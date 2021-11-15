Неутешительный для России итог противостояния российской сборной по футболу с командой Хорватии в заключительном туре отборочного турнира чемпионата мира 2022 года, который закончился единственным забитым мячом от нашего защитника в свои же ворота, стал поводом для бурной реакции интернет-сообщества. Граждане оставили свои комментарии 15 ноября в социальной сети «ВКонтакте».

Цитата из м/ф «Футбольные звёзды». Реж. Борис Дёжкин. 1974. СССР Футбол

»Все мы порой с вами Кудряшовы. Бьём, да не в те ворота», — шутит Алексей П.

Amarhgil Фёдор Кудряшов

Многие пользователи отреагировали очень негативно на проигрыш российской сборной, отмечая, что с такими результатами нашей стране не видать даже четвертьфинала на чемпионате мира по футболу в 2022 году.

«В принципе, что и требовалось доказать. С двумя ударами по воротам против двадцати у хорватов. На чемпионат мира если наши и попадут, то и там опозорятся», — считает Мой П.

Некоторые комментаторы отмечают, что у Хорватии очень сильная команда, и к встрече с ней было необходимо подготовиться соответствующим образом.

«Ну, хоть в свои ворота забили, и то неплохо. А если серьёзно, так с такими командами, как хорваты, хорошей обороны мало. Надо хоть какие-то контратаки учиться разыгрывать и закатывать мячи в их ворота», — советует Сергей Я.

«Ну и поделом. Целый матч отбивались и ни одного опасного момента не создали на стороне противника», — указывает Александр И.

Часть людей считает, что российские футболисты показали вполне достойную игру, неплохо оборонялись и пытались сохранить нейтральный счёт с командой, за плечами которой огромное количество побед.

«Пацаны играли как могли и так, как умеют. Хорватия так-то вице-чемпион мира! Молодцы, что подарили надежду, ничего ещё не потеряно. А 90% комментов про какое-то там позорище и прочие оскорбления — это люди, которые вообще в футболе ничего не смыслят. Им только дай повод желчью всё облить. Наша команда проиграла матч, а не чемпионат», — напоминает пользователь под псевдонимом «Кот Де-Блох».

Хорватия

Ряд пользователей указывает на то, что забитый гол оказался случайностью, и не стоит винить в этом тренера или самих футболистов.

«А мне игра в целом понравилось. Да, хорваты долбились в наши ворота, но раз за разом эти атаки отбивались, и было интересно за этим наблюдать. Гол Кудряшова — это нелепая случайность. Брать её в расчёт в оценке действий команды — глупо. Всякое бывает, не только мы в такой просак попадаем», — написал Артемий С.

Нашлись и те, кто убеждены, что большинство недовольных игрой российских футболистов пришли в комментарии не потому, что любят футбол, а просто потому что хотят поделиться своей ненавистью к окружающему миру.

«У нас каждый раз столько возмущённых комментариев по поводу игры нашей сборной, что невольно возникает вопрос: что вы смотрите-то этот футбол? Играли ребята далеко не худшим образом, но опять столько гнева в комментариях, что, мне кажется, что игру даже никто не смотрел, просто пришли язвительные комменты написать», — предполагает Валерий А.

Напомним, 14 ноября сборная России по футболу уступила команде Хорватии в заключительном туре отборочного турнира чемпионата мира 2022 года. Гол забил защитник российской команды Фёдор Кудряшов — мяч отскочил от ног футболиста и угодил прямо в створ ворот России.