Заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что Соединённые Штаты должны ввести новые санкции против газопровода «Северный поток — 2», чтобы «газовый шантаж Европы» прекратился навсегда, стало поводом для обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение по данному поводу 14 ноября в социальной сети «ВКонтакте».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Владимир Зеленский

»Так это надо санкции против Украины вводить, чтобы газовый шантаж Европы прекратился. Россия все свои обязательства выполняет исправно, а в Киеве во власти сидят обезьяны с гранатой, не иначе, создают всем окружающим сплошную головную боль», — считает Армен К.

Многие пользователи пришли к выводу, что Украина пытается перевернуть всё вверх дном, лишь бы выставить Россию в качестве агрессора. Если не получается представить нашу страну в качестве военного агрессора, то Киев хочет сделать акцент на экономическое взаимодействие нашей страны с Европой.

«Когда газ шёл через Украину, то никакого шантажа Европы почему-то не было. Когда тот же самый газ того же самого Газпрома пошёл в ту же самую Европу мимо Украины, так тут же почему-то нарисовался шантаж Европы. Ребятки, может, вам следует сделать укольчик живительного галопередола, и баиньки?» — обращается Финист Я.

Иван Шилов ИА REGNUM Газопровод

Некоторые комментаторы отмечают, что у Зеленского совершенно не осталось даже намёка на совесть — он так отчаянно пытается нагадить России, что совершенно не учитывает печальную судьбу своей страны из-за таких агрессивных действий.

«И всё в США, в США свой язык пытается присунуть. На Украину ему вообще наплевать. Хотел бы, чтобы в стране был российский газ, то разговаривал бы с Россией, а не пытался ей насолить», — написала Вера А.

Часть людей считает, что Зеленский мог бы сделать жизнь своего народа лучше, но это его явно не интересует.

«У Зеленского остался единственный шанс на спасение экономики Украины — модернизировать свою ГТС и выбивать квоты на транзит через неё. А он всё этого понять не может, тупит, пытается не тому, кому надо, зад вылизывать. США вообще в этой схеме второстепенные, им сейчас банально не до нас», — уверен Валентин А.

Ряд пользователей указывает на то, что в случае потери «Северного потока — 2» для России, для Украины не откроется заветная дверь с транзитом российского газа. Всё, чего добьётся Зеленский своими деструктивными действиями, — это погубит свою экономику и нанесёт ущерб российской.

«То есть он выступает за то, чтобы Соединённое Штаты вмешались в отношения России с Европейским союзом, навязали Европе свои интересы и тем самым нагадили Российской Федерации? Зеленский президентом какой страны является: США или Украины? Что он не в своё дело лезет?» — задаётся вопросом Радион Д.

President.gov.ua Джо Байден и Владимир Зеленский

Нашлись и те, кто напомнили, что украинская сторона некоторое время назад сбавила накал страстей и попыталась обратиться к «Газпрому» с просьбой восстановить прежние объёмы транзита газа через территорию Украины.

«И эти полудурки ещё совсем недавно выпрашивали у «Газпрома» новый контракт и всячески пытались подмаслить Россию. Это совершенное беспринципные продажные твари, которые сели на шею украинскому народу. Народу Украины пора сбросить с себя этих подонков», — призывает Арсений П.

Напомним, 13 ноября президент Украины Владимир Зеленский написал в Twitter о том, что Соединённые Штаты должны ввести новые санкции против газопровода «Северный поток — 2», чтобы «газовый шантаж Европы» прекратился навсегда.