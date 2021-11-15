Спецслужбы западных стран якобы обладают информацией о «высокой вероятности» попыток Российской Федерации дестабилизировать ситуацию на Украине этой зимой, в том числе военными методами, вплоть до прямого вторжения. Об этом со ссылкой на заместителя министра обороны Украины Анну Маляр сообщает британское издание Financial Times. По словам заместителя главы оборонного ведомства Украины, Запад предупредил Украину о том, что РФ якобы готовит вооружённую эскалацию конфликта.

commons.wikimedia.org Флаги России и Украины

Очередное сообщение о возможной «российской агрессии» обсудили читатели украинского телеграм-канала «Наглый». Также сообщение британского издания обсудили в социальной сети Facebook на странице канала «112 Украина». Многие выразили усталость от ежедневных «страшилок» о возможном «вторжении России».

Annamaliar.com.ua Анна Маляр

«Вторжение электроэнергии, газа или угля?» — смеется Вадим.

«Так где семилетняя «война с российской армией», если ждут вторжения?» — не понимает Saint.

«Да что они постоянно нагнетают?! Заняться им больше нечем, как устраивать конфликты на чужих территориях?! Большинство населения Украины были бы рады, если бы нас захватила Россия», — написал Денис.

«Зимой? Газ, электроэнергия, социалка!!! Не власть, а глухомань… Ещё инопланетянами надо напугать. Блин, люди и так на грани срывов…» — отреагировала Юля.

«Щас бы отбиваться от Путина, защищая собственность [олигархов Игоря] Коломойского и [Рината] Ахметова», — смеется free_soul.

«Как, опять?! «Свадьба в Малиновке» теперь смотрится как документальный фильм, а «Путин нападёт» уже не фобия, а несбыточная мечта», — иронизирует Andrey Petrovich.

«Куда ни глянь — одни нострадамусы!..» — отреагировал Игорь.

«Платите по тарифам и не жалуйтесь! А то зимой Путин «нападет»!» — шутит Dima Alex.

«Уже скорей бы, и желательно начать с Одессы», — добавил Vladislav Odessa.

«Видимо, украинцы не поняли, что значит «Запад предупредил Украину о «высокой вероятности» вторжения России этой зимой». Зимой, дай бог чтоб не раньше, с энергетикой Украины возможен полный… [конец]. «Безгаз» и «Безуголь» плавно перейдут в «Безтепло» и «Безсвет». Россия в 100 501 раз будет обвинена в использовании нового оружия системы «БГ» («Безгаз» — М. Р.) и «БУ» («Безуголь» — М. Р.), наложены очередные санкции, высказана озабоченность», — не без сарказма пишет Aleksei R.

«Вероятно, речь идёт о вторжении российских газа, угля и электричества», — добавил Михаил Л.

«Надо отключить свет, чтоб вражеские войска не нашли дорогу к нам», — иронизирует Татьяна.

«Россия развернула 4 газовые дивизии численностью *рен знает сколько миллиардов кубических метров на границе с Украиной, странами Балтии и Германии!!!» — смеется Андрей П.

«Долбанный Запад, генерал мороз вторгнется, и вам… [конец]», — написал Владимир А.

«Я не верю в этот бред. Это нас отвлекают специально от внутренних проблем. Внешний враг уже 8 лет нападает, никак не нападёт. А внутренние враги душат каждый день, пытаясь свалить своё безмозглое управление на внешнего врага», — возмутился Олег А.

«Мы на один анекдот два раза не улыбаемся», — отреагировал Евгений Р.

«Ну наконец-то запели в унисон, а то нет, не видим. Наверняка вашингтонский обком популярно объяснил нашим… что нужно внимательно слушать и повторять все, что господин наговорил», — написала Слава В.

«Это скорее западные разведки пытаются дестабилизировать ситуацию в Украине своими заявлениями», — подытожил Виктор Л.

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