Год назад в Монголии ввели карантин из-за первого внутреннего случая COVID-19. Как страна прожила год после карантина, обсудили на форуме «Монголия во время пандемии».

Ольга Шклярова ИА REGNUM Монголия

Форум был организован неправительственными организациями, в нём участвовали граждане, которые вернулись из-за границы в разгар пандемии, представители медицинской отрасли и сферы торговли и услуг.

На территории Монголии первый локальный случай заражения коронавирусом был зафиксирован 11 ноября 2020 года. В связи с этим в стране, которая жила в режиме повышенной готовности в течение десяти месяцев, несмотря на отсутствие внутренних случаев COVID, с 11 ноября 2020 года был введен режим всеобщей готовности и карантин. Во время локдауна деятельность большей части организаций запретили, перемещение людей по улицам без веской причины ограничили.

С тех пор власти Монголии семь раз вводили карантин сроком от 14 до 60 дней. Из-за этих ограничительных мер больше всего пострадали сфера торговли и услуг, отметили участники форума.

«Власти Монголии с самого начала ограничили деятельность компаний. Заведения сферы услуги почти два года были закрыты. Из-за этого убыток заведений сферы услуг составляет 87 млрд тугриков», — отметил представитель торговой палаты Улан-Батора.

Монголия закрыла границы в конце января 2020 года. Тысячи граждан застряли за рубежом. Власти организовали эвакуацию, но в прошлом году на родину смогли вернуться не все. Въехать в страну могли следующие граждане: люди с проблемами здоровья, беременные, семьи с малолетними детьми, студенты, не достигшие 18-летнего возраста, и люди с ограниченными финансовыми возможностями. Все граждане, прибывшие в Монголию из-за рубежа, были обязаны находиться в изоляторе в течение 35 дней — такой практики не было нигде в мире.

«Закон по борьбе с пандемией менялся 39 раз. Есть много примеров того, что этот закон был направлен на обложение штрафами граждан. Например, сидячая забастовка медицинских работников на центральной площади с требованием увеличить зарплату расследуется Главным разведывательным управлением Монголии. За прошедший год правила изоляции прибывших из-за рубежа менялись семь раз. Есть случаи, когда прибывшие находились в изоляторе 21 день и потом 14 дней — на домашней изоляции. В то время как в других странах срок изоляции для прибывших составлял лишь десять дней», — рассказала корреспонденту ИА REGNUM одна из организаторов, глава клуба «Монгол мороодол» Сэдийн Батзаяа.

Буян-Эрдэнэ Монхцэцэг ИА REGNUM Мобильный пункт вакцинации в Монголии

Действительно, летом 2020 года все граждане, прибывшие в страну из-за рубежа, были обязаны проходить карантин в изоляторе в течение 21 дней. Оплата за проживание в обсервации за один день составлял 50 тысяч тугриков. За все время пребывания в изоляции людям пришлось заплатить около 29 тысяч рублей. На этом для них не заканчивается изоляция, после 21 дней люди должны были находиться на домашней изоляции еще две недели. Сейчас в Монголии действуют иные правила — прибывшие из-за рубежа люди обязаны проходить карантин в изоляторе в течение недели.

Поддержка властей Монголии и результат

После введения карантина 11 ноября 2020 года власти с целью поддержки экономики освободили 99% предприятий от уплаты взносов социального страхования. Были объявлены ипотечные каникулы, увеличен размер детского пособия до 100 тысяч тугриков. Также правительство обнулило тарифы на электроэнергию, отопление и водоснабжение для всех домохозяйств, для предприятий предоставили льготу на электроэнергию.

Но эти меры поддержки оказались недостаточными для преодоления негативного влияния пандемии. За год после введения карантина более 54% предприятий остались без доходов из-за ограничений, связанных с пандемией. Об этом сообщил президент Национальной торгово-промышленной палаты Отгондаваагийн Амартувшин. По его словам, в проведенном палатой опросе участвовали более 3000 предприятий.

В Монголии массовая вакцинация началась в феврале 2020 года. Чтобы ускорить процесс, с 5 мая 2020 года власти начали экономически поощрять вакцинацию граждан — всем жителям, получившим обе дозы, выдали по 50 000 тугриков. Сейчас в стране обе дозы вакцины получили 65,9% населения, проводится дополнительная вакцинация. Власти настоятельно рекомендуют сделать прививку, заявляя при этом, что вакцинация проводится на добровольной основе. Руководство школ требуют от работников, чтобы они получили третью дозу вакцины.

«Директор требует, чтобы мы в ближайшее время привились. Я летом переболела COVID, когда я уже получила обе дозы. Не хотела получить бустерную дозу, но всё равно от нас требуют. И сегодня в школе работает мобильный пункт вакцинации, чтобы все учителя привились», — сказала учительница одной из общеобразовательных школ Улан-Батора корреспонденту ИА REGNUM.

Буян-Эрдэнэ Монхцэцэг ИА REGNUM Мобильный пункт вакцинации в Монголии

Как лечат от COVID в Монголии

До ноября 2020 года, когда в стране не было ни одного внутреннего случая заражения, по данным Национального исследовательского центра инфекционных заболеваний, лечение одного пациента с коронавирусом в состоянии средней тяжести обходилось в 6—9 млн тугриков.

Граждане сомневались в правдивости оценок — их сомнение подтвердилось после того, как в марте 2021 года минздрав обнародовал решение о домашнем лечении больных коронавирусом в легкой форме из-за перегрузки больниц. Больным раздавали лекарства от коронавируса, рыночная цена которых составляет 160 тысяч тугриков. Бесплатные лекарства получают только те, кто оплачивает социальное страхование.

Также с 20 мая в Монголии начал действовать новый алгоритм ведения пациентов с подозрением на коронавирус. Раньше диагноз подтверждался только на основе ПЦР-теста, с 20 мая всем, у кого появились симптомы, проводится экспресс-тестирование на COVID. Положительный результат считается подтвержденным случаем заболевания, таким пациентам сразу определяется схема лечения и выдаются препараты для лечения на дому. Этот подход подвергается критике — участковые врачи не успевают навещать пациентов дома, а пациенты, которые устали ждать медицинского осмотр аи бесплатных лекарств, сами покупали препараты в аптеках. Занимаясь самолечением, люди порой лишь наносят дополнительный вред здоровью. Министерство здравоохранения Монголии не раз сообщало о случаях, когда пациенты умирали, пытаясь лечиться на дому.

Moh.gov.mn Больница в Улан-Баторе

Но алгоритм ведения пациентов с подозрением на коронавирус опять изменился. С сентября 2021 года по указу минздрава новые случаи COVID-19 стали подтверждать только на основе ПЦР-теста.

Сейчас Монголия живет почти обычной жизнью. С 1 ноября разрешено проводить культурные и спортивные мероприятия, доля зрителей в помещении не должна превышать 50%. Для посещения публичных мероприятий жителям Монголии придется сдать тест (обойдется в 20 тысяч тугриков) или получить бустерную дозу. В Улан-Баторе в ресторанах и кафе много посетителей. Хотя официально действует порядок, согласно которому все жители для посещения заведений сферы услуги должны предъявлять вакцинный паспорт, на самом же деле наличие документа почти никто не проверяет. Пока монголы живут почти обычной жизнью, количество новых случаев заражения коронавирусом в стране не уменьшается. Каждый день в Монголии фиксируется около 1000 случаев COVID-19 и 9−11 смертей. Всего за время пандемии COVID заразились 632 160 человек, умерли 1786 пациентов. Таким образом, получается, что коронавирусом в Монголии переболел каждый пятый ее житель.