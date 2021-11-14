Турцию сочли недостойной «Саммита демократий»





Иван Шилов ИА REGNUM Турция

В Стамбуле состоялся VIII саммит Совета сотрудничества тюркоязычных государств

Как сообщает турецкая редакция Sputnik, в своей приветственной речи на VIII саммите Тюркского совета президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил: «Мы должны устранить все препятствия на пути к укреплению торговых отношений. Я придаю особое значение разработке стратегии по упрощению процедур торговли». В саммите, посвященном теме «Зеленые технологии и умные города в цифровую эпоху», приняли участие президент Азербайджана Ильхам Алиев, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Киргизии Садыр Жапаров, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, генеральный секретарь Тюркского совета Багдад Амреев. Подчеркнув важность сотрудничества организации в области торговли, борьбы с терроризмом и климатическим кризисом, Эрдоган добавил, что Бинали Йылдырым был назначен в Тюркский совет аксакалом от Турции. На VIII саммите Тюркского совета Алиев передал председательство в Организации президенту Турции.

Turkkon.org VIII саммит Совета сотрудничества тюркоязычных государств

Ильхам Алиев награжден Высшим орденом тюркского мира

Как сообщает турецкий телеканал NTV, во время церемонии открытия VIII саммита Совета сотрудничества тюркоязычных государств была проведена церемония вручения президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву Высшего ордена тюркского мира. «Уважаемый господин президент, мой дорогой брат, победоносный верховный главнокомандующий Ильхам Алиев. Под вашим решительным руководством продолжавшейся около тридцати лет оккупации Карабаха был положен конец всего за 44 дня. Это победа важна не только для наших азербайджанских братьев, но и для всего тюркского мира. Восстановление территориальной целостности Азербайджана укрепило единство. Пользуясь случаем, рад вручить Высший орден тюркского мира моему дорогому брату, господину Ильхаму Алиеву», — сказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Алиев, в своем ответном выступлении отметил: «Прежде всего, хочу выразить вам глубокую признательность за эту высокую награду. Вдвойне радует то, что этот Высший орден мне вручают главы государств стран — членов Тюркского совета по инициативе моего дорогого брата, уважаемого президента Реджепа Тайипа Эрдогана. Это очень высокая награда, высокая оценка тюркскими государствами моей работы, моей деятельности. Поэтому от имени всего азербайджанского народа выражаю глубокую признательность, потому что считаю, что это — награда всему азербайджанскому народу».

Turkkon.org Ильхам Алиев и Реджеп Тайип Эрдоган

Санкции США нарушают планы Турции по танкам

Как пишет газета Shaber со ссылкой на журнал Defence News, в октябре истекает срок действия соглашения о сотрудничестве, подписанного между турецкой компанией BMC и южнокорейскими компаниями Doosan и S&T Dynamics. Стало известно, что 22 октября соглашение, подписанное министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу и южнокорейским министром Кан Ын Хо, ответственным за программу оборонных закупок (DAPA), было отменено. Анонимный источник в компании сообщил, что «процесс совместного производства пошел не так, как планировалось. На данный момент согласована закупка блоков питания корейского производства. Мы обеспокоены тем, что США пытаются оказать давление на Южную Корею, чтобы последняя отказала в передаче технологий танковых двигателей Турции».

CeeGee Боевой танк Altay

Турцию сочли недостойной «Саммита демократий»

Согласно сообщению газеты Karar, Турция, Азербайджан и Венгрия не были приглашены на «Саммит демократий», который организован президентом США Джо Байденом и пройдет 9−10 декабря 2021 года. Байден пообещал собрать вместе лидеров демократических государств со всего мира в первый год своего правления. В письменном заявлении Белого дома сообщается, что на саммите будут обсуждаться три основные темы: защита демократии от авторитаризма, выявление коррупции и борьба с ней, защита прав человека. Турция и Венгрия, являющиеся союзниками США по НАТО, на саммит приглашены не были, хотя приглашения получили даже такие страны, как Ангола и Гана.

