Минфин приступил к решению поставленной президентом задачи. Для начала давайте вспомним, что сказал Владимир Путин на съезде партии «Единая Россия» в июне в рамках оглашения одной из социальных инициатив, которые депутаты должны были законодательно внедрить после выборов. Так, он предлагал освободить от уплаты НДФЛ многодетные семьи при покупке жилья. Вот дословная фраза главы государства, которой он обосновал инициативу:

Константин Маковский. На кухне. 1913

«Бывает так, что семья приобрела жилье, а вскоре в семье произошло прибавление, пополнение — родился еще ребенок — и квартира становится слишком мала для этой семьи, слишком тесной становится. Однако сегодня при продаже жилья, которое сегодня находится в собственности менее 5 лет, уплачивается подоходный налог. Порою эта сумма для конкретной семьи является значительной, и вот именно её и не хватает для того, чтобы эта семья при рождении последующих детей смогла быстрее купить новое жилье».

Тут же президент внес и конкретное предложение, над разработкой которого сейчас и работает Минфин:

«Предлагаю освободить от уплаты налога на доход от продажи жилой недвижимости семьи с двумя и более детьми, если в течение календарного года они направляют полученные средства на покупку нового жилья».

Дарья Антонова ИА REGNUM Министерство финансов

Всё, точка. Далее глава государства лишь добавил, что «таким образом» появится возможность «предоставить людям больше возможностей для улучшения жилищных условий».

«Какая-то копеечка в руках останется, и они смогут использовать ее для покупки большей квартиры», — сказал президент.

И вот Минфин разработал в рамках президентской инициативы документ — проект поправок в Налоговый кодекс (НК), которые, как сообщало издание РБК, расширят круг тех, кто имеет право на освобождение от уплаты подоходного налога при продаже недвижимости. Под налоговую льготу попадут семьи с двумя и более детьми, которые продали жилье для покупки нового, более просторного. При этом, чтобы получить освобождение от НДФЛ, необходимо соблюсти одновременно пять условий:

налогоплательщик или его супруг являются родителями двух или более несовершеннолетних детей (или детей до 24 лет, если они обучаются очно);

новая недвижимость должна быть приобретена в тот же календарный год, в который продана старая, или не позднее 30 апреля следующего года; если речь идет о договоре долевого участия в строительстве, то по договору должна пройти полная оплата;

общая площадь приобретенного помещения или его кадастровая стоимость должны быть больше, чем в проданном объекте;

кадастровая стоимость проданного жилья не должна превышать 50 млн руб.;

на момент продажи жилого помещения ни у налогоплательщика, ни у его детей не должно быть в собственности другого жилья, площадь которого в совокупности больше 50% площади приобретенного жилья.

Ну, во-первых, надо сказать, что для любых родителей и 24‑ и даже 40-летние молодые люди — это дети, а потому приятно, конечно, что и для государства в лице в данном случае Минфина 24-летние молодые люди — тоже дети. Но, если Минфин действительно решил проявить заботу о семьях, в составе которых дети до 24 лет. Правда, заметим, к этому возрасту молодые люди, как правило, оканчивают вузы, и, следовательно, ни о каком очном обучении в 24 года речи может не вестись. Или, к примеру, сейчас в силу новых трендов молодежь может очно и не обучаться, а работать, причем, как правило, далеко не в самых состоятельных семьях так и происходит, что вовсе не означает, что молодой человек может позволить себе аренду и тем более покупку отдельного для себя жилья. Еще возникает вопрос, где очно обучаются молодые люди — за рубежом или в России. Так вот если бы Минфин действительно желал проявить заботу о семьях с 24-летними детьми, то он как минимум исключил бы оговорку об очном обучении или внес другие пояснения. А, во-вторых, когда в одной квартире проживает семья с 24-летними детьми и у родителей таких детей рождается ребенок, то логично было бы продать это жилье с последующей покупкой двух небольших квартир с целью отселения 24-летнего ребенка в отдельную квартиру. Но и этот случай не освобождает родителей, продающих жилье, от НДФЛ. Всё, на что может решиться такая семья, если говорить в рамках обозначенных Минфином поправок к НК, так это просто купить большее по площади жилье, минуя уплату НДФЛ, а затем уже рассматривать вариант с расселением, но уже с уплатой налогов. Хотя, безусловно, то, что Минфин расширил возрастную категорию детей для многодетных семей, которые могут претендовать на освобождение от оплаты НДФЛ от продажи единственного жилья, уже хорошо, если только эта поправка не окажется бесполезной для многодетных семей, а больше пригодится инвесторам.

Дарья Антонова ИА REGNUM Новая квартира

Возможно, автор статьи ошибается. Вот что по поводу разработанных Минфином поправок говорят эксперты. Весьма своевременными назвал корреспонденту ИА REGNUM топ-менеджер в области финансовых коммуникаций и КСО Андрей Лобода поправки Минфина в части расширения прав граждан по налогообложению от продажи недвижимости, и в частности для семей с детьми. Фундаментально ожидаемые изменения в законодательстве, по его словам, существенно облегчат финансовую нагрузку семей, стремящихся в непростое экономическое время улучшить качество жизни.

«Соблюдение пяти условий для освобождения от НДФЛ волне достижимы, — отметил Лобода. — Однако, как всегда, есть серьезные нюансы. Один из продолженных может стать препятствием для реализации благой цели».

Требование об одновременном соблюдении пяти условий сокращает число потенциальных получателей льготы. Такое мнение выразила изданию РБК руководитель практики имущественных отношений «Амулекс» Галина Гамбург.

«Мало кто из налогоплательщиков попадает под эти критерии (тем более под все сразу), и такое налоговое послабление вряд ли коснется широких слоев населения», — говорит она.

Правда, заметим, освобождение от уплаты НДФЛ и должно касаться не широких слоев населения, а конкретно многодетных семей. Поправки носят социальный характер, как и задумывали их инициаторы, полагает ведущий юрист практики «Налоговые споры» компании «Лемчик, Крупский и партнеры» Александр Земченков.

«Введение нормы поможет семьям с двумя и более детьми быстрее улучшить жилищные условия без дополнительных потерь на уплату налогов», — отмечает он.

(сс) Ajale Новое жилье

Как указывает издание, предполагается, что поправки вступят в силу с даты официального опубликования федерального закона и распространятся на доходы, полученные начиная с налогового периода 2021 года. В октябре, напоминает издание «Коммерсантъ», фонд «Институт экономики города» выяснил, что на протяжении почти 12 лет в России увеличивалась доступность жилья, но по итогам прошлого года этот тренд резко изменился в обратную сторону. Чтобы получить квартиру, семье из трех человек пришлось бы вложить все доходы, собранные за 3,3 года, — это на 5,7% больше, чем в допандемийном 2019 году.