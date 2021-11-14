В Великобритании пытаются решить проблему со вторыми работами членов парламента, которые приносят им огромный доход и противоречат интересам общества. В связи с этим заместитель главы Лейбористкой партии Анджела Рейнер прояснила отношение партии ко «вторым работам» и планы по решению проблемы.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Коррупция

«Мы уже говорили, что мы организуем работу комиссии по честности и этике, чтобы определить, что действительно нужно, что мы всегда работаем в интересах британского общества. Мы также заявили, что мы запретим вторые работы, но будет ряд допустимых сфер. Но чего у нас точно не будет, так это людей, которые будут получать огромные займы. Это подлость за подлостью, коррупция за коррупцией. Нужно прекратить это немедленно, потому что это подрывает доверие общества и уверенность в нашем правительстве», — заявила политик.

Пользователи отметили, что уровень доверия к правительству и парламенту действительно упал, и чем чаще СМИ рассказывают о том, что там происходит, тем быстрее он падает.

«Время от времени свет падает на те темные события, которые происходят в Вестминстере, и та малая часть доверия к нашим политикам разрушается еще больше. К сожалению, кажется, ничего не меняется», — рассказал @RobNorwood6.

Ряд пользователей считают, что делить профессии на допустимые и недопустимые для депутата не правильно, вместо этого нужно законодательно закрепить понятие «работа», чтобы за нарушения было проще привлекать к ответственности.

Christine Matthews Здание британского парламента

«Я не согласен. Пропишите однозначное определение «работы» и объявите вне закона коррумпированных слуг, которые предоставляют доступ к законодателю», — посоветовал @davefrombarrow.

В комментариях считают, что запрещать вторые работы вовсе не стоит, нужно лишь улучшить контроль за соблюдением всех правил.

«Нет надобности запрещать вторые работы. Пусть товарищи из полиции работают более усердно», — написал @colinappleby57.

Комментаторы также предложили другие способы решения проблемы, например ограничение рабочего времени. По их мнению, все несогласные коррупционеры могут уйти, предоставив место новым лицам в политике.

«Звучит достаточно разумно. Но ограничение депутатов соблюдением директивы о рабочем времени может быть одним из способов избежать текущих выходок и открыть политику для других», — предположил @Hewittrl.

Часть пользователей считает, что запрет второй работы много не сделает, чтобы ограничить источники доходов депутатов. Они предложили действовать с нескольких фронтов.

Некоторые пользователи не согласились, предположив, что таким образом снизится качество работы депутатов.

«А какая разница между второй работой или финансовым спонсорством профсоюзов? Избавьтесь от двух, единственное, это только ухудшит качество членов парламента», — ответил @davidwarren52.

Некоторые комментаторы, наоборот, считают, что для устранения проблемы со злоупотреблением должностными полномочиями члена парламента нужно увеличить им зарплату.

«Удвойте, утройте их зарплату, так вы избежите всей внешней заинтересованности», — прокомментировал @GafGaffey.

Иван Шилов ИА REGNUM Парламент Великобритании

Пользователи предложили в первую очередь ограничить работу на должностях, где руководство явно планирует использовать позицию депутата.

«Мне кажется, разумным первым шагом будет запрет любой работы, где можно показать, что депутат был устроен туда только потому, что он депутат. Например, при вопросе «Почему вы взяли на работу этого депутата?» ответ будет «Для того, чтобы он использовал свое положение депутата, чтобы приносить прибыль нашей компании», — написал @profman60.

Среди предложенных решений также было ужесточение правил и ответственности, чтобы у депутатов не было желания нарушать правила.

«Любой лоббизм или дебаты, которые могут связать депутата с его позицией, должен заканчиваться немедленным и постоянным исключением из палаты. К тому же стоит запретить им голосовать по вопросу принятия закона, если есть хоть малейшая заинтересованность и связь с занимаемыми должностями», — считает @MartinF77174076.

Ряд комментаторов считают неправильным деление на работы «полезные для общества» и бесполезные. Некоторые из них отметили, что нужно запретить вторые должности без каких-либо исключений.

«Если вы запретите вторые работы, то запрещайте все», — написал @whatsinitforme.

«Никаких исключений. Нужно обеспечить работу депутата только для своих избирателей. Лицемерно разрешать некоторые позиции», — считает @Michael10861941.