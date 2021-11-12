Заявление министра юстиции Грузии Рати Брегадзе о том, что бывший президент Грузии Михаил Саакашвили в случае прекращения голодовки будет возвращён из тюремной больницы обратно в тюрьму города Рустави, где он отбывал наказание, стало поводом для обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение по данному поводу 12 ноября в социальной сети «ВКонтакте».

Иван Шилов ИА REGNUM Михаил Саакашвили

»Его и так в элитные условия поместили. Хватит с ним нянчиться! С обыкновенным уголовником бы так не цацкались, а дубинками по голове отфигачили», — напоминает Сергей К.

Многие пользователи пришли к выводу, что грузинские власти слишком много времени посвящают Саакашвили и идут у него на поводу. Граждане убеждены, что пора перестать с ним цацкаться и начать относиться к нему как к простому заключённому.

«Ещё и разговаривают с ним так вежливо: «батоно (господин) Михаил», несмотря на поведение этого истерика. А почему? Потому что оппозиция только этого и ждёт, чтобы его ударили, покалечили. Мишико ведь провоцирует всеми силами, а на его провокации не ведутся. Даже с сотрудником больницы решил подраться», — пишет Ника Н.

Некоторые комментаторы отмечают, что Саакашвили — известный военный преступник, а его тюремное заключение больше похоже на отпуск в санатории.

«Какой важный птица-уголовник. Хочу то, хочу сё. Санатории мне подавай, женщин, вино и гамак. Жалько лишь, что пока живой, а не на виселице за все те ужасающие деяния, которые он совершил», — указывает Геннадий К.

(сс) thierry ehrmann Михаил Саакашвили

Часть людей считает, что то, как сейчас выглядит Саакашвили, говорит о том, что его голодовка является полной фикцией и на самом деле он просто устроил театральное представление, чтобы обратить внимание мирового сообщества на свою фигуру.

«Неправильная у него какая-то голодовка, он так никогда не похудеет. Может, пора прекратить его кормить, а то он голодает только после принятия пищи», — написал Альберт К.

«Что-то не видно, чтобы Миша голодал. Вон какое пузо себе наработал. Ещё и бодрый. После голодовки столько дней должен лежать, а он бегает. Ещё неизвестно на 100%, голодал он или жрал в три горла. В тюрьме тоже бывают надзиратели продажные, которые могли жрать ему таскать втихаря», — предполагает Вячеслав К.

Ряд пользователей указывает на то, что грузинским властям пора перестать оглядываться на мнение Запада и начать принуждать Саакашвили к соблюдению тюремного порядка.

(сс) gipajournos Чучело с лицом Саакашвили в Тбилиси

«А зачем на голодовку реагировать вообще? Не хочет — пускай не ест. А если помрёт или заболеет, сам же виноват, что не ел. И учреждение, на попечении которого находится, не привлечёшь к ответственности, ведь он сам публично объявил о том, что не ест», — отмечает Михаил В.

Напомним, 11 ноября министр юстиции Грузии Рати Брегадзе заявил в эфире «Рустави 2» о том, что бывший президент Грузии Михаил Саакашвили в случае прекращения голодовки будет возвращён из тюремной больницы обратно в тюрьму города Рустави, где он отбывал наказание. Ранее, по информации ТАСС, Саакашвили передал сообщение через своего адвоката о том, что он принял решение перестать голодать.