Придется горько заплатить за участие в тендере

Как сообщает телеканал Halk TV, муниципалитет Стамбула нацелен на то, чтобы стать городом с нулевым выбросом углерода и устойчивым к изменению климата. На встрече, состоявшейся в музее Газхане, руководитель муниципалитета Экрем Имамоглу рассказал о дорожных картах, разработанных для борьбы с изменением климата, а также о «Стамбульском плане действий по борьбе с изменением климата». В своем выступлении лидер оппозиционной Республиканской народной партии Кемаль Кылычдароглу высказался по поводу проекта строительства Стамбульского канала. «Никто не будет брать на себя обязательства по выполнению работ по тендеру. Даже если это случится, придется горько заплатить за свое согласие. Если всё же тендер будет объявлен, и кто-то согласится выполнить работы по тендеру, несмотря на то, что в мире так широко обсуждается проблема климатического кризиса, то это будет означать предательство по отношению как к городу Стамбул, так и к региону в целом. Я хочу, чтобы все это знали», — сказал он.

VOA Кемаль Кылычдароглу

Иностранные инвесторы бегут из Турции

Согласно новости, опубликованной на портале Bold Medya, в то время как курс турецкой лиры и на этой неделе обесценился по отношению к доллару, рынки ждут решения по процентной ставке, которое будет принято на следующей неделе. Reuters сообщает, что иностранные инвесторы всё чаще покидают Турцию, за последние 1,5 месяца общий объем оттока инвестиций достиг 6,2 миллиарда долларов. По подсчетам банкиров, общий отток своп-сделок с иностранными инвесторами за последние семь недель достиг 6,2 миллиарда долларов.

Financial Times: «Никто не может сказать правду Эрдогану»

Как сообщает новостной портал Aktif Haber со ссылкой на британскую газету Financial Times, все сосредоточились на экономических проблемах в Турции и развитии политических событий на фоне этих проблем. В статье под заголовком «Может ли экономика, находящаяся в шатком положении, стать причиной свержения режима Эрдогана?» были приведены анонимные комментарии представителей правящей турецкой Партии справедливости и развития (ПСР). Давшие интервью газете раскритиковали Эрдогана, который является лидером ПСР. Один из чиновников сказал, что «никто не может сказать президенту правду» о состоянии экономики. Один из членов партии пояснил, когда он сказал Эрдогану, что общественность недовольна экономической ситуацией в стране, тот гневно ответил: «Ты лжешь. Я знаю ситуацию лучше тебя». Он убежден, что некоторые члены ПСР и правительства преувеличивают проблему».

Богатые становятся еще богаче, а бедные еще беднее

В анализе, опубликованном газетой Sözcü со ссылкой на Bloomberg, отмечается, что политика низких процентных ставок увеличивает уровень неравенства, богатые становятся еще богаче, а число бедных увеличивается. Bloomberg заявил, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган настаивает на снижении процентных ставок, что привело к увеличению социального неравенства. «Борьба Эрдогана за более низкие процентные ставки чревата обострением неравенства в быстро развивающейся экономике Турции и причинением вреда сторонникам Эрдогана из рабочего класса. Экспортеры и магнаты в сфере недвижимости используют в свою пользу снижение затрат по займам и ослабление турецкой лиры. Однако безудержный рост продовольственной инфляции и стремительный рост арендной платы затрудняют и так тяжелое положение низших слоев общества, основных последователей Эрдогана», — говорится в анализе.

Не одобрили ни США, ни Россия

Согласно сообщению HABERRUS, главнокомандующий оппозиционных «Сирийских демократических сил» Мазлум Кобане дал интервью журналисту издания Al-Monitor Амберин Заман. В своем интервью Кобане отметил, что как США, так и Россия против нового турецкого вторжения в Сирию. Он добавил, что Дамаск еще не готов к переговорам. Отвергая предположения о своем увольнении, Кобане подчеркнул, что если в октября 2019 года президент Эрдоган получил разрешение от тогдашнего президента США Дональда Трампа оккупировать значительную часть Сирийского Курдистана, то сейчас Турция сталкивается с сопротивлением со стороны международного сообщества.

Kurdishinstitute.be Мазлум Абди

Интригас дипломом Эрдогана продолжается

Как пишет портал Bold Medya, согласно конституции Турции для того, чтобы стать президентом, требуется диплом о 4-летнем высшем образовании. Однако оригинал диплома президента Эрдогана до сих пор обнародован не был. Многие партии высказали недовольство в связи с тем, что представленные копии дипломов датируются разным временем. Народно-освободительная партия Турции обратилась в Высшую избирательную комиссию, парламент, Центр измерения, отбора и трудоустройства, министерство национальной обороны, среднюю школу Эйюп, университет Мармара и муниципалитет Стамбула с заявлением об обнародовании информации о дипломе президента Турции в рамках «Закона № 4982 о получении информации». 10 июня 2021 года партия уже обращалась в Совет по получению и оценке информации по поводу диплома. Комитет, созванный по заявлению вышеуказанной партии, рассмотрел заявление в рамках принципов соблюдения «конфиденциальности частной жизни» и принял единогласное решение отказать в его удовлетворении.

Неограниченные привилегии участникам сессии Генеральной ассамблеиИнтерпола

Указом президента, опубликованным в «Официальном вестнике Турецкой Республики», были приняты решения относительно сессии Генеральной ассамблеи Интерпола, которая пройдет в Стамбуле. Правящая турецкая партия, использующая Интерпол в качестве прикрытия для похищения людей из-за границы, своим указом предоставила иностранным участникам сессии неограниченные привилегии. Согласно указу, подписанному Эрдоганом, иммунитет, предоставляемый ранее послам, будет также предоставлен семьям сотрудников Интерпола. Они не будут помещены на карантин даже в случае положительного результата теста на коронавирус. На подарки участникам не налагаются таможенные пошлины. Кроме этого, в указе говорится: «Помимо предоставленных привилегий и льгот, генеральному секретарю, членам Исполнительного комитета и сопровождающим их членам семьи должны быть предоставлены привилегии, иммунитет и льготы, предоставляемые дипломатическим представителям в соответствии с международным правом».

Увольнения в ВС Турции превысило количество офицеров Норвегии

Как сообщает телеканал FOX TV, по данным министерства национальной обороны Турции, увольнения военных достигли рекордного числа после государственного переворота 15 июля 2016 года. С 2016 года из ВС Турции было уволено более 24 тысяч офицеров и унтер-офицеров, 150 генералов. Общее число уволенных турецких офицеров превысило количество офицеров многих стран, включая Ирландию, Норвегию, Боснию и Герцеговину и Туркмению. Эксперты отмечают, что увольнения значительно ослабили ВС Турции, в частности ВВС. До сих пор продолжается административное судопроизводство в отношении около 1380 человек. В период с 1 января по 28 октября 2021 года с государственной службы было уволено 3 405 сотрудников. 629 военных лишены своих званий. Согласно заявлению министра национальной обороны Турции Хулуси Акара на заседании парламента, до 2019 года было уволено 150 генералов, 8 тысяч 413 офицеров, 7 тысяч 612 унтер-офицеров, 1232 старших унтер-офицеров и 459 государственных служащих. Увольнение почти 600 пилотов, прикомандированных к командованию ВВС, сильно ослабило военно-воздушную мощь Турции. В силу нехватки летчиков-истребителей для использования боевых самолетов F-16 и F-4 пилоты гражданской авиации были откомандированы в ВС Турции.

КОРОТКО О ВАЖНОМ

Евросоюз решил продлить санкции против Турции еще на один год из-за турецких буровых работ в Восточном Средиземноморье.

Председатель «Хорошей партии» Мерал Акшенер встретилась с главой делегации Европейского союза в Турции послом Николаусом Мейер-Ландрут и послами стран — членов ЕС. Переговоры, закрытые для прессы, длились около 1,5 часа.

Урсула фон дер Ляйен, президент Европейской комиссии, заявила, что ЕС ищет способы внести в черный список и наложить санкции на авиакомпании стран, имеющих отношение к торговле людьми в Белоруссии. Новостной сайт EU Observer заявил, что в результате этого могут быть наложены запреты на полеты для компаний Turkish Airlines и FlyDubai. Turkish Airlines опровергла эти обвинения.

Archive: U.S. Secretary of Defense Урсула фон дер Ляйен

Местные женщины присматривают за армянской церковью Сурп Кеворк, которая была построена в 1650 году в районе Дерик провинции Мардин. Женщины убирают и поддерживают порядок в церкви, в которой молится только один человек, считая ее священной и для себя.

Судебная система действует против оппонентов и противников президента Эрдогана. Против главы муниципалитета Стамбула Экрема Имамоглу был подан иск из-за слов, сказанных им два года назад. Имамоглу грозит тюремное заключение сроком до 4 лет и 1 месяца.

В связи с повышением обменного курса и ростом затрат, а также ожидаемым значительным увеличением числа иностранных туристов, в следующем туристическом сезоне ожидается, что цены на отдых вырастут на 50−60%.

В отношении пилота турецкого самолета, на борту которого погранслужбы Бразилии обнаружили 1,3 тонны кокаина, через 99 дней заключения было вынесено решение о его освобождении. Решения о возвращении бывшего президентского самолета «АТА», который до сих пор проверяет бразильская полиция, пока не принято.