Депутат Рады от пропрезидентской партии «Слуга народа» Максим Бужанский раскритиковал действия лиц, установивших у здания Верховной рады плакат с упоминанием провозглашения так называемого акта восстановления украинского государства в 1941 году и публикацией текста этого документа.

Иван Шилов ИА REGNUM Гитлер

«Не знаю, кто это заботливо разместил эти плакаты возле Верховной рады, но в 80-ю годовщину начала Великой Отечественной и Бабьего Яра, пункт 2 с упоминанием надежд на Адольфа Гитлера смотрится очень интересно. Спасибо, что портрет фюрера в полный рост не присобачили, вижу, недостатка в энтузиазме не было…» — написал Бужанский на своем телеграм-канале.

«Это наша история, трогательно объяснили появление писем Гитлеру на пороге Верховной рады в организации Мемориал. Интересно так получается, письма Гитлеру наша история, а Великая Отечественная война — не наша? А может не наша, а ваша? Тогда очень стройно всё получается, письма Гитлеру — ваша история, Великая Отечественная — наша. А вот конец у обеих историй общий и он вам не нравится, выставлятели писем, правда?» — позже добавил Бужанский на своем телеграм-канале.

Npu.gov.ua У Верховной рады

Инцидент обсудили в украинских телеграм-каналах «Бородатая Бабушка» и Klymenko Time. Многих возмутило произошедшее. Люди отметили, что нужно добиваться, чтоб пропаганда нацизма на Украине каралась.

«Страна, в которой «нацизма нет»?!» — отреагировал Александр Р.

«Очевидно, что нацизму уже 7-ой год», — добавил mixa sma.

«Гитлер — герой Украины, все нормально», — с сарказмом отметил Boris B.

«И после этого скажите мне, что это просто окружение порочит президента, а не это его курс», — написала Катерина Т.

«Интересно: если, например, портрет Хрущева повесили бы? Он же как-никак Крым присоединил к УССР. Сколько бы он провисел?» — задумался один из комментирующих.

«Это Гитлеру нужно дякувати за незалежність (Это Гитлера нужно благодарить за независимость — М. Р.)? Не удивлюсь, если в школе скоро будут учить этому детей», — добавил Galileo Kov.

«Чем больше видишь этот треш, тем больше начинаешь понимать Донецк, Луганск и Крым», — пишет Сергей.

«Больные люди. Теперь Гитлер — освободитель. Уверен, что при нормальной власти подобные заявления привели бы к тюрьме», — считает Александр.

«Тогда рядом пусть поставят выставку со зверствами фашистов…» — отреагировала Юля.

«Кто им доктор? Народ Украины должен быть для них доктором. Лечить их надо. Если народ это пропустит, то тогда надо готовиться к измерению черепов. А там и концлагеря подоспеют. А вы как думали? Это серьезно. Шутки закончились», — добавила Olga.

«Тут доктор уже бессилен… В тех головах просто мрак… Упыри. Закончат, как в 1945-м», — отметил один из комментирующих.

«Да провозгласите вы уже своего фюрера героем Украины, не тяните резину», — не выдержал Дмитрий М.

«Да за такое в любой цивилизованной стране судить надо! Это пропаганда и прославление национал-фашизма! Почему не работают законы? Почему молчит народ? Киевляне, вам это нравится! Вы согласны с этим? Люди! Что с нами?! Кто нас так заколдовал??!» — не понимает Olga.

«По ходу, судьба Украины решена. Ждать нужно только раздела. К сожалению», — подытожил Alexander B.

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