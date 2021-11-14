Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил заинтересованность в покупке российских ракетных комплексов «Искандер». Об этом белорусский лидер сообщил в интервью журналу «Национальная оборона».

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Лукашенко

«Мне надо несколько дивизионов на западном, на южном направлении, пусть стоят», — сказал он.

Белорусский лидер сравнил дальность пуска белорусской реактивной системы залпового огня «Полонез» с аналогичными показателями «Искандера». Российское изделие превосходит по дальности белорусское на 200 км, достигая 500 км.

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Заявление Лукашенко о необходимости разместить российские ракетные комплексы на южном направлении привлекло внимание читателей украинских телеграм-каналов Klymenko Time, «Украина Online» и VESTI. Многие сочли заявление Лукашенко ответом на действия украинских политиков в отношении Белоруссии.

Vitaly V. Kuzmin Ракетный комплекс «Искандер»

«Докэрувалыся (доуправлялись — О. П.). Даже Бацька с нами воевать думает…» — отреагировал Michał.

«Такая движуха из-за пары тысяч мигрантов…» — задумался Sergey.

«С такими соседями неудивительно», — добавил Soldr.

«Всегда считала украинцев и белорусов одним народом и такое развитие событий на голову не налазит. Но думаю, что все норм будет», — пишет Света Е.

«Не Беларусь начала эту конфронтацию… Недовласть Украины впереди Европы побежали с санкциями всякими. И продолжает вон с Европкой требовать для Лукашенко трибунала! Вместе с электроэнергией…» — отметила Анжеликаю

«7 лет ждём, пока Путин нападёт, а тут, оказывается, Лукашенко Киев возьмёт», — добавил SkulL.

«Украина в кольце — с одной стороны Беларусь и Россия, с другой — НАТО… Шахматную доску выбросили — остался плацдарм. Чего и следовало ожидать», — отреагировала Анжела.

«А разве не тем же самым занимается Украина? Клянчит деньги и оружие, и восьмой год вопит о том, что на нее напали», — написал Влад В.

«И заметьте, что это Украина только мечтает вступить в НАТО», — подчеркнул «Нехочуха».

»И правильно сделает, с такими друзьями и врагов не нужно. Особенно смешно, когда… просят электроэнергию, а потом… зубы ему скалят», — пишет Александр.

«Ребят, ну честно. Без обид. У Украины очень слабая армия, очень. И если пойдёт заварушка, то Одесса вплоть до Харькова войдёт в состав России», — отметил m.A.k.S.

Александр Горбаруков ИА REGNUM ВСУ

«Думаю, мы можем ответить асимметрично, разместив на границе с Беларусью ракетный крейсер «Украина», — не без иронии добавил один из комментирующих.

«Молодец, батька, так и нужно действовать. Украинские власти же его не признали победителем на выборах. Эта продажная власть накличет беду на головы украинского народа», — пишет Александр.

«Искандеры» до Киева достанут, я бы на месте Зели (Зеленского — О. П.) задумался», — добавил Alex P.

«А чего вам бояться, у вас же «Байрактары» и «Джавелины» есть, та и [главарь ОУН (организация, деятельность которой запрещена в РФ)] Бандера с вами как живой», — смеется B_L.

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