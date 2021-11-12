Информация о том, что депутаты Сейма Латвии в третьем, окончательном чтении утвердили поправки к закону, полностью запрещающие публичное использование георгиевских ленточек во время публичных мероприятий, вызвала реакцию среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение по данному поводу 12 ноября в социальной сети «ВКонтакте».

Anatoly Zhdanov Георгиевская ленточка

"Ну, ещё бы, этим злобным карликовым государственным недоразумениям всегда был ближе людоед Гитлер. Удивляться нечему», — считает Артём Л.

Многие пользователи пришли к выводу, что решение о запрете георгиевских лент говорит о том, что латвийские политики очень сожалеют, что во Второй мировой войне победила не нацистская Германия.

«Ну, это уже откровенный нацистский жест. Необходимо запретить въезд гражданам Латвии в Россию и прекратить любые экономические взаимоотношения с этой страной», — отмечает Павел К.

Некоторые комментаторы отмечают, что Латвия идёт локомотивом по пути переписывания итогов Второй мировой, желая забыть заслуги СССР в войне.

«Почему, интересно, всех в Европе так прёт переписать историю Великой Отечественной войны и итоги Второй мировой. Или как всё это перевернуть, или обмануть. Либо же сказать, что не СССР выиграла войну. Что за тупые люди?» — задаётся вопросом Антон А.

Освобождение Риги Красной Армией. 1944

Часть людей считает, что руководство Латвии тратит огромное количество сил, чтобы бороться с историей, совершенно забывая о том, что у неё есть тесные экономические связи с Россией.

«Они бы с коронавирусом так боролись, как с ленточками георгиевскими! Даже в Соединённых Штатах их подвязывают. Потому что люди там нормальные, помнят, что такое нацизм и почему его необходимо было уничтожить», — пишет Наталия Д.

Ряд пользователей указывает на то, что латвийским властям совершенно наплевать на будущее своей страны, они просто отрабатывают антироссийский заказ своих хозяев.

«Когда в стране остаются в основном только клерки и чинуши, которые пилят дотации Европейского союза между собой, то не трудно догадаться, почему у них башню сносит. А те же, кто в рыночек не вписался, либо сваливают, либо живут по три семьи в одной квартире, чтобы хватило средств заплатить за жилищные услуги, на тех наплевать. Они ни на что не влияют, и их мнение по поводу георгиевских лент учитывать не требуется», — указывает Дима Ф.

Mil.ru Солдаты Красной Армии в бою под Ригой

Отдельные комментаторы отмечают, что если народ Латвии проглотит этот нацистский жест, то на нём окончательно можно будет ставить крест, как и на экономическом взаимодействии этой страны с Российской Федерацией.

«Память в сердцах и умах должна быть, а не в разноцветных ленточках с «Алиэкспресса». Половина молодняка в России с ленточками не сможет назвать даже важнейшие даты Великой Отечественной войны, чего уж говорить о жителях Латвии, которым мозг десятками лет промывают. Если никто в этой стране не вышел на улицы после запрета георгиевских лент, значит, всем на них наплевать, как и на историю, как и на миллионы жизней, положенных ради освобождения мира от фашистской чумы», — написал Василий О.

Напомним, 11 ноября на сайте латвийского парламента появилась информация о том, что депутаты Сейма Латвии в третьем, окончательном чтении утвердили поправки к закону, полностью запрещающие публичное использование георгиевских ленточек во время публичных мероприятий.