Президент Украины Владимир Зеленский призвал власти Соединенных Штатов ввести санкции в отношении газопровода «Северный поток — 2». Об этом он написал в своем микроблоге в Twitter. По словам украинского лидера, «газовый шантаж Европы» нужно прекратить навсегда.

President.gov.ua Владимир Зеленский

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Новость обсудили на украинских телеграм-каналах VESTI, Klymenko Time и «Наглый». Многие отметили, что газопровод уже достроен и предпринимать какие-либо действия против «Северного потока» поздно. Иные также отметили, что Зеленский, по их мнению, «злит» российское руководство и таким образом добивается прекращения транзита газа через Украину после 2024 года.

«А они ему в твиттере наложили санкций. Все довольны», — смеется Dimka.

«Сейчас у всех политика такая — травить РФ даже в ущерб своим интересам!» — добавил Константин Г.

«Он думает, что если введут санкции, то транзит через Украину вырастет?! Зря так думает», — пишет Soldr.

«Скажите ему, что Великая Отечественная война уже закончилась и пора перестать взрывать мосты», — с сарказмом иносказательно отметил Alku.

«Не дает покоя «агрессорский» газ», — отреагировал @tolik64.

Harald Hoyer Газопровод

«То, что он делает, как раз и есть шантаж», — добавила Лизанька.

«Что-то Германия с Францией и Австрией шантажа как-то не увидели, от слова совсем», — отметил Yegor.

«Табаки подвывающий», — написала Галина.

«Немцы «назло Путину» пусть замёрзнут?» — не понимает Татьяна Г.

«То есть… [Зеленский] хочет реально разозлить РФ и оставить Украину с 2024 года без газа?» — недоумевает Alisa Fox.

«СП-2 уже построен. Смысл суетиться?» — не понимает Joe Black.

«Нет, это другое — чем больше мы заберём «агрессивного» газа из России, тем меньше им останется, а без газа они вымерзнут!» — иронизирует Ник.

«А «припинити назавжди» (остановить навсегда — М. Р.) это как? Подарить Газпром Зеле? Ну один поток прикроют, а русские следующий построят. И шо, так и будете, как собачка за забором с тявканьем на потоки метаться?» — задалась вопросом Наталья.

«Я вот не понимаю, а закрытие трубы, которая должна поставлять газ в Европу, не является ли шантажом Европы?» — задал риторический вопрос Loki.

Дарья Антонова ИА REGNUM Газ

«Объясните, пожалуйста, почему, кроме того что Украина не будет зарабатывать на транзите, Зеленский так против СП-2?» — не понимает один из комментирующих.

«Самое забавное, что для Украины плохо всё — и запуск СП-2, и его остановка. Если его не запустят, то цены на газ не упадут и украинские предприятия реально встанут и будут огромные проблемы у сельского хозяйства весной с удобрениями. Если запустят, то цены упадут, но не будет транзита. Газпром уже окупил СП-2, если что, и этот газопровод в нерабочем состоянии приносит больше, чем если бы работал. Газпрому пофиг на самом деле, и он свои деньги в любом случае возьмёт либо ценой на газ, либо объемами», — считает Герман.

«Не знаю, почему Путин великодушный такой, на его месте за слова политиков Украины я бы перекрыл всё к чертям. Что сделали бы и на Западе, имея такую возможность», — написал один из комментирующих.

«Зеля уже не знает, что написать, лишь бы обидно соседу сделать. Всё равно, что бабка на лавке около подъезда», — подытожил Evgeny G.

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