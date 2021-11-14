Заявление заместителя министра энергетики Украины Максима Немчинова о том, что страна на сегодняшний день фактически находится в состоянии «энергетической войны» с Россией, которая якобы блокирует поставки угля и недодаёт газа по транзитной трубе, идущей через украинскую территорию, стало поводом для обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили свою точку зрения 14 ноября в социальной сети «ВКонтакте».

Иван Шилов ИА REGNUM Энергетика Украины

»Выспрашивание дополнительных объемов транзита газа теперь называется войной? Смешно, конечно», — отмечает Алексей Ш

Многие пользователи пришли к выводу, что возмущение Киева ситуацией, в которой он оказался, — это самая нелепая реакция, которую только можно было бы себе представить.

«Украина требует: «Отдайте нам газ или мы перекроем поток в Европу!» Россия отвечает: «Хорошо, тогда мы пустим поток в обход Украины». Украина: «Вы объявляете нам энергетическую войну!» Вот это логика, даже и не знаешь, как с ней бороться. Обескураживает», — указывает Александр С.

Некоторые комментаторы отмечают, что нет никакого смысла в подобных жалобах, потому что это ничего не изменит, ведь причиной возникновения «энергетической войны» является политическая борьба украинских властей с Российской Федерацией.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Газ

«Какие громкие, но в тоже самое время пустые слова. Слишком много на себя берёт и заявляет политическая верхушка Украины. Одно сотрясание воздуха. Хотели независимости от России, ну так получайте в полном объёме и радуйтесь, пляшите, скачите, как тогда, на майдане. Глядишь, и согреетесь, раз на большее ума не хватает», — написал Роман А.

Часть людей считает, что киевские власти только сейчас осознали, что находятся в состоянии энергетической войны с нашей страной, хотя занимаются ею на протяжении уже более семи лет.

«По заявлению киевских властей, они уже семь лет находятся в состоянии непрерывной войны с Российской Федерацией, она же — «агрессор», она же — враг. А теперь, оказывается, они ноют, что агрессор им не даёт угля. Как объяснить такие манёвры сознания? Это уже не лечится», — поделился своим мнением Evgeny S.

Ряд пользователей указывает на то, что раз Киев сам начал воевать с Россией, то пускай теперь последовательно идёт до конца, отказываясь вообще от всех благ из Российской Федерации.

«Сначала сами гордо объявили, что полностью отказываются от всех российских энергоносителей. А теперь, когда мёрзнуть стали, вдруг заявляют, что Россия ведёт против них энергетическую войну. На этой территории явно существует какая-то аномалия, напрочь отключающая здравый смысл», — считает Андрей К.

Нашлись и те, кто убеждены, что украинской элите пора прийти в чувство, потому что никакой иной реакции, кроме как недоумения, их действия больше не вызывают.

«Им нужно успокоиться. Какие-то напряжённые стали, зациклились на войне. Как на информационной, так и на энергетической и гибридной. Война у них везде. Семь лет воюют, всё никак не победят. И НАТО с ними, и весь «цивилизованный» мир, и исключительная нация тоже с ними, но победы всё никак не случается. Тут, походу, другая какая-то проблема, из области психиатрии, наверное», предполагает Алексей М.

Напомним, 12 ноября заместитель министра энергетики Украины Максим Немчинов заявил в эфире телеканала «1+1» о том, что страна на сегодняшний день фактически находится в состоянии «энергетической войны» с Россией, которая якобы блокирует поставки угля и недодаёт газа по транзитной трубе, идущей через украинскую территорию.