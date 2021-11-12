Информация о том, что глава МВД Украины Денис Монастырский заявил после визита на украинско-белорусский участок границы в Волынской области о том, что власти страны должны в кратчайшие сроки реализовать проект по созданию «интеллектуальной границы» с Российской Федерацией и Белоруссией, общая стоимость которого оценивается в 17 млрд гривен, вызвала реакцию среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение по данному поводу 12 ноября в социальной сети Facebook.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Сетка Рабица

«Ещё сто метров сетки Рабица за 17 миллиардов гривен! Вот это да! Ну сколько можно уже грабить украинский бюджет? Позорище-то какое!» — возмущается Alina C.

Многие пользователи пришли к выводу, что подобные решения со стороны руководства Украины ставят в ступор, потому что вместо постройки новых производств, создания новых рабочих мест власти тратят бюджетные деньги на откровенную глупость.

«И всё? А что-нибудь из заводов-фабрик создать, Украина не хочет?» — задаётся вопросом Светлана У.

Некоторые комментаторы отмечают, что трата таких бюджетных средств неминуемо приведёт к тому, что украинская граница останется такой, какой она и была, а вот карманы чиновников станут шире.

«А назвали-то ещё как! «Интеллектуальная» граница. Получается, что до этого у них она была безмозглая? Клоуны!» — пишет Валерий Г.

«Не совсем понятно, как в одном предложении уместились слова «Украина» и «интеллектуальная». Это, наверное, шутка такая?» — интересуется Виталий Б.

«Можно представить, сколько украинских «интеллектуалов» из власти налетит на эти миллиарды, чтобы их начать осваивать!» — указывает Геннадий Б.

Dpsu.gov.ua Граница. Украина

Часть людей считает, что руководство Украины уже отработало схему по распилу бюджетных средств на своих очень громких стройках, результатов которых никто так ещё и не увидел.

«Да, сколько было планов разных и что, много они создали? Одна лишь болтовня. Лучше бы решали реальные проблемы простых людей, с их пенсиями, работой и медициной! Уже мегазабор ставили, а в итоге только лишь разрыли землю, деньги укатили, и все это закончилось», — напоминает Катерина К.

Ряд пользователей напоминает о большом скандале, который произошёл из-за бывшего премьер-министра Украины Арсения Яценюка, пытавшегося построить «укрепления» на границе с Россией за бюджетные деньги, которые на деле оказались коротким отрезком из дешёвой сетки-рабицы.

«Слава Яценюка, а вернее деньги, которые он умудрился на своём заборе отмыть, чиновникам украинским покоя не дают! Там был просто забор, а тут ещё и с интеллектом будет!» — отмечает Марина С.

Отдельные комментаторы отмечают, что на Украине разворачивается социально-экономическая катастрофа, но местные власти тратят деньги на что угодно, но только не на помощь людям.

«А говорят, на Украине денег нет. А откуда взялись 17 миллиардов гривен на создание границы? Чья мама пожертвовала месячной пенсией для блага Украины?» — удивляется Cheops D.

Dpsu.gov.ua Пограничный пункт на российско-украинской границе

«В кармане ни гроша, народ скоро замерзать начнёт, а эти тупые политики на Украине тратят миллиарды впустую! Кто у них там на границу собирается нападать? Кому вы вообще там нужны?» — обращается Alexander S.

Напомним, 11 ноября на сайте МВД Украины появилась информация о том, что глава ведомства Денис Монастырский заявил после визита на украинско-белорусский участок границы в Волынской области, что власти страны должны в кратчайшие сроки реализовать проект по созданию «интеллектуальной границы» с Российской Федерацией и Белоруссией, общая стоимость которого оценивается в 17 млрд гривен.