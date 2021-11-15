Новая партия военной помощи США прибыла на Украину 14 ноября. Об этом сообщается на странице посольства США на Украине в соцсети Twitter.

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«14 ноября Украина получила из США примерно 80 тонн боеприпасов, — говорится в сообщении. — Это была четвертая поставка США в рамках дополнительной помощи в размере $60 млн, которую президент Джо Байден направил на Украину в августе».

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Новость обсудили на странице канала 112.ua в социальной сети Facebook. Многие критически отнеслись к получению Киевом очередной «военной помощи» США, отметив, что дело идет к войне.

«США делают свои чёрные дела чужими руками. Сколько горя они принесли людям на всей планете. Это государство, которое никогда ничего не делают просто так. Это политика мирового правления. Вот такие страны, как наша? и становятся заложниками мирового господства на своей территории», — написала Людмила Р.

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«Война не принесет украинскому народу ни победы, ни свободных территорий, а только слёзы, разруху, горе, голод и холод… мы разве за это голосовали? Разве такого будущего мы хотели?.. Развязывание войны — это не забота об украинском народе, а жалкое прикрытие своей провальной политики…» — добавила Лидия К.

«Уголь бы лучше прислали или медоборудование… Но нет… им же война нужна…» — посетовала Елена Ж.

«А наши дураки её приняли. Украина полностью подчинена Америке. И чем хуже у нас, тем лучше для них», — считает Татьяна К.

«США мир на Донбассе не нужен», — отреагировала Svetlana G.

«Американцы умеют чужими руками воевать, — ваше живое пушечное мясо, а железа мы подбросим», — добавил Ярослав Г.

«Вьетнам, Япония, Сирия, Ливия, Афганистан — мало примеров?» — задалась вопросом Елена Б.

«Вместо того чтобы с соседями дружить — ищем поддержки военной у США, которые по духу и интеллекту далеки от христиан православных, а ещё США умеют подливать керосин в горящий костер», — написала Тамара Б.

«Мы «поможем»…а вы, дураки, воюйте!!!» — отреагировала Надежда.

«Помощничкам очень хочется войны?» — с сарказмом поинтересовалась Елена Н.

«В этом вся независимость некогда великой, экономически мощной и с богатейшим людским ресурсом страны. А теперь все ждете какую-то помощь от всех. Превратились в страну-попрошайку. И жалко вроде, и в то же время — нет. Орать не надо было из всех утюгов и чайников, что братьями не будем. А так, получается, предали вы сами себя в первую очередь», — отметила Валентина П.

«За наши деньги какой-нибудь утиль прислали», — добавила Жанна Х.

«Будет новый Афганистан. США на своей территории не воюют…» — добавила Вера В.

«Это все равно, что тушить пожар бензином», — отреагировал Вячеслав К.

«Как бы эта военная помощь не повернулась в обратную сторону, против наших «помощников» и «партнёров»! Бывают и такие примеры!» — написал Анатолий.

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«С такими друзьями и врагов не надо, украинскому народу война вообще не нужна, у нас наши дети должны жить мирно и счастливо, отстаньте уже от нас!!!» — добавила Валентина А.

«Готовят из-за океана стадо к команде «фас»!» — пишет Олег А.

«Прислали 80 тонн смерти, есть чему радоваться? Лучше бы свалили с глаз долой. Где США, там горе», — написала Анна Г.

«Это очередное обострение! Сколько жизней украинцев унесут эти боеприпасы? «Быть врагом США, возможно, опасно, но вот быть другом США — гарантированная смерть!» (Генри Кассинджер)», — подытожила Маргарита П.

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