в сторону уменьшения психологическая отметка о количестве проживающих в четыре миллиона человек. А в это время глава Башкирии Радий Хабиров на оперативном совещании правительства региона сообщил, что количество граждан республики, принявших участие во всероссийской переписи, перевалили за 4 млн 100 тыс. человек. При том, что на январь 2021 года население Башкирии, по данным того же Росстата, составляло 4 013 786 человек. То есть — всех переписали, даже тех, кого нет, сообщает телеграм-канал «Футляр для курая». Все дело в том, что Хабиров очень хочет обогнать Минниханова, и на соответствие данных реальности можно не обращать внимания: эти два региона превратили перепись в гонку между собой, сообщает телеграм-канал «Баш на баш».

А в Оренбурге в субботу, 13 ноября, в переписи «поучаствовала» ФСБ: «оперативники работали в администрациях Северного и Южного округов Оренбурга, и в здании Оренстата работала ФСБ. Причиной для их появления был назван анонимный звонок о противоправных действиях в этой сфере. Объектом интереса ФСБ в том числе были и планшеты переписчиков», сообщает портал Урал56.Ру.

Александр Погожев ИА REGNUM Планшет переписчика

Интерес ФСБ к планшетам переписчиков отнюдь не праздный, чему автор является невольным свидетелем. Так, поучаствовать в переписи вроде как можно было и удалённо — на сайте «Госуслуг», с получением подтверждающего сей факт QR-кода. Но код тот не читается (в отличие от QR-кода о прохождении вакцинации), о чём уже было упомянуто в публикацииИА REGNUM от 3 ноября. На невозможность проверки QR-кода автору пожаловалась даже переписчица — инженер-программист, к компетентности которой претензий нет. Как результат — все члены семьи оказались «переписаны» дважды.

Остаётся лишь в очередной раз посочувствовать лицам из высшего руководства страны, вынужденным принимать решения на «разведданных» такого вот качества. Хочется верить, что и награды в данном случае найдут своих героев.

Вместо послесловия: «Сначала намечались торжества. Потом аресты. Потом решили совместить», гласит цитата из фильма «Тот самый Мюнхгаузен».