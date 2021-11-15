Заявление президента ФРГ Франк-Вальтера Штайнмайера о том, что нападение немецкого вермахта на СССР в 1941 году необходимо помнить и немцам нужно «не стесняться» воспоминаний об этом, стало поводом для обсуждения среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение по данному поводу 15 ноября в социальной сети «ВКонтакте».

Иван Шилов ИА REGNUM Война

"Вот-вот! Не стесняться надо, а помнить, что сотворили ваши деды. Они дошли до Москвы, а наши их погнали. Да как погнали! С грохотом! Помните и на ус мотайте», — обращается Светлана П.

Многие пользователи пришли к выводу, что нельзя забывать преступления, жертвами которого стали десятки миллионов ни в чём не повинных людей.

Зверства фашистов во время Великой Отечественной войны

«Забыть ту войну фашистам не дадут хотя бы евреи, но на то, что больше всех в этой войне пострадал именно советский народ, всем этим западным скотам уже давно наплевать, а вот евреи будут напоминать о нацистских преступлениях до тех пор, пока существует такая нация», — убеждён Александр Д.

Некоторые комментаторы отмечают, что невозможно просто так замолчат и забыть ужасы, которые творили гитлеровские преступники на территории Советского Союза, об этом нужно помнить.

«Штайнмайер — мудрый политик, правильно всё говорит. Он не скрывает позорные времена своей страны, а пытается всё это искупить, чтобы двигаться дальше», — указывает Марина М.

En.kremlin.ru Франк-Вальтер Штайнмайер

Часть людей считает, что, вычёркивая такие события, немцы теряют свою историю, свою идентификацию. Нация без истории и духа рано или поздно канет в Лету, пишут граждане.

«Ну, верно говорит ведь! Для чего подавлять дух своего народа? Зачем лишать его своей истории? Люди должны знать правду, но это не значит, что они должны страдать из-за этого. Пусть осудят преступления своих предков, сделают выводы и построят такую Германию, в которой не будет и намёка на какую-либо форму шовинизма», — предлагает Влад Я.

Ряд пользователей указывает на то, что «забытые» страницы истории немецких преступлений — это и наша вина тоже, ведь СССР нечасто тревожил Германию воспоминаниями об этих ужасах, как и Российская Федерация.

«Мы были слишком добры к немцам. А людям не свойственно долго помнить добро. За всё сделанное на нашей земле они должны бы ещё лет сто платить контрибуцию. Причём такую, чтобы каждая немецкая семья её на себе чувствовала», — считает Артём Л.

Отдельные комментаторы призвали граждан России не забывать об этих преступлениях и всегда иметь в виду, какая цена стояла на кону, когда советские солдаты решили отстоять свою свободу, как и свободу всего человечества.

«Всем ублюдкам, которые говорят, что пора забыть Великую Отечественную войну и что не надо каждый год устраивать парад Победы, таким надо принудительно показывать фильм «Обыкновенный фашизм» и демонстрировать неопровержимые факты немецких зверств на территории Советского Союза. Может быть, только тогда они снимут свои розовые очки и посмотрят на Европу трезвым взглядом», — надеется Мария Ш.

Цитата из х/ф «Обыкновенный фашизм». Реж. Михаил Ромм. 1965. СССР Обыкновенный фашизм

Напомним, 14 ноября президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер заявил в ходе своего выступления в бундестаге во Всенародный день скорби, который отмечается в Германии как день памяти жертв войн и государственного насилия, о том, что нападение немецкого вермахта на СССР в 1941 году необходимо помнить, и призвал немцев «не стесняться» воспоминаний об этом. По его мнению, преступления гитлеровской Германии в Восточной и Юго-Восточной Европе остаются без внимания и граждане страны не связывают эти события с немецкой историей.