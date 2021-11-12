В Кабардино-Балкарии нарастает скандал вокруг события, возмутившего население и заставившего обратить на себя внимание местные власти и правоохранительные органы. В соцсети появилась аудиозапись, на которой некто поливает грязью народы республики. Густо перемежая свою мысль нецензурной лексикой, неизвестный отзывается о местном населении как о ленивом, умеющем только присваивать чужое да жить на пособия. В довершение спикер заявляет, что неплохо было бы напомнить местному народу Казахстан, намекая на депортацию балкарцев по приказу Иосифа Сталина в 1944 году.

Wassily Монумент «Навеки с Россией» в Нальчике

Скандал после появления аудиозаписи вызвал широкий общественный резонанс. Не остался в стороне глава республики Казбек Коков. Отметив, что «такого рода высказывания, кем бы они ни были озвучены <…> требуют жесткой правовой оценки», Коков попросил прокуратуру проверить их. Доследственную проверку организовало и Следственное управление СКР по региону.

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Между тем жители Кабардино-Балкарии узнали голос незнакомца. Ряд СМИ утверждает, что обливший грязью население республики человек — гендиректор ОАО «Гидрометаллург» в городе Нальчике Константин Крючков. Завод по производству вольфрамового ангидрида и молибденового концентрата в Нальчике является проблемным уже не один год. Меняются один за другим его руководители, а работа предприятия продолжает вызывать у жителей и республиканской власти негодование из-за непринятия мер по снижению вредных выбросов в атмосферу. Люди постоянно жалуются на удушающий запах от производства, который отравляет жизнь в зеленом курортном городе.

Если передать смысл высказывания неизвестного, исключив из него нецензурную лексику, то он заключается в следующем:

«Жители не работают, живут на пособия, жалуются, что вы травите зелёный город. Мало их, видать, в Казахстане продержали. Надо напомнить! «Зелёный город» они тут строить собираются! Работать не хотят, только деньги дай или чего-нибудь украсть. Здесь очень жарко. Зато здесь хорошо находиться зимой: очень мягко, здорово. Не было бы тут кабардинцев, балкарцев — было бы здорово».

Жители Кабардино-Балкарии, возмущенные содержанием аудиозаписи, организовали стихийный сход у здания предприятия, сообщил председатель исполкома Российского конгресса народов Кавказа Султан Тогонидзе. Он предостерег народ от необдуманных действий и от призывов провокационного характера, пишет «Общественной служба новостей».

(сс) Focuk Вид на город Нальчик

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Пользователи соцсети Instagram разразились гневными комментариями на страницах «Патриот Кабардино-Балкарии» и «Новости Кабардино-Балкарии». В них осуждаются националистические высказывания говорящего, высказываются предложения к нему покинуть республику, раз ему тут жарко и не нравятся люди. Многие осуждают и речь спикера, через слово сдобренную отборной нецензурной бранью.

«Одна матерщина, даже невозможно прослушать, настолько ухо режет. Кто бы ни был этот человек, очень невоспитанный и неспособный корректно высказываться. Не нравится ему наш народ, пускай переезжает, куда ему угодно», — заявила Albina.S.

«И что он здесь забыл среди кабардинцев и балкарцев? Сослали бы в Сибирь его, как раз там прохладно», — предложила Amirkа.

«Главное, живут и работают на нашей земле, и им нравится у нас, но хотят без кабардинцев и балкарцев! Непростительное высказывание кого бы то ни было о двух великих народах, которые и так немало пережили за всю историю!» — осудила Elena.

«Обалдеть. Вот это мы дожили! В собственной республике мешать стали. А все потому, что друг в друге врагов видим, а случись чего — придется сплотиться! Я считаю, что его надо жёстко наказать (в правовых рамках), иначе мы ничего не стоим и о нас можно вытереть ноги!» — поддержала Bаlk.

«А какие претензии ему можно предъявить юридически? Он это сказал не публично, а кому-то в личных сообщениях. Максимум — это репутационный удар по «Гидрометаллургу», который и так все не любят»,— не уверен, что за сказанным последует наказание, еще один комментатор.

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«Смело, конечно, говорить в Кабардино-Балкарии, что климат здесь хороший, правда, было бы хорошо, если бы не было кабардинцев и балкарцев, особенно когда они тебя не слышат. Будет, наверное, слезно говорить, что он не то имел в виду, и извиняться», — предположил еще один читатель исход всего конфликта.

В комментариях было несколько высказываний о том, что невысокое мнение о народах, населяющих Кабардино-Балкарию, имеют многие неместные, назначенные сверху руководители. При этом комментаторы явно обижены на то, что не находится менеджеров высшего эшелона среди своих специалистов.

«Пусть побольше назначают незнакомцев — приезжих из других городов, как будто у нас нет специалистов», — считает один из читателей.

«Думаете, что если он русский, то для него русские что-то значат? Для таких, как он, все мы — челядь и биомусор!» — вынесла приговор zluka 07 .

«Почему у власти так мало адекватных, грамотных специалистов? Откуда берутся эти невоспитанные хамоватые царьки?!» — негодует еще один читатель.

«Если мы им мешаем, надеюсь, их отправят туда, где нас нет. Очень хочется верить, что президент возьмёт под свой контроль и устроит публичную «порку», — выразила всеобщую надежду Ася.

«Вещи пусть собирает, скоро его здесь не будет! А кабардинцы и балкарцы останутся. Потому что это наша земля!» — подытожил еще один комментатор.