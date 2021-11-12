По словам экономиста Банка Англии Кэтрин Манн, женщины, которые работают дистанционно, рискуют продвижением по карьерной лестнице из-за того, что сотрудники возвращаются в офисы. Она заявила, что в большей части проблема коснётся женщин с детьми, которые столкнулись с перебоями в школьном обучении и не имеют доступа к организациям по уходу за детьми.

(сс) StartupStockPhotos Удаленная работа

Некоторые пользователи считают, что работа из дома вредит как карьере, так и командному духу в компании.

«Я бы подумал о том, что работа из дома вредит всем. Начальство, естественно, хочет знать своих сотрудников», — написал @kevin32thomas.

Ряд комментаторов с этой позицией не согласились, по их мнению, начальство должно уметь управлять своими сотрудниками дистанционно, иначе это плохое начальство.

«Если тебе надо видеть людей, чтобы управлять ими, тогда ты так себе управленец. Звучит так, будто они не доверяют людям, если они работают из дома, хотя, на самом деле, многие люди чувствуют себя продуктивнее дома», — ответил @mm0jxi.

Пользователи отметили, что в цифровую эпоху основывать работу только на физическом присутствии в офисе и ставить карьеру в зависимость от этого неправильно.

«Если вы основываете развитие сотрудников на принципе работы исключительно в офисной среде, то вы делаете все неправильно. Мы живем в цифровую эпоху. Некоторым людям пора догнать», — добавил @tallventi.

«Будущее за работой из дома», — считает @TheSportzMonkey.

Некоторые комментаторы поделились своими историями, которые полностью противоречат заявлениям эксперта.

«Мой менеджер сам предлагает мне работать из дома, потому что моя продуктивность увеличилась! У нас все еще есть регулярные беседы, но физическое присутствие для этого необязательно», — рассказала @BeccaMeadowsNCM.

Пользователи неоднократно упоминали о том, что их продуктивность повысилась дома, что они привыкли к такой работе.

(сс) StartupStockPhotos Работа из дома

Комментаторы считают, что развитие карьеры зависит только от самого сотрудника, и Банк Англии не может решить, что лучше для женщин с детьми.

«Мы сами должны делать все возможное, чтобы работа из дома не останавливала нас на карьерной лестнице», — написал @tintinandgolf.

Среди пользователей есть те, кто считает заявление чересчур патриархальным и предвзятым по отношению к карьере женщины.

«Патриархальный капитализм все еще требует, чтобы женщины в первую очередь заботились о доме, но сейчас он требует еще того, чтобы женщина работала, чтобы позволить себе дом. А потом эта женщина сталкивается с дискриминацией, если не может соответствовать всем критериям. Жизнь женщин невыносима», — написала @francesca 98 761.

Многие пользователи раскритиковали ВВС за выбор иллюстрации к статье, они считают, что ситуация на фотографии полностью противоречит реальности.

«Каждый раз, когда ВВС пишут статью о работе из дома или о гибком графике работы, они публикуют ее с фотографией работника, который одновременно следит за ребенком. Это совершенно те так для большинства моих знакомых, работающих из дома», — рассказал @jamescoogan.

«Очень странный и вводящий в заблуждение выбор фотографии. Большая часть женщин, у которых есть дети и которые работают из дома, не сидят с ними на коленке, пока работают», — отметил @kreeve.

Скриншот сайта bbc.com Иллюстрация к статье

Некоторые пользователи расценили прогноз как угрозу.

«Замените «предупредила» на «пригрозила», — написал @TheDoomBiscuit.

В комментариях предложили принять меры, чтобы помочь людям с семьей найти баланс между удаленной работой и семьей и облегчить карьерный путь молодым специалистам.

«Я полностью не согласен с этим, должен быть какой-то баланс для тех, кто только начинает свою карьеру, при этом имея семью, и работа становится лишь проще, когда сидишь дома», — прокомментировала @victoriahobdale.

Ряд пользователей считает, что застой в карьерном положении не коснется всех профессий, где можно работать удаленно.

«Я думаю, что это зависит от продукта. Я знаю, что некоторые зарабатывают в два раза больше, чем я могла бы зарабатывать, а кому-то едва хватает на жизнь. Если очень хочется работать из дома, то нужно изучить рынок и найти прибыльный продукт, который будет нравиться, а затем сфокусироваться на обучении в этой сфере», — считает @DianeDonnelly19

Напомним, ранее канцлер казначейства Великобритании Риши Сунак предупредил о проблемах с карьерой для молодежи. Он сказал, что он не добился бы много, если бы начал карьеру на виртуальных собраниях. Политик считает, что именно работа в офисе помогает приобрести важные навыки и квалификацию, что является приоритетом в экономике.

